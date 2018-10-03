 Россия извинилась за организацию допинга на Олимпиаде-2014, но скрывает это от россиян, - российский блогер

Об этом в своем аккаунте написал российский блогер , передает Цензор.НЕТ

"20 сентября 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах российское антидопинговое агентство РУСАДА. Ранее восстановлению препятствовали два требования, которые WADA выдвигало России: признание выводов доклада Макларена, доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории, изъятым Следственным комитетом РФ в рамках расследования уголовного дела, заведенного в 2016 году. Почему в российской прогосударственной прессе, комментируя согласие Минспорта РФ с этими требованиями WADA, охотно говорят о втором пункте, но практически не хотят писать о том, что был принят и первый? Почему российские чиновники от спорта точно также не комментируют принятие первого пункта требований?", - отметил он, добавив, что "пропагандистских и попросту непрофессиональных заметок, в которых неудобные факты отбрасываются, не учитываются либо же происходит подмена понятий, по этой теме пруд пруди".

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"В середине сентября 2018 года западную спортивную прессу взбудоражил слив переписки между руководством Всемирного антидопингового агентства и министром спорта России. Оказалось, что WADA готово восстановить РУСАДА в правах после признания Россией выводов доклада комиссии Шмида и доступа к базе данных и пробам московской антидопинговой лаборатории, а Россия эти условия согласилась выполнить. Чтобы снять все вопросы, WADA 15 сентября 2018 года на своем сайте разместило тексты этих писем. К сожалению, там не оказалось самого первого, с которого все и началось", - отметил блогер, и привел текст данного письма.

"Текст письма российских чиновников от 14 мая 2018 года:

Уважаемый сэр Крэйг Риди!

Мы, ниже подписавшиеся, представляем основные организации, управляющие российским спортом.

Серьезный кризис, который затронул российский спорт, вызван рядом неприемлемых нарушений в антидопинговой системе, которые были выявлены с помощью ВАДА (независимая комиссия Паунда, независимый эксперт Макларен) и МОК (комиссия Шмида).

В результате предпринятого расследования исполком МОК 5 декабря принял решение, в результате которого Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания. Мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на расследовании комиссии Шмида.

От имени всех организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что манипуляции происходили в России. Мы уверяем, что все организации предпринимают необходимые шаги, чтобы следить за соблюдением антидопинговых правил отдельными атлетами и российскими сборными, а также тренерами, врачами и прочим персоналом, чтобы полностью соответствовать требованиями Антидопингового кодекса ВАДА.

Важно отметить, что последние решения CAS вызвали резонные сомнения в достоверности показаний, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым дисциплинарной комиссии МОК, которые привели к санкциям в отношении отдельных спортсменов.

Совместно с ВАДА наши организации и правительство РФ отвечают за обеспечение целостности спорта (пункт 16 Международной конвенции против допинга в спорте 2005 года, пункт 20 антидопингового кодекс ВАДА). Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения.

В этой связи важно вспомнить речь от 1 марта 2017 года в Красноярске, в которой мистер Путин сказал:

– Несмотря на недостатки в работе, мы должны обращать внимание на то, что сказала Независимая комиссия. Мы должны обращать внимание на требования WADA и признать, что имели место случаи употребления допинга. Это абсолютно неприемлемо. Это означает, что существующая в России система антидопингового контроля не сработала, и это наша вина. Мы должны сказать об этом вслух и признать это.

Мы также хотим уверить вас, что извлекли уроки из этого кризиса. Определенные реформы сейчас проводятся, и мы уверены, что они помогут нам бороться с допингом в нашей стране более эффективно. Реформы включают в себя: применение уголовного наказания за склонение спортсмена к употреблению запрещенных веществ, выход российского Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, новые финансовые правила и увеличение субсидирования организации, а также передача контроля над Московской антидопиноговой лабораторией Московскому государственному университету.

Мы подтверждаем, что меры будут приниматься по отношению к лицам, замешанным в допинговых схемах. Такие люди больше никогда не будут иметь отношения к российской антидопинговой системе. Мы подтверждаем наше обязательство проконтролировать, чтобы РУСАДА и другие организации, включая спортивные федерации могли выполнять свои функции эффективно и без постороннего вмешательства.

Мы также уверяем вас, что полностью поддерживаем расследование, организованное Следственным комитетом России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.

Мы искренне полагаем, что все попытки, предпринятые ВАДА, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта РФ и Независимой антидопинговой комиссией принесут свои плоды и придет время, когда ВАДА полностью восстановит РУСАДА в правах, а МОК, МПК и международные организации вновь допустят российских атлетов к мировым спортивным соревнованиям на тех же правах, что и спортсмены из других стран. Эти решения станут стимулом для действующих атлетов и молодых спортсменов в будущем.

