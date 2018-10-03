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 Политика Украины
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Все про:закон (2514) лес (385) Порошенко (15524)

 Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, согласно Закону в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.

Соответствующие изменения вносятся, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".

В то же время Правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.

Внедрение норм Закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным вырубкой, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3089290
 
   
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Друзi, бережiть лiси. Вони нам ще знадобляться. (с)
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Скакал как-то Илья Муромец и прискакал к камню на распутье. А на нем написано: "Налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - жизнь потеряешь, прямо пойдешь - жив будешь, да себя позабудешь".. Почесал бороду Илья Муромец, развернул коня и поскакал назад. И правильно, кстати, сделал. Потому что хрен его знает что там за камнем, но судя па камментам - полное гавно!
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ну так не делайте плохо, делайте всё равильно, а не рукожопо по-кацапски.
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Как же так получается коммунисты - перекрашенные 15-20 лет назад все леса раскупили,а народ до сей поры по лесу бродит грибочки находит?
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Правда классный у нас президент? Он бы мог быть и вашим,если бы ты не был сепаромвасей. . .
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Друзi, бережiть лiси. Вони нам ще знадобляться. (с)
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https://charter97.org/ru/news/2018/10/2/307429/

а як же сусідам будувати свої дерев'яні будинки, коли Карпати закриють?
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Да уж...свои леса полякам рубить запрещено...
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А кто ему верит?Петя сам себе не верит))
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Можешь верить, можешь не верить. Под Черкассами несколько лет назад нехило выкосили Сосновку. Я сначала оторопел, а потом увидел, что засадили молодняком. В прошлое воскресенье в том подросшем молодняке собирал маслята. Жизнь идет своим чередом.
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Верим-верим. Вот только видимо вы не понимаете разницу между сосняком и ценными породами дерева.
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Сосновка как бы говорит какие там деревья выкосили.
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Потому что уже есть запрет на вывоз леса......
И ничего, дрова вывозят.....
И такими объемами и так нагло - что сразу видна спайка погранцы, лесники, таможня - и не на местном уровне.
Особенно мне понравился репортаж - где активисты показывают вагон с пром. лесом таможеннику, а он отвечает - на накладной дрова, значит это дрова.....
Так и Айфоны можно по накладной пуговицы завозить... Да думаю и завозят....
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Пыль в глаза , пиарная морда . Каких лесов ? Их уже нет . Лес вывозить нельзя , а " дрова " можно .
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Когда законопроект был принят? В июле, млеа?
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А зачем нам леса? Что бы кое кого повесить нам много деревьев не надо. Пусть рубит, а то МВФ кредита не даст.
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Штрафы за незаконную вырубку повышены? Ню-ню..
Но проблема в том, что лес вырубается совершенно законно и вывозится под видом двухметровых дров...)
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Українці, не чіпайте дерева - на них жили ваші пращури! (С)
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у пеці скоро вибори не заважайте робити "чудєсниє покращення" бо з вас ніхто і будки не збудував гої хахляцькі...
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Підписав ? Але це нікому не завадить..
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У Пети раздвоение личности, вначале ветирует закон о экспорте леса-кругляка, дав возможность и далее беззастенчиво грабить украинский лесной фонд, а теперь вдруг решил все-таки "защитить" лес.
Вот так в нем борются президент страны, поклявшийся защищать ее, и барыга, беззастенчиво грабящий ее.
Короче ему давно уже пора на дурку, и вполне возможно он туда и спрячется, скрываясь от ответственности после выборов.
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Це чергова хуцпа направлена на піар з однієї сторони і на можливість вирубки і експорту тільки своїм,он вже ікеа на підльоті!
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Чергова показуха, декларативні норми і більш нічого. Штрафи за вирубку не підвищені, на митниці ліс проходить як "дрова" сотнями вагонами на добу.
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наш петя бил на усьо гаразд он піаніст і підагох...
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Українські "дрова" продаються деревообробним фірмам в Румунії та Угорщині, які ніяк не пов'язані із енергетикою. Найбільші обсяги дров вивозять господарства Держлісагентства, яке очолює соратник генпрокурора Юрія Луценка. В той же час, закон про заборону експорту дров заветував президент Петро Порошенко.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3087455
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краще пізно, ніж ніколи
вибори на носі Порошенко підписав закон про збереження українських лісів - Цензор.НЕТ 2326
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Свою дерево перерабатывающую промышленность надо развивать и не кругляк гнать за бугор , а сухую доску или вообще мебель и другие изделия . А то у нас и с зерном так же вместо того что бы продавать готовые крупы и муку мы активно парим всем не переработанное зерно , не чем не отличаясь от Мордора который углеводороды все парит.
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а то как же, у японцев и немцев классно технику покупают
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А покупают , то что предлагают . А если нет предложения , то и покупка соответственная , а начать первичную переработку , так и тяжелая промышленность потянется за этими отраслями.
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Предлагаю тебе чугунную утятницу по 600 грн. Берёшь?
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Название хорошее, если бы еще содержимое этому названию соответствовало...
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Законна вирубка - це як? Хотілось би ясності з визначенням законності, механізму опротестування та відповідальних за видачу дозвільних документцв. Бо в нас кого не тронь за "дрова", то там буде "усьо по закону" і купа дозволів навіть на вирубку ялинок в межах Маріїнського палацу.
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Закон подписан. Эшелоны с лесом Кругляков пошли на запад. ЦЕ ПЕРЕМОГА!
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для этого не нужны специальные законы к уже существующим. Нужна работа правоохранительных органов и судов за это браконьерство и за "бурштыновое".То,что там себе Порошенко упражняется с пишущей ручкой-не работает.Нужна жёсткая рука наказания.
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Украинские леса рубят и вывозят в европу все годы независимости.

