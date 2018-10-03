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Все про:граница (3092) Пентагон (496) Россия (70620) США (14217) Мэттис Джеймс (95)

 РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис

Учитывая агрессивное и деструктивное поведение России, которая первой со времен Второй мировой войны пытается изменить международно признанные границы, страны НАТО сплачиваются и укрепляют свой потенциал в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрнформ", об этом заявил во время встречи с журналистами в Париже министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я думаю, что каждый союзник по НАТО сегодня осознает то, что делает Россия", - приводит Пентагон слова главы оборонного ведомства США.

Мэттис напомнил, что Москва продолжает "раздувать конфликт" в Украине.

"Я думаю, если посмотреть на историю и сопоставить все факты вместе – относительно перекраивания международных границ с применением силы, то (Россия. – Ред.) является первой страной, которая осуществила это со времен Второй мировой войны", - сказал Мэттис.

По его словам, россияне хотят иметь право вето на дипломатические, экономические и решения по безопасности в соседних странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны РФ

"Итак, демократические государства сплачиваются, объединяются и стоят вместе", - подчеркнул министр обороны США.

В этой связи он отметил, что сейчас между союзниками по НАТО в Европе происходит мощное взаимодействие, в том числе по реализации плана "четыре тридцать".

Эта инициатива предусматривает, что страны Альянса до 2020 года будут иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к применению в течение 30-ти дней или в более короткий период.

Источник: https://censor.net.ua/n3089271
 
   
 Топ комментарии
 
Дохлая РАБссия пытается исправить геополитическую катастрофу Века по словам Плешивого Окурка.... РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2035 РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2035
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за Гаваї не хвилюйтесь, тепер це райський куточок.
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Гавайи и до войны были американскими - с 1898 года.
В 1959 году Гавайи просто получили статус штата.
Не говоря уже о том, что Меттис говорит именно о перекраивании границ с использованием силы.
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зараз такі самі холуї стаїть гурнаторами і мільярдерами
особиста вірність дуже цінується, напевно..
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Тю, живой. Его же кацапы отравили.
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а гаваи чьими стали после войны......
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за Гаваї не хвилюйтесь, тепер це райський куточок.
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Гавайи и до войны были американскими - с 1898 года.
В 1959 году Гавайи просто получили статус штата.
Не говоря уже о том, что Меттис говорит именно о перекраивании границ с использованием силы.
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Дохлая РАБссия пытается исправить геополитическую катастрофу Века по словам Плешивого Окурка.... РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2035 РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2035
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Побежденная Германия живёт и цветёт,а дохлого ССсра тю тю...Нэма...непорядок РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2421 РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2421
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расія це лайно зі своїм опаришем путіним!!
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По сообщениям из США,Омерика готовит торговую блокаду РАБссии...,включая газ и нефтьь
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китай стал первой страной со времён вм войны, который тихим сапом перекраивает границы рашки ))
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росія не має кордонів, тому її території стануть Китаєм.
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Меттіс помилився. Першою країною яка силою змінила кордони став Ірак, який окупував Кувейт. Кувейт звільняли США. Для цього була проведена операція Буря в пустелі
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Так, він помилився, першою такою "країною" після ДСВ став Ізраїль і нічо, на першому місці серед отримувачів віськової допомоги від США.
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Вначале Собчак недооценил своего помощника,теперь недооценка Европой Окурка выглядит как результат сговора.У Хуйла было,есть и будет задание-собрать все Активы за пределами России....
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Ну, вообще-то, "подзагнул" немного Мэттис... На Ближнем Востоке "перекраивать пытаются ещё с 1947-го, и арабы, и израильтяне, китайцы на Дальнем Востоке, в Тибете, Южно-Китайском море (вьетнамская территория), британцы на Фолклендах... Другое дело, что Россия первой попыталась это сделать в Европе... Вот это - "ближе к истине"...
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Я теж думаю, що саме Європу він мав на увазі: бо говорить про зміцнення сил НАТО у тому регіоні.
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Це просто хуцпа. Відрізали від Сербії Косово явно не за міжнародними законами.
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ССр дохляк напал на Японию 10 августа 1945 года уже после 2 бомбардировок Хирошимы и Нагасаки отобрал острова у японцев....,почему это не сделали США тогда ? А зачем головная боль Омерике? РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 7671Это вам не кемлевские ХМЫРИ... РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 6809
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Ответы на эти вопросы можно найти в том же 1945 году в Заявлении пра­вительства Великобритании от 8 августа:
«Мы всегда были уверены, что как только Россия одержит победу на Западе, она выступит вместе со своими союз­никами против врага на Восточном фронте… против последнего агрессора. Вой­на, объявленная сегодня Советским Союзом Японии, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна со­кратить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установле­нию всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советского Союза»
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Договор о ненапедии Япония и Дохлый СССр заключили 13 апреля 1941 года в Мокскве... РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 8509
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Кстати тогдашний Император Японии Хирохито приказал войскам прекратить огонь 6 августа 1945 года...
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16 августа 1945 года император Хирохито приказал всем своим частям прекратить огонь.
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Мирный договор США с Германией (25 августа 1921 г.)
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Собчак,Лебедь,Рохлин,могли,но не стали президентами России,и где они сейчас - из-за недооценки своего кровавого соперника из КГБ..?
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Кстати 3 октября 1990 года две Германии стали одной,Северная и Ю.Корея ждут решения вопроса РФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис - Цензор.НЕТ 6596
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ стала первой страной со времен Второй мировой войны, которая с применением силы перекраивает международные границы, - Мэттис
 
 
 
 
 
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