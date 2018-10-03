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 Политика Украины
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 Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко

Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии и восстановлении суверенитета Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенкою

"Поздравляем наших немецких друзей с Днем Единства! Тогда этот день (3 октября 1990 года (подписание договора об объединении ФРГ и ГДР). - Ред.) стал переломным моментом в истории не только немецкого народа, но и европейского интеграционного проекта. Германия, как никто другой, знает важность единства, прежде всего, на международном фронте.

И сегодня в своей борьбе за территориальную целостность и процветающее будущее украинский народ особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, восстановлении суверенитета Украины и поддержку европейских стремлений нашего государства", - написал он.

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"Именно такое единство и солидарность является залогом сохранения мира, стабильности и процветания в Европе", -  добавил Президент.

Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089296
 
 
 Топ комментарии
 
особенно нам нравится северный поток Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5510
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Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии строительстве газопровода "Северный поток-2", - Порошенко.
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Ну да, одна рука проявляет принципиальность, а вторая мастурбирует на газовой трубе.
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особенно нам нравится северный поток Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5510
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Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии строительстве газопровода "Северный поток-2", - Порошенко.
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Ну да, одна рука проявляет принципиальность, а вторая мастурбирует на газовой трубе.
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Ще помню як родичі ті що вижили після війни кляли німців-щоб їх фашистів Холера забрала,а тепер подругому все!
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А ты уверен что на петю,а не на тебя они "положили"?
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дааа жутко принципиальные - хоть бы уже не врало это педро
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Российский актер Анатолий Пашинин, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.

"Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!" - сказал актер-доброволец.

https://youtu.be/C_4jl3-Rsi8
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Украина особенно ценит принципиальность Берлина в прекращении российской вооруженной агрессии, - Порошенко
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а ще більше цінує позицію німців кацапщина.
P.S.
тут цікава проекція розвитку подій та позицій лідерів європейських держав на випадок подальшої кацапської агресії та експансії у Європі. Десь воно так і є, а можливо ще й гірше, враховуючи, що сьогодні замість концентрації управління в межах існуючого НАТО, деякі європейські політики пропонують створити в ЄС паралельні, дублюючі функції НАТО дорадчі органи типу "Ради Безпеки ЄС" тощо, тим самим ще більш поглиблюючи кризові явища в НАТО та неоперативність прийняття воєнних рішень, тож дивіться, хто ще не бачив:
Сценарій третьої світової війни
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Пропонуємо особливо цінні породи глибокої стурбованості, недорого...
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принципиальность рейхсканцелярии простирается ровно до газовой трубы из паРаши.
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