На фоне происходящего верится с трудом, что украинская власть может побороть беспредел по вырубке лесов или того, что от них осталось.
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Ой как вовремя, как раз после их уничтожения. Не бережёшь ты себя Пётр Ляксеич, всё об Украине думаешь )))
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То тепер не будуть ліси на дрова вирубати і почнуть меблі на експорт в Японію і Німеччину виготовляти ? Наявних законів не достатньо ?

95 відсотків наших законів як і Державних будівельних норм можна в смітник і ніхто їх відсутності не помітить. Краще мати 50-70 законів в Державі але дійсно їх виконувати.
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це добре, у Харкові кернес та Ко. вже багато лісу"заготовили(((
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однією рукою підписує, іншою вирубує....
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Один знакомый из иванофранковской области в этом году мне рассказал историю:"Несколько лет не ходил по гребы, а тут появилось свободное время, беру детей и идём в лес где с детства грибы собирал. Приходим а леса нет! Одни пеньки.
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За 20 лет бук и граб снова вырастет до делового сырья только у нас такое отношение хапнул продал.Я сам сажал деревья и знаю что этот вид хояйствования хоть относительно долгий но 100 процентов стоящий.
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Треба заборонити вивозити деровину під будь яким приводом, а під приводом дров дозволяти вивозити лише пілети.
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Перестиглі ліси згнивають і заражають короїдами все, що є довкола. Тому в старі часи перестиглий ліс підпалювали.
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Сохранение лесов?А кто из Вас был в Карпатах в стороне туристическых маршрутов?Кто из Вас видел гниющие стволы бука и граба повалившихся от своего веса и разносящие заразливых паразитов?
Здесь нужен Закон об правильном ведении лесового хозяйства а не об дебильном сохранении заражающих переростков.Если правильно вести хозяйство то Карпатский лес даст Украине больше прыбыли чем Мужиевский золотой рудник.
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Дуже добре...Ще б це все виконувалося;і не їхали відкати до пузатих чинуш усіх рівнів за нищення лісів під приводом санітарного вирубування...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о сохранении украинских лесов
 
 
 
 
 
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