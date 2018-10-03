 Документальный фильм "Хрупкая Свобода" об освобожденных пленниках ОРЛО покажут в Киеве

Об этом заявил директор Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко во время презентации аналитического отчета "За решеткой дома "правительства ЛНР" в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы сняли документальный фильм совместно с документалистами Babylon'13, он будет представлен 10 октября в кинотеатре "Октябрь", приглашаем к просмