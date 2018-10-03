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 За 3,5 года СБУ предотвратила более 400 попыток терактов и сотни искусственных протестов, - Климпуш-Цинцадзе

Россия постоянно испытывает новые формы гибридной войны в Украине, среди которых дезинформация, кибератаки, подрывная разведывательная деятельность, газовый шантаж и тому подобное.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Киеве государственный министр по делам безопасности и экономических преступлений Соединенного Королевства Великобритании Бен Уоллес заявил, что реакция на противоправные действия России должна была бы быть жестче. Аннексия Крыма, трагедия МН-17, кибератаки и атаки в Солсбери - все эти случаи иллюстрируют высокий уровень угроз для цивилизованного мира со стороны Российской Федерации.

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В свою очередь, вице-премьер-министр отметила, что Россия постоянно испытывает новые формы гибридной войны в Украине, среди которых дезинформация, кибератаки, подрывная разведывательная деятельность, газовый шантаж и тому подобное. Особенно эта активность ощущается сейчас - в любое время предвыборного сезона. "За последние три с половиной года Служба безопасности Украины предотвратила более 400 попыток террористических актов в разных регионах Украины, также удалось предотвратить сотни искусственных протестов, имевших целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашем государстве", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также вице-премьер-министр отметила, что для Украины чрезвычайно важно сохранить единство с западным миром для совместного противодействия новым вызовам. "Голос Великобритании имеет существенное вес в международных отношениях. Мы ценим ваши усилия по санкционному давлению на Россию и благодарны за реальное понимание угроз, однако такого единодушия нет у всех европейских столицах - к сожалению, российское лобби работает", - добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Бен Уоллес отметил, что Великобритания со своей стороны продолжит освещать последствия разрушительных действий Российской Федерации в диалоге со своими партнерами.

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Россия пытается унизить, высмеять западные нации, представить их в негативном свете, добавила вице-премьер-министр. "Мы понимаем Россию как никто другой, и все эти попытки манипулировать мировым сообществом имеют единственную цель - подорвать ее единство и разрушить мировой порядок", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3089270
 
   
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для студентов и порохоботов - Святая благоверная царица ТАМАРА, Грузинская (†1209/1213)
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Гексоген дляМацкалей Царица Тамара придумала За 3,5 года СБУ предотвратила более 400 попыток терактов и сотни искусственных протестов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6794
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не, они спирт утилизируют, а если не бухать - есть этиленгликольдинитрат
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СБУ предотвратила сотни искусственных протестов...

Если бы на Майдане кто-нибудь рассказал про такое будущее...
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ГУЛАГ Солженицына прочитал?или Собачье Сердце Булгакова?
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Полковник и бывший министр обороны Анатолий Гриценко провел в зоне АТО 4 года.
Анекдот За 3,5 года СБУ предотвратила более 400 попыток терактов и сотни искусственных протестов, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6017
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Порошенко - нахуй, Юлю - нахуй, Гриценко - нахуй, артистов - нахуй, кто остается в сухом остатке?) идея вроде правильная, но кандидаты на заработках ) если использовать термин "не навреди" - то сраный кандидат технических наук, певец - минимальное зло для страны. не смешная лимита же из Кривого Рога, которой пишут спичи )) понимаю, что камент удалят боты.
при освежении власти - новый будет в шоке предъявлений, кому и сколько он должен, точнее предыдущие. да, эта жопа разрулится и будет все хорошо, жаль, что не застанем.
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Басня про лебедь раком щуку... Чиновник страны, чешущей сломя голову подальше от этой интеграции встречается с вице премьеркой по этой самой интеграции клушей цинциадзе и обсуждают заслуги главного источника мздоимства и коррупции в Украине. Какой то театр абсурда...
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я понимаю что теракты предотвратить это нормально но протесты народа это попахивает политическим террором власти......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 3,5 года СБУ предотвратила более 400 попыток терактов и сотни искусственных протестов, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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