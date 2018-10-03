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 В течение прошлой недели 40 лиц в военной форме пересекли неподконтрольный Украине участок границы с РФ, - ОБСЕ

В течение прошлой недели через пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" на неподконтрольном правительству Украины участке госграницы прошли 40 человек в военной форме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в недельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе.

"В течение отчетного периода количество лиц в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях, возросло до 40 человек (по сравнению с 26 лицами на прошлой неделе); 12 из них перешли границу в РФ и 28 – в Украину (93% лиц из этой категории прошли через КП "Донецк"), - говорится в сообщении.

Лица в военной форме пересекали границу по одному и в группах, как пешком, так на автотранспорте. При этом, наблюдателям было сложно наблюдать за перемещением лиц, которые пересекали границу на автомобилях, особенно с тонированными стеклами.

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Кроме того, в течение недели через оба пункта пропуска проехали 409 автобусов – как "регулярных", так и "нерегулярных" рейсов. Также границу пересекли 156 грузовых и пассажирских микроавтобусов.

В течение отчетного периода через "Гуково" и "Донецк" прошли 903 грузовых автомобиля (на прошлой неделе - 880 грузовиков), 493 из которых проехали в направлении РФ. Среди них – 60 бензовозов.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ слышали прохождение поездов по железнодорожной линии юго-западнее "Гуково". В течение недели были зафиксированы 17 проходов (9 поездов в Россию, остальные – на территорию Украины).

Согласно отчету, наблюдательная миссия ОБСЕ на российских КП "Гуково" и "Донецк" в настоящее время включает 22 постоянных международных наблюдателя.

Источник: https://censor.net.ua/n3089288
 
 
 Топ комментарии
 
За пять лет это поразительные успехи в коррекции зрения ОБСЕ... Хотя знаки различия наверное не увидели - резкости мало...)))
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Неконтролируемая граница и этим всё сказано. Даже если введут визовый режим с Парашей, всё равно вся эта мразь будет сочиться через эту огромную дыру. Надо добиваться, чтобы там были не неблядатели, а вооруженные пограничные миротворческие силы в составе которых не должно быть Параши.
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За пять лет это поразительные успехи в коррекции зрения ОБСЕ... Хотя знаки различия наверное не увидели - резкости мало...)))
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ааа, значить то були грибники...на тихе полювання прибули..
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я думаю, що ніяких днр і лнр не існує в принципі.
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думаю, не так багато там грибів, щоб аж з росії пхатися
давайте на цьому розмову і припинемо
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Грибникам не рекомендуется одевать камуфляж при походе в лес. Однако наблюдаю тенденцию, у нас все дачники так ходят. Я так только на рыбалку одеваю.
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Хочу отметить удобство камуфляжа. Ткань ноская, теплая, много карманов(карманчиков). Да, и если грязь попала, особо и не видно.
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слухайте, а як їх кацапи через свій кордон пропускають, на яких підставах ?
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Пограничники обычно только документы проверяют. Насколько я знаю, по украинскому паспорту можно попасть спокойно во многие страны мира.
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" При этом, наблюдателям было сложно наблюдать за перемещением лиц, которые пересекали границу на автомобилях, особенно с тонированными стеклами."

"Кроме того, наблюдатели ОБСЕ слышали прохождение поездов по железнодорожной линии юго-западнее "Гуково". В течение недели были зафиксированы 17 проходов"

Как мы понимаем, наблюдатели ОБСЕ не могут останавливать автобусы и считать, сколько там людей в военной форме, а поезда и вовсе могут только слышать - к ЖД их не пускают, как и к другим КПП на границе.
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Они написали, что считали только тех, кого имели возможность видеть. В поездах считали только количество поездов.
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Затем, что справками из РФ по любому поводу, имеющему отношение к гибридной войне РФ против Украины, можно разве что подтереть задницу.
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Проследование ж.д. вагонов из России в Украину и обратно какое отношение имеет к гибридной войне? Это торговля, бизнес, но никак не война!
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Самое непосредственное, тк это проследование ж.д. составов именно на оккупированную территорию Украины без таможенного досмотра и оформления.
Этими составами перевозятся оружие, боеприпасы, ГСМ и тд для войны.
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А вот это полный бред. Во первых 99% грузов следующих из России идет на перевалку в Украинские Порты или транзитом через всю территорию Украины далее в Молдову и Европу. Между прочим с соблюдением всех таможенных процедур. Зафиксировать же перевозку техники и вооружения, вообще не составляет особого труда! Есть хоть один факт подтвержденный документально, либо фото или видео зафиксированный?
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Я про вас писала. Видно ж , вата ватою..
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скоро назад вернутся в деревянных макентошах
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Неконтролируемая граница и этим всё сказано. Даже если введут визовый режим с Парашей, всё равно вся эта мразь будет сочиться через эту огромную дыру. Надо добиваться, чтобы там были не неблядатели, а вооруженные пограничные миротворческие силы в составе которых не должно быть Параши.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение прошлой недели 40 лиц в военной форме пересекли неподконтрольный Украине участок границы с РФ, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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