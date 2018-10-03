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 Экономика, За рубежом
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 Российские власти разрабатывают план отказа страны от доллара, - The Bell

Правительство РФ готовит свой проект о дедолларизации российской экономики - отказа от доллара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Bell, ссылаясь на три источника, знакомые с ходом обсуждений.

Через одну-две недели его должен утвердить российский премьер Дмитрий Медведев, утверждает один из них. Отмечается, что законопроект готовится "по мотивам" плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил президенту РФ Владимиру Путину в июле.

Костин, представляя Путину свой план, говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. Глава ВТБ заявил, что президент РФ "в целом" поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики. О полном отказе от доллара речи не идет, уверяет Костин.

На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет. План правительства РФ не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль стремительно обесценивается: впервые за два года доллар на торгах превысил 68 руб.

"Запрета расчетов в долларах не будет", -, заверил The Bell собеседник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Подчеркивается, что главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Как сообщалось, в сентябре в России начал падать рубль – доллар достиг пика за 2,5 года. На открытии торгов 10 сентября курс доллара на Московской бирже превысил 70 руб., чего не случалось с 16 марта 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089276
 
   
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Ну шо мокшане?
Гоните доллары в казну!
А то как в Совке)))пойдете по этапу за хранение пиндоских бумажек!

Ваш удкл теперь...Юань Женьбинь!))))
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'Сдавайте валюту,сдавайте валюту ',- мастер и марго. . .
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Кацапи - молодці, самі заганяють себе поступово в кам'яний вік. Я колись стібався з Лугандону, коли вони збирались ввести свою "валюту" - розрахунковий знак, запропонувавши їм ввести вугільний стандарт: один розрахунковий знак - 1 кг вугілля. А кацапи можуть ввести нафтовий чи газовий стандарт: 100 кацапських рупій - кубометр газу. І тоді встане рассія з колін... на лікті.
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Якась москальська наволоч затирає коменти, але повторюсь.
Кацапи - молодці, самі заганяють себе поступово в кам'яний вік. Я колись стібався з Лугандону, коли вони збирались ввести свою "валюту" - розрахунковий знак, запропонувавши їм ввести вугільний стандарт: один розрахунковий знак - 1 кг вугілля. А кацапи можуть ввести нафтовий чи газовий стандарт: 100 кацапських рупій - кубометр газу. І тоді встане рассія з колін... на лікті.
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Вот это правильно, так им пиндосам, ух!!! Долар это вообще очень не духовно и не скрепно, к тому же на федеральном уровне с 1 января 2020 можно будет валежник собирать, вот так вот, так нафиг этот поганый доллар Російська влада розробляє план відмови країни від долара, - The Bell - Цензор.НЕТ 9260
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идея неплохая.Но вот только экономика РФ держится только на продаже за валюту газа,нефти,угля и леса.Кто в РФ будет покупать такие количества,чтобы сбалансировать экономику?Россия уже прочно стала "бензоколонкой,играющей из себя государство".
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следует подготовить бульдозер и огнемёты
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Программа на самоуничтожение запущена: Молодцы, так держать!
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- Откуда валюту взял? - задушевно спросили у Никанора Ивановича. - Бог истинный, бог всемогущий, - заговорил Никанор Иванович, - все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, - с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, - брал! Брал, но брал нашими советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссийские власти разрабатывают план отказа страны от доллара, - The Bell
 
 
 
 
 
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