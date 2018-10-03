EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  215  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7267) Донбасс (17075)

 Ночью враг совершил огневой налет на опорный пункт украинских сил в районе Крымского, применив 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, с начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе - с применением запрещенного вооружения.

"На один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Крымское оккупанты ночью осуществили огневой налет с применением минометов 120-мм калибра, а по защитникам Водяного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 34 вражеских обстрела, - штаб ОС

Ночью враг совершил огневой налет на опорный пункт украинских сил в районе Крымского, применив 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089274
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Світла Пам*ять полеглому Захиснику України.
Одужання пораненим Воїнам.
 показать весь комментарий
 
 
Потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3089274
 показать весь комментарий
 
Східний сусід завжди вирізнявся своєю підступністю та брехливістю.
Будемо воювати до останнього живого окупанта, іншого виходу немає.
 показать весь комментарий
 
 
До останнього дамбасянина і окупантам нізакого буде ховатись.
 показать весь комментарий
 
А меня в свой отряд по уничтожению окупантов возьмете ?
 показать весь комментарий
 
Звучит грозно и патриотично.И когда я смогу на Кремле беляши в гривнах покупать ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью враг совершил огневой налет на опорный пункт украинских сил в районе Крымского, применив 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх