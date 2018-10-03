 РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрнформ", об этом заявил во время встречи с журналистами в Париже министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я думаю, что каждый союзник по НАТО сегодня осознает то, что делает Россия", - приводит Пентагон слова главы оборонного ведомства США.

Мэттис напомнил, что Москва продолжает "раздувать конфликт" в Украине.

"Я думаю, если посмотреть на историю и сопоставить все факты вместе – относительно перекраивания международных границ с применением силы, то (Россия. – Ред.) является первой страной, которая осуществила это со времен Второй мировой войны", - сказал Мэттис.

По его словам, россияне хотят иметь право вето на дипломатические, экономические и решения по безопасности в соседних странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны РФ

"Итак, демократические государства сплачиваются, объединяются и стоят вместе", - подчеркнул министр обороны США.

В этой связи он отметил, что сейчас между союзниками по НАТО в Европе происходит мощное взаимодействие, в том числе по реализации плана "четыре тридцать".

Эта инициатива предусматривает, что страны Альянса до 2020 года будут иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к применению в течение 30-ти дней или в более короткий период.