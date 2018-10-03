 РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрнформ", об этом заявил во время встречи с журналистами в Париже министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Я думаю, что каждый союзник по НАТО сегодня осознает то, что делает Россия", - приводит Пентагон слова главы оборонного ведомства США.
Мэттис напомнил, что Москва продолжает "раздувать конфликт" в Украине.
"Я думаю, если посмотреть на историю и сопоставить все факты вместе – относительно перекраивания международных границ с применением силы, то (Россия. – Ред.) является первой страной, которая осуществила это со времен Второй мировой войны", - сказал Мэттис.
По его словам, россияне хотят иметь право вето на дипломатические, экономические и решения по безопасности в соседних странах.
"Итак, демократические государства сплачиваются, объединяются и стоят вместе", - подчеркнул министр обороны США.
В этой связи он отметил, что сейчас между союзниками по НАТО в Европе происходит мощное взаимодействие, в том числе по реализации плана "четыре тридцать".
Эта инициатива предусматривает, что страны Альянса до 2020 года будут иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к применению в течение 30-ти дней или в более короткий период.
особиста вірність дуже цінується, напевно..
В 1959 году Гавайи просто получили статус штата.
Не говоря уже о том, что Меттис говорит именно о перекраивании границ с использованием силы.
«Мы всегда были уверены, что как только Россия одержит победу на Западе, она выступит вместе со своими союзниками против врага на Восточном фронте… против последнего агрессора. Война, объявленная сегодня Советским Союзом Японии, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна сократить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советского Союза»