 Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации, изменения в закон о высшем образовании и попробует преодолеть вето Порошенко на законопроекты в уголовно-исполнительной сфере

Об этом сообщается в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первым блоком в среду предполагается рассмотрение вопросов ратификации. Так, ВР планирует принять президентский законопроект 0186 "О ратификации Финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры Публичного акционерного общества "Укрзализныця") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", а также два правительственных - 0197 "О ратификации Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между Правительством Украины и Правительством Государства Катар" и 0199 "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество".
На повторное рассмотрение с предложениями Президента Украины выносятся два ранее ветированных им закона. Речь идет о законах "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием" (№2292) и "О внесении изменения в статью 93 Уголовно-исполнительного кодекса Украины относительно совершенствования гарантий права осужденных на отбывание наказания по месту жительства до осуждения или по месту постоянного проживания близких родственников" (№2253а).
Кроме того, народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.
В конце заседания парламентарии намерены рассмотреть законопроекты №5054 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту" и №2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи".
Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.
В частности, участие в заседании комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции планирует принимать директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, который будет отчитываться о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года. В прошлый раз, 19 сентября, Сытник не прибыл на заседание комитета в связи с "неотложными делами".
Вместе с тем, комитет по вопросам регламента и организации работы ВР 3 октября повторно собирается рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.
Когда предлагается делать выбор из двух куч по принципу эта менее воняет, а это не такая большая.
С другой стороны, будет что обещать пересичным на следующих выборах...)
Кілька днів тому президент переконував, що підприємство давно не працює.
Цукерки з липецької фабрики "Рошен"
Кримчани знайшли на полицях супермаркетів цукерки Roshen, виготовлені у Липецькій області
продаються в окупованому Криму. Глядачі "1+1" передали солодощі президенського комбінату, котрі купили 20 вересня у Сімферополі, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/v-aneksovanomu-krimu-prodayut-cukerki-roshen-virobnictva-lipeckoyi-fabriki-1226820.html
Знаешь почему? Я пару раз увидел в нём товары, сроки годности которых 2 года и 1 год, до окончания сроков годности которых оставалось 2 недели и 1 неделя...
Цитата оттуда: . ТСН додзвонилася до менеджера мережі супермакетів в окупованому Криму, де люди придбали загадкові цукерки - жінка божиться, що в них продукції "Рошен" давно не продається. "Нема цукерок "Рошен", хіба тільки залишки розкоші. Вони зараз якщо є, то не знаю, хіба тільки контрабандний товар", - заявила вона.
В данном раздели мы постарались ответить на все часто возникающие у Вас вопросы.
01
- Ваши торты - не подделка ли?
- Мы поставляем только оригинальные торты "ROSHEN",
изготовленные в Киеве на заводе "ROSHEN" в день выпуска.
02
- Торт приедет свежим?- Торты перевозятся в специальных рефрижераторах. Срок годности торта - 72 часа,поэтому после получения торта у вас остается еще более 2 суток, чтобы его съесть.
03
- Где и в каких условиях вы храните торты?
- Поставляем ежедневно, только свежие и только на заказ. Торты не храним, наши курьеры сразу доставляют их Вам.
04
- Действуют ли у вас скидки?
- Да! При заказе от 5000 рублей - бесплатная доставка.
Для постоянных клиентов также действуют выгодные скидки.
05
- Входит ли доставка в стоимость торта?
- Нет. Доставка оплачивается отдельно. Доставка в пределах МКАД - 300р.
06
- Доставляйте ли вы в Санкт-Петербург?
- Да. Информация о доставке находится в меню "Доставка"
К примеру,Пария Регионов это был союз промышленников,и они готовы продать черту душу и наступить на горло Януковичу только чтоб работали их предприятия.И что греха таить и все работающие на их предпирятиях не хотели остаться без работы.И самое большое упущение нынишней власти так это то что не прекратили и не закрыли границы из страной агрессором кацапией и промышленники не нашли заменение зависимости от кацапских ресурсов и комплектующих.
То что уже запрещено законами относительно кацапии предприимчерые предприятия уже заменили украинским или европейским и уже насрали на кацапию так же как и ихние работники.
а вот:
"Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, прокомментировал обвинения «агентов ГРУ Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей».
- В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал президент. - Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время."
"На уточняющий вопрос - имеют ли они отношение к спецслужбам, Путин ответил отрицательно
- Гражданские, конечно! - сказал он и предложил Петрову и Боширову пообщаться со средствами массовой информации." ©
... вы с Путиным сотрудничаете, отдаете добровольцев в руки ФСБ (и КГБ), торгуете с РФ, делаете сомнительные назначение на высшее руководящие посты любителей "русского мира", Медведчук - кум Путина доверенное лицо Порошенко в Минске ...
и при этом "за вашим пуйлом не слежу" ...
может и не следите, просто вы под ним лежите?
вот она вся суть сегодняшней влады в Украине:
Российский актер Анатолий Пашинин, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.
"Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!" - сказал актер-доброволец.
https://youtu.be/C_4jl3-Rsi8
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В случае неправомерных действий РФ в отношении Тумгоева Украина будет требовать его возвращения через международный суд - ГПУ
Генпрокурор Украины Юрий Луценко поручил консульству Украины в РФ установить контакт с экстрадированным в Россию Тимуром Тумгоевым и контролировать, как с ним обращаются, сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/v-sluchae-nepravomernyh-deystviy-rf-v-otnoshenii-tumgoeva-ukraina-budet-trebovat-ego-vozvrashcheniya-cherez-mezhdunarodnyy-sud-gpu-367017.html