 За 3,5 года СБУ предотвратила более 400 попыток терактов и сотни искусственных протестов, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Киеве государственный министр по делам безопасности и экономических преступлений Соединенного Королевства Великобритании Бен Уоллес заявил, что реакция на противоправные действия России должна была бы быть жестче. Аннексия Крыма, трагедия МН-17, кибератаки и атаки в Солсбери - все эти случаи иллюстрируют высокий уровень угроз для цивилизованного мира со стороны Российской Федерации.

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В свою очередь, вице-премьер-министр отметила, что Россия постоянно испытывает новые формы гибридной войны в Украине, среди которых дезинформация, кибератаки, подрывная разведывательная деятельность, газовый шантаж и тому подобное. Особенно эта активность ощущается сейчас - в любое время предвыборного сезона. "За последние три с половиной года Служба безопасности Украины предотвратила более 400 попыток террористических актов в разных регионах Украины, также удалось предотвратить сотни искусственных протестов, имевших целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашем государстве", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также вице-премьер-министр отметила, что для Украины чрезвычайно важно сохранить единство с западным миром для совместного противодействия новым вызовам. "Голос Великобритании имеет существенное вес в международных отношениях. Мы ценим ваши усилия по санкционному давлению на Россию и благодарны за реальное понимание угроз, однако такого единодушия нет у всех европейских столицах - к сожалению, российское лобби работает", - добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Бен Уоллес отметил, что Великобритания со своей стороны продолжит освещать последствия разрушительных действий Российской Федерации в диалоге со своими партнерами.

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Россия пытается унизить, высмеять западные нации, представить их в негативном свете, добавила вице-премьер-министр. "Мы понимаем Россию как никто другой, и все эти попытки манипулировать мировым сообществом имеют единственную цель - подорвать ее единство и разрушить мировой порядок", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.