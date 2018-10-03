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 Уход Кучмы не должен повлиять на переговорный процесс в Минске, - Сайдик

На вчерашнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не обсуждалось, кто станет новым руководителем украинской делегации после завершения миссии экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Преемник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы пока неизвестен. Об этом по завершении очередного раунда переговоров в Минске сказал журналистам специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, сегодня речь о замене Кучмы не шла.

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Сайдик выразил надежду, что замена представителя от Украины не должна повлиять на переговорный процесс.

Сайдик уверен, что на следующем заседании 16 октября "кто-то должен быть руководителем украинской делегации". Представитель ОБСЕ отметил, что Кучму на переговорах всегда сопровождал дипломат Руслан Демченко. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3089287
 
 
 Топ комментарии
 
У президента Порошенко кроме Кучмы есть много друзей ещё по партии Регионов.
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Сайдик, не бзди. Соєві зараз нового пришлють, такого, що ти очманієш.
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Поскольку чучма на переговорах был пустым местом, это ни на что повлиять естественно не может...)
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У президента Порошенко кроме Кучмы есть много друзей ещё по партии Регионов.
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Сайдик, не бзди. Соєві зараз нового пришлють, такого, що ти очманієш.
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подивимось, хто його змінить..
якщо це дійсно буде мертвечук, то я вже і не знаю..
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от можна хоч раз призначити не кремлівську вошу,а людину, яка дійсно буде відстоювати інтереси України ?
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В прошлом году,кто то, прогнозировал мертвечука. Посмотрим, если эту падлу туды вопхнут, то это - полный.....!
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И шо? Ещё скажи, что не будешь голосовать за Порошенко
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Ага, так же Порошенко нас№ал у тебя в подъезде. Иди проспись. Вихід Кучми не має вплинути на переговорний процес у Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 1936
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А кто "падлу впихивать будет"? Марсиане?
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Там вообще никто не на что не влияет. Об этих переговорах можно забыть.
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Уход Кучмы - на половину хорошая новость. От если бы «скоропостижный» или «трагический» - такая новость среди меня возымела бы влияние, шо не обошлось бы без гармониста. И не просто гармониста, а шоб выдал сидроль позабористей, шоб фисгармонь порвал. Но боюсь, что Рыжий Чёрт в Сардинии всех переживёт.
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Если все разойдутся, то тоже ничего не изменится.
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на этот "переговорный процесс" ничто повлиять не может, потому как это пустышка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУход Кучмы не должен повлиять на переговорный процесс в Минске, - Сайдик
 
 
 
 
 
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