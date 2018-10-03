 В течение прошлой недели 40 лиц в военной форме пересекли неподконтрольный Украине участок границы с РФ, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в недельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе.

"В течение отчетного периода количество лиц в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях, возросло до 40 человек (по сравнению с 26 лицами на прошлой неделе); 12 из них перешли границу в РФ и 28 – в Украину (93% лиц из этой категории прошли через КП "Донецк"), - говорится в сообщении.

Лица в военной форме пересекали границу по одному и в группах, как пешком, так на автотранспорте. При этом, наблюдателям было сложно наблюдать за перемещением лиц, которые пересекали границу на автомобилях, особенно с тонированными стеклами.

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Кроме того, в течение недели через оба пункта пропуска проехали 409 автобусов – как "регулярных", так и "нерегулярных" рейсов. Также границу пересекли 156 грузовых и пассажирских микроавтобусов.

В течение отчетного периода через "Гуково" и "Донецк" прошли 903 грузовых автомобиля (на прошлой неделе - 880 грузовиков), 493 из которых проехали в направлении РФ. Среди них – 60 бензовозов.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ слышали прохождение поездов по железнодорожной линии юго-западнее "Гуково". В течение недели были зафиксированы 17 проходов (9 поездов в Россию, остальные – на территорию Украины).

Согласно отчету, наблюдательная миссия ОБСЕ на российских КП "Гуково" и "Донецк" в настоящее время включает 22 постоянных международных наблюдателя.