С наилучшими пожеланиями,

министр спорта России Павел Колобков

президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин"

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"Как видите, в письме указано, что Макларен, Паунд и Шмид выявили серьезные нарушения в антидопинговой системе России, но при этом говорится, что российские власти об этом ничего не знали. Также прямо сказано, что Россия принимает выводы комиссии Шмида. Зафиксируем это и пристально рассмотрим эти признания чуть позже. Письмо, однако, не поспособствовало восстановлению РУСАДА. 17 мая 2018 года Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, рассмотрев возможность восстановления российского антидопингового агентства РУСАДА, подтвердил, что этого не произойдет до выполнения Россией следующих пунктов ранее озвученной "дорожной карты": признание выводов доклада Ричарда Макларена, доступ к пробам, изъятым Следственным комитетом РФ из Московской антидопинговой лаборатории. 30 мая 2018 года руководители WADA ответили на письмо российских чиновников (текст ответа неизвестен). 12 июня 2018 года министр спорта Колобков отправляет новое письмо, в котором он просит принять во внимание майское послание и все же восстановить РУСАДА. 19 июня 2018 года Комитет по соответствию уведомляет генерального директора WADA, что майское письмо российских чиновников рассмотрено на предмет удовлетворения двум основным требованиям Всемирного антидопингового агентства. Комитета сообщает, что в письме Колобкова, Жукова и Лукина выводы доклада Макларена упомянуты в очень общих терминах, нет признания вовлеченности должностных лиц Минспорта РФ в допинговую схему, а также подчеркнуто, что отрицается причастность чиновников к манипуляциям: "Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения", - рассказывает блогер.

"Комитет выразил озабоченность высказыванием Колобкова от 25 мая 2018 года, в котором министр, признавая выводы Шмида, заявил о несогласии с выводами Макларена: "В письме мы говорим о том, что приняли решение Международного олимпийского комитета, что мы выступаем за сотрудничество с международными организациями, готовы к диалогу, поскольку заинтересованы в совместном развитии спорта. Это решение было основано на выводах Шмида, однако с докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы". Учитывая это, пишет председатель Комитета по соответствию, нельзя сказать, что российские власти приняли выводы доклада Макларена. Но поскольку российские чиновники, по-видимому, согласны с выводами доклада комиссии Шмида, а именно с пунктом 7 на странице 25, что "ряд лиц в Министерстве спорта и подчиненных ему организациях" участвовали "в манипуляциях", то следует предложить российской стороне в письменном виде подтвердить свое согласие с этим пунктом. Если такое подтверждение будет получено, то Комитет будет считать, что Россия выполнила условие о признании выводов доклада Макларена", - пишет он.

"Касательно второго пункта требований (доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые были изъяты Следственным комитетом РФ), то Комитет по соответствию отметил шаги СК РФ навстречу расcледованию WADA, в частности, предоставление списка изъятых образцов. Комитет предложил генеральному директору WADA попросить министра спорта Колобкова посодействовать тому, чтобы СК РФ предоставил совместный доступ к пробам. Если это произойдет в 2018 году, указывает Комитет, то можно будет рассмотреть вопрос о немедленном восстановлении РУСАДА. В соответствии с этими рекомендациями президент WADA Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли 22 июня 2018 года направили письмо министру спорта РФ, в котором выразили согласие с предложением российской стороны двигаться вперед в вопросе восстановления РУСАДА. Колобкову было предложено в письменном виде признать выводы из доклада комиссии Шмида, изложенные в пункте 7 на странице 25, что ряд лиц Минспорта РФ и подчиненных ему организаций были вовлечены в манипуляции с допингом. Таким образом, России бы засчитали выполнение первого пункта требований: "признание выводов доклада Макларена", - констатировал блогер.

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"Для выполнения второго пункта требований было предложено обеспечить доступ независимого эксперта, приемлемого и для WADA и для Следственного комитета РФ, к подлинной копии электронной базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории и копии необработанных аналитических данных по тестированию образцов из этой базы. Копия базы данных еще в конце 2017 года была нелегально получена WADA, и теперь Агентство хотело бы свериться с оригиналом, чтобы точно идентифицировать неблагоприятные результаты одних спортсменов и снять подозрения с других. Через полтора месяца, 13 августа 2018 года, министр спорта РФ Павел Колобков ответил на письмо руководителей WADA. После заявлений о том, что при поддержке WADA в России была создана принципиально новая модель антидопинговой системы, после перечисления многочисленных антидопинговых семинаров, форумов и тому подобных мероприятий, проводимых в нашей стране, коротко было сказано, что "мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на выводах комиссии Шмида, но при этом считаем, что процесс выявления и наказания виновных должен проводиться в соответствии с принятыми процедурами". Мол, СК РФ все еще ведет расследование, по его итогам причастные лица несомненно будут наказаны. Про предоставление доступа к базе данных LIMS ничего сказано не было. В заключение Колобков предложил отделить вопросы текущего восстановления РУСАДА в правах от негативных процессов, имевших место в прошлом", - подчеркнул блогер.

