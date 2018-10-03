 Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, согласно Закону в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.
Соответствующие изменения вносятся, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".
В то же время Правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.
Внедрение норм Закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным вырубкой, отмечается в сообщении.
а як же сусідам будувати свої дерев'яні будинки, коли Карпати закриють?
И ничего, дрова вывозят.....
И такими объемами и так нагло - что сразу видна спайка погранцы, лесники, таможня - и не на местном уровне.
Особенно мне понравился репортаж - где активисты показывают вагон с пром. лесом таможеннику, а он отвечает - на накладной дрова, значит это дрова.....
Так и Айфоны можно по накладной пуговицы завозить... Да думаю и завозят....
Но проблема в том, что лес вырубается совершенно законно и вывозится под видом двухметровых дров...)
Вот так в нем борются президент страны, поклявшийся защищать ее, и барыга, беззастенчиво грабящий ее.
Короче ему давно уже пора на дурку, и вполне возможно он туда и спрячется, скрываясь от ответственности после выборов.
вибори на носі
На фоне происходящего верится с трудом, что украинская власть может побороть беспредел по вырубке лесов или того, что от них осталось.
95 відсотків наших законів як і Державних будівельних норм можна в смітник і ніхто їх відсутності не помітить. Краще мати 50-70 законів в Державі але дійсно їх виконувати.
Здесь нужен Закон об правильном ведении лесового хозяйства а не об дебильном сохранении заражающих переростков.Если правильно вести хозяйство то Карпатский лес даст Украине больше прыбыли чем Мужиевский золотой рудник.