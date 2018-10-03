 Уход Кучмы не должен повлиять на переговорный процесс в Минске, - Сайдик

Преемник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы пока неизвестен. Об этом по завершении очередного раунда переговоров в Минске сказал журналистам специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, сегодня речь о замене Кучмы не шла.

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Сайдик выразил надежду, что замена представителя от Украины не должна повлиять на переговорный процесс.

Сайдик уверен, что на следующем заседании 16 октября "кто-то должен быть руководителем украинской делегации". Представитель ОБСЕ отметил, что Кучму на переговорах всегда сопровождал дипломат Руслан Демченко.

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