"Поскольку письмо Колобкова было явной отпиской и в нем были проигнорированы июньские предложения WADA, Комитет по соответствию 21 августа 2018 года принял решение, что российская сторона не выполнила оба пункта "дорожной карты" и РУСАДА не должно быть восстановлено в правах. Об этом планировалось официально объявить на заседании Исполкома WADA 20 сентября 2018 года. Сканы письма Комитета были опубликованы спортивным журналистом Дэном Роаном 13 сентября 2018 года. Но в тот же день руководители WADA получили новое послание из России. И в нем Колобков согласился на оба предложения Всемирного антидопингового агентства, изложенные в июньском письме Агентства. Глава Минспорта РФ подтвердил, что "согласен принять два оставшихся условия в "Дорожной карте", которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня 2018 года и последующих обсуждениях. Российская Федерация полностью приняла решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года, которое было сделано на основании результатов доклада Шмида". Также Колобков согласился на предложение допустить независимых экспертов к электронной базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории", - добавил он.

"14 сентября 2018 года Комитет по соответствию WADA направил письмо с рекомендациями руководству Агентства. В нем сообщалось, что Комитет готов рассматривать фразу Колобкова "Российская Федерация полностью приняла решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года, которое было сделано на основании результатов доклада Шмида", как принятие всех выводов доклада Шмида (который одобрил основные выводы доклада Макларена, в том числе, что чиновники Министерства спорта РФ участвовали в манипуляциях с допингом). Решение предоставить доступ к базе данных (LIMS) было названо прорывным и предложено оговорить конкретные даты, к которым этот доступ должен быть обеспечен. 20 сентября 2018 года Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и тем самым восстановить его в правах. Российская сторона обязывается до 31 декабря 2018 года предоставить доступ независимого эксперта к базе данных (LIMS), и до 30 июня 2019 года обеспечить повторное тестирование любых образцов, которые сейчас находятся в распоряжении Следственного комитета РФ", - отметил блогер.

"И в письме от 14 мая, и в письме от 13 сентября Колобков пишет, что российская сторона принимает выводы комиссии Шмида, опубликованные в декабре 2017 года. Что же говорится в этих выводах, которые нами приняты? Сэмюэль Шмид во главе комиссии Международного олимпийского комитета проводил дисциплинарное расследование в отношении должностных лиц министерства спорта России, имена которых прозвучали в докладе комиссии Макларена. В 30-страничном докладесначала подробно излагается история развития допингового скандала, затем рассматриваются отчеты об анализе проб, взятых на Олимпиаде в Сочи, с описанием манипуляций с ними, а в заключительной части приведены те самые выводы:

- Метод исчезающих положительных проб и метод подмены проб, используемый на Олимпиаде в Сочи, которые описал в своем докладе Ричард Макларен, считать подтвержденными.

- Перепроверка проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне, а также деятельность комиссии Освальда, расследующей нарушения в Сочи, показали, что в России широко распространена культура допинга. При этом отмечается, что далеко не все российские спортсмены участвовали в этой программе, а анализ образцов из Сочи не позволяет установить, что они все были подменены.

- Обзор доклада комиссии Паунда демонстрирует, что лица из российских спортивных организаций при поддержке Московской антидопинговой лаборатории могли продавать допинг спортсменам, а также скрывать за вознаграждение их положительные допинг-пробы.

- Первоначально допинговая система основывалась на обмане механизма отчетности системы ADAMS, затем она развилась до создания ложных биологических профилей в системе ADAMS, а закончилась заменой "грязной" мочи на "чистую" путем вскрытия проб и создания банка "чистой" мочи. Это подтверждено результатами судебно-биологического анализа. Устные свидетели МОК отметили, что эволюция допинговых махинаций произошла в 2011-2012 годах: до этого отдельные спортсмены должны были сами покупать допинговые продукты и/или платить за сокрытие положительных результатов. Во время Олимпиады в Сочи их уже покрывали с помощью специальной программы.

- Исходя из этой системы и доказательств, можно утверждать, что ключевую роль в ней играл доктор Родченков. Благодаря научным талантам он смог разработать методы обнаружения допинга, публиковать научные статьи и завоевывать таким образом серьезный международный авторитет. Это дало ему возможность в роли антидопингового эксперта получить доступ к международной экспертизе – в частности во время Олимпиады-2012. Работа там помогла ему создать систему, действовавшую в Сочи. В то же время знания антидопинговой системы изнутри помогли Родченкову разработать лучшие способы употребления допинга – те, которые гарантировали низкий уровень заметности и выработать методологию по сокрытию допинг-тестов.

- Детальный анализ писем, опубликованных в докладе Макларена, позволяет подтвердить участие в системе ряд лиц из Министерства спорта и подчиненных ему организаций, таких как ЦСП, ВНИИФК, РУСАДА, Московская и Сочинская лаборатории. [Тот самый пункт 7, на письменном согласии с которым в июньском письме так настаивала WADA. – прим.]

Комиссия не смогла установить кто инициировал или возглавлял эту мошенническую схему. Во многих случаях есть ссылки на уровень Министра спорта, однако нет независимых или беспристрастных свидетельств, которые подтвердили бы участие чиновников более высокого уровня.

- МОК считает различные российские институты административно и/или юридически ответственными за произошедшее", - рассказал блогер.

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"Таким образом, Россия, приняв выводы комиссии Шмида, приняла тем самым утверждение, что в стране была широко развита допинговая культура, что по крайней мере с 2011 года существовала мошенническая схема по манипуляции с допинг-пробами, которая использовалась, в частности, на Олимпиаде в Сочи, что в схеме были замешаны чиновники министерства спорта, РУСАДА, Центра спортивной подготовки и других организаций. То есть, принято все то, от чего ранее так активно открещивались наши чиновники и спортсмены. Фактически признан доклад Макларена, ведь именно на нем и базируется доклад Шмида. Да и Колобков в майском письме прямо пишет, что, в частности, благодаря Макларену вскрыты неприемлемые нарушения в российской антидопинговой системе. Но все это принимается и признается лишь в подковерной переписке, которая слабо представлена в отечественном информационном пространстве. В массовой пропаганде же регулярно утверждается, что доклад Макларена является ничего не значащей клеветнической бумажкой, а наших спортсменов преследуют чуть ли не исключительно по политическим мотивам. Думаю, теперь понятно, почему так делалось: чиновники не хотели открыто признать, что крупно облажались. Поэтому все это время они лгали россиянам, пользуясь административным ресурсом в СМИ. Сейчас же чиновникам удалось выторговать у WADA послабление: признать не выводы доклада Макларена, а выводы доклада Шмида. Ведь мало кто у нас в стране знает, что это за доклад такой. Да и упор в пропагандистских СМИ делается не на принятие выводов доклада Шмида, а на том, что восстановление РУСАДА в правах произошло чуть ли не только из-за того, что независимого эксперта разрешили допустить к базе LIMS", - акцентировал блогер.

"На этом фоне WADA подверглось критике со стороны части западной спортивной общественности. Агентство раскритиковали за послабления российской стороне, выразившиеся в том, что наших чиновников не обязали принять выводы доклада Макларена, а позволили долго юлить и признать лишь доклад Шмида и то не прямо и однозначно. Президент WADA был вынужден даже опубликовать открытое письмо, в котором говорил о своих чистых намерениях, о желании преодолеть затянувшийся кризис через некий компромисс, и отдельно отметил, что не денежный вопрос (читай - взятка) способствовал этому самому компромиссу с Россией. Не совсем понятно, что теперь покажет расследование Следственного комитета РФ, которое ведется с мая 2016 года. Ведь СК все эти годы выпускал один за одним пресс-релизы, в которых утверждал, что никаких манипуляций с пробами в Сочи не было, никакой мошеннической схемы с участием чиновников не существовало, а во всем виноват лишь Родченков, который что-то там давал спортсменам, а они, бедолаги, даже и не знали что принимают. А сейчас Колобков принимает выводы комиссии Шмида и тем самым признает, что и манипуляции были, и чиновники в них участвовали. Можно с уверенностью сказать, что продолжатся дисквалификации отечественных спортсменов, которые наследили в предыдущие годы, пользуясь мошенническими схемами, описанными Маклареном и Шмидом. С доступом к базе LIMS, которую должен предоставить СК РФ, этот процесс явно пойдет быстрее. Будет интересно проследить, что же покажет расследование СК РФ (если его все же решат опубликовать), и будет ли WADA как-то увязывать его с выводами доклада Макларена", - резюмировал блогер.