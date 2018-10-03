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Все про:НАТО (6021) ракеты (643) Россия (70620) США (14217) Хатчисон Кэй Бэйли (6)

 США готовы уничтожить запрещенные договором российские ракеты

Россия должна прекратить разработку запрещенной ракетной системы, в противном случае США попытаются уничтожить ее до того, как она начнет функционировать

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила во вторник посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает ракетную систему наземного базирования в нарушение договора времен холодной войны, что может позволить Москве нанести ядерный удар по Европе в минимальные сроки, однако Москва неоднократно отрицала подобные нарушения.

По словам Хатчисон, Вашингтон по-прежнему нацелен на дипломатическое решение, однако готов рассмотреть возможность военного удара, если Россия продолжит разрабатывать ракетную систему средней дальности.

"В таком случае мы будем рассматривать возможности ликвидировать (российскую) ракету, которая способна нанести удар по любой из наших стран", – заявила она на пресс-конференции.

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"Контрмеры (со стороны США) будут подразумевать уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора. Они предупреждены", – добавила Хатчисон.

Позднее в своем Твиттере посол Бейли Хатчисон пояснила, что она не имела ввиду нанесение превентивного удара по России с целью уничтожения ракет и что ее позиция состоит в том, что Москва должна вернуться к соблюдению Договора о ликвидации РСМД, в противном случае страны НАТО будут вынуждены предпринять дополнительные действия для обеспечения своей безопасности. Нынешние нарушения договора российской стороной Хатчисон назвала неприемлемыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3089273
 
   
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Неизвестно, есть ракета или нет, но всякий случай влупят, везет все таки Воронежу.
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Холодна війна знову на порядку денному РФ предупреждена, - в США выразили готовность уничтожить запрещенные договором российские ракеты - Цензор.НЕТ 1606
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США наконец начинают переходить к языку ультиматумов. давно пора кацапов загнать в нору, но в этот раз "ножками буша" не подкармливать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовы уничтожить запрещенные договором российские ракеты
 
 
 
 
 
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