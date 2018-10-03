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 Любые "заигрывания" с РФ ведут к дальнейшей дестабилизации в Европе, - Ельченко

Санкции против Кремля должны усиливаться, пока Крым не вернут Украине и российские военные покинут Донбасс.

С таким заявлением выступил во вторник глава Миссии Украины при ООН Владимир Ельченко в Британско-Американском деловом совете (Нью-Йорк), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"В 2008 году международное сообщество недостаточно отреагировало на вторжение России на территорию Грузии. Это позволило российскому агрессору прийти к заключению, что его действия по отношению к другим государствам могут быть безнаказанными", - заметил украинский дипломат во время дискуссии "Будущее Европы".

При этом Ельченко назвал "эффективным инструментом" международные санкции против России, введенные после ее вторжения в Украину в 2014 году. "Санкции против Кремля действуют, и они должны усиливаться, пока Крым не вернется в Украину, а последний российский военный не покинет Донбасс. Россия понимает только язык силы" - отметил постоянный представитель Украины при ООН.

В то же время, по его словам, любые "заигрывания" с Москвой только приведут к дальнейшей дестабилизации в Европе. "Если не принимать мер против РФ сейчас, придется только ожидать, кто будет следующим", - заметил Ельченко.

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В дискуссии также участвовали постоянные представители других европейских государств при ООН, в том числе, Бельгии, Эстонии, Люксембурга, Испании и Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3089269
 
   
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любые "заигрывания" с Москвой только приведут к дальнейшей дестабилизации в Европе

А к чему приведет процветающая торговля Украины с мацквой?
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Ага особнно в Азовском море буйная торговля с Мавзолейным Быдлом...
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если бы это сказала Меркель, Трамп или капитан ромуланского крейсера на орбите Земли - было бы интересно.
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Тише дедушка не плачь,
В Гааге ждёт тебя Палач Любые "заигрывания" с РФ ведут к дальнейшей дестабилизации в Европе, - Ельченко - Цензор.НЕТ 1210
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Стадо РАБссиянских овец будет только радо Суду над Негодяем 21 века.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛюбые "заигрывания" с РФ ведут к дальнейшей дестабилизации в Европе, - Ельченко
 
 
 
 
 
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