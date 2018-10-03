 Ночью враг совершил огневой налет на опорный пункт украинских сил в районе Крымского, применив 120-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, с начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе - с применением запрещенного вооружения.
"На один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Крымское оккупанты ночью осуществили огневой налет с применением минометов 120-мм калибра, а по защитникам Водяного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Одужання пораненим Воїнам.
https://censor.net.ua/news/3089272/odin_ukrainskiyi_voin_pogib_esche_dvoe_poluchili_raneniya_v_hode_boevyh_deyistviyi_na_donbasse_za_sutki
Будемо воювати до останнього живого окупанта, іншого виходу немає.