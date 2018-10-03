 Сегодня начался отбор судей в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности был создан Указом Президента Украины от 29 сентября 2017 года. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 30 сентября 2017 года объявила конкурс на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, или, как его еще называют IP-суд (IP -англ. Intellectual property - интеллектуальная собственность), должен рассматривать дела, руководствуясь новым Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

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Предполагается, что создание IP-суда даст возможность автору в профессиональном суде проще и эффективнее защитить права на интеллектуальную собственность.

Как отметил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, "уже около 20 стран мира успешно применяют практику рассмотрения IP дел специализированными судами".

"Приятно, что Украина вступает в их число, ведь это говорит об уважении к интеллектуальному продукту и является позитивным знаком для инвесторов, которые до сих пор колебались в сотрудничестве с Украиной", - сказал Козьяков.

По условиям конкурса к IP-суду, на участие в нем могут подавать документы лица, имеющие: стаж работы в должности судьи не менее трех лет; опыт профессиональной деятельности представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного) не менее пяти лет; опыт профессиональной деятельности адвоката по осуществлению представительства в суде по делам о защите прав интеллектуальной собственности не менее пяти лет и совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, не менее пяти лет.

В процессе конкурса кандидаты проходят квалификационное оценки, сдают экзамены (тесты и практические задания с учетом IP-специализации), проходят собеседования.

Кроме того, конкурсная комиссия оценивает кандидатов в IP-суд по личностным, в том числе морально-психологическими, качествами и социальными.

По данным ВККСУ на участие в конкурсе подали документы 234 кандидата, из которых 215 - судей, 11 - адвокатов и 8 - патентных поверенных.

Из этих лиц по результатам спецпроверки к прохождению квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности допущено 214 человек.

Именно они 3 октября 2018 года будут сдавать экзамен в две стадии: анонимного письменного тестирования и выполнения одного практического задания.

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Предполагается, что Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности будет действовать и в качестве суда первой инстанции, и как суд апелляционной инстанции.

Для этих целей будет создана апелляционная палата, которая работает на постоянной основе. Согласно закону, в Апелляционной палате суда будет 9 судей. Конкурс на должности в Апелляционную палату суда объявят позже.