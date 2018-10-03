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Все про:НАТО (6021) ракеты (643) Россия (70620) США (14217) Хатчисон Кэй Бэйли (6)

 РФ предупреждена, - в США выразили готовность уничтожить запрещенные договором российские ракеты

Россия должна прекратить разработку запрещенной ракетной системы, в противном случае США попытаются уничтожить ее до того, как она начнет функционировать

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила во вторник посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает ракетную систему наземного базирования в нарушение договора времен холодной войны, что может позволить Москве нанести ядерный удар по Европе в минимальные сроки, однако Москва неоднократно отрицала подобные нарушения.

По словам Хатчисон, Вашингтон по-прежнему нацелен на дипломатическое решение, однако готов рассмотреть возможность военного удара, если Россия продолжит разрабатывать ракетную систему средней дальности.

"В таком случае мы будем рассматривать возможности ликвидировать (российскую) ракету, которая способна нанести удар по любой из наших стран", – заявила она на пресс-конференции.

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"Контрмеры (со стороны США) будут подразумевать уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора. Они предупреждены", – добавила Хатчисон.

Позднее в своем Твиттере посол Бейли Хатчисон пояснила, что она не имела ввиду нанесение превентивного удара по России с целью уничтожения ракет и что ее позиция состоит в том, что Москва должна вернуться к соблюдению Договора о ликвидации РСМД, в противном случае страны НАТО будут вынуждены предпринять дополнительные действия для обеспечения своей безопасности. Нынешние нарушения договора российской стороной Хатчисон назвала неприемлемыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3089273
 
   
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Холодна війна знову на порядку денному РФ предупреждена, - в США выразили готовность уничтожить запрещенные договором российские ракеты - Цензор.НЕТ 1606
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Надежно, дешево и сердито! Это ракеты средней дальности. А "звездные войны" - удовольствие дорогое, способствовало развалу СССР в свое время...
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Уничтожить ракету, которая в принципе может нанести удар (а может и не нанести), и тем самым гарантированно вызвать ядерную войну? Голуби мира, ничего не скажешь...)))
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Уничтожить ракету, которая в принципе может нанести удар (а может и не нанести), и тем самым гарантированно вызвать ядерную войну? Голуби мира, ничего не скажешь...)))
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Неизвестно, есть ракета или нет, но всякий случай влупят, везет все таки Воронежу.
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Так в Воронеже расположены носители и само ЯО..!
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Надежно, дешево и сердито! Это ракеты средней дальности. А "звездные войны" - удовольствие дорогое, способствовало развалу СССР в свое время...
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А если такие ракеты еще и автомобильного или железнодорожного базирования - это вообще писец...
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Ракеты космического базирования,являются самыми опасными..!
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Никаких "Звездных войн" не существовало в природе. Это была утка от немного неадекватного Рейгана.
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Холодна війна знову на порядку денному РФ предупреждена, - в США выразили готовность уничтожить запрещенные договором российские ракеты - Цензор.НЕТ 1606
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Как бы да - заявление достаточно серьезное, если с переводом не напутали... Посмотрим, что ответит на это кацапстан... А пока можно пошутить про Воронеж...
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Так уже отказалась от своих слов..Не то имела ввиду
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Амери зроблять в них дірочку і вони здуються.

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Если Кацапы не собираются создавать и размещать на своей территории новые ракетные комплексы, то собственно, и переживать им нечего. США не собираются наносить превентивный удар. Они просто обеспечат гарантированное уничтожение всех ракет ещё над территорией Раши. Так, что Воронеж может спать спокойно...
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Ну так не послідовно. Сказали, що знищите всі російські ракети, так знищуйте. В самому кремлі їх багато. І в кожному паласі путінському натикано
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Не то имела ввиду. Ну и команда у Трампа, подстать боссу.
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Министр внутренних дел США Райан Зинке сказал что США готовят торговую блокаду РАБссии...
Допрыгались Хмыри Мавзолейные... РФ предупреждена, - в США выразили готовность уничтожить запрещенные договором российские ракеты - Цензор.НЕТ 9476
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Сначала сказала о возможном ударе а после шумихи сразу взяла свои слова обратно.)
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Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон разъяснила собственные заявления, касающиеся угроз «уничтожать» российские крылатые ракеты. По ее словам, она не имели в виду превентивный удар по России. Об этом Хатчинсон написала на своей странице в Twitter.

«Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], или нам придется противостоять их потенциалу ради защиты интересов США и НАТО», - написала она. Посол добавила, что нынешнее положение, при котором Россия грубо нарушает Договор о РСМД, неприемлемо.
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"...или нам придется противостоять их потенциалу ради защиты интересов США и НАТО"

Это имеется ввиду УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ предупреждена, - в США выразили готовность уничтожить запрещенные договором российские ракеты
 
 
 
 
 
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