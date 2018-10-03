 Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации, изменения в закон о высшем образовании и попробует преодолеть вето Порошенко на законопроекты в уголовно-исполнительной сфере

Об этом сообщается в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым блоком в среду предполагается рассмотрение вопросов ратификации. Так, ВР планирует принять президентский законопроект 0186 "О ратификации Финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры Публичного акционерного общества "Укрзализныця") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", а также два правительственных - 0197 "О ратификации Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между Правительством Украины и Правительством Государства Катар" и 0199 "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество".

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На повторное рассмотрение с предложениями Президента Украины выносятся два ранее ветированных им закона. Речь идет о законах "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием" (№2292) и "О внесении изменения в статью 93 Уголовно-исполнительного кодекса Украины относительно совершенствования гарантий права осужденных на отбывание наказания по месту жительства до осуждения или по месту постоянного проживания близких родственников" (№2253а).

Кроме того, народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

В конце заседания парламентарии намерены рассмотреть законопроекты №5054 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту" и №2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи".

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Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.

В частности, участие в заседании комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции планирует принимать директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, который будет отчитываться о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года. В прошлый раз, 19 сентября, Сытник не прибыл на заседание комитета в связи с "неотложными делами".

Вместе с тем, комитет по вопросам регламента и организации работы ВР 3 октября повторно собирается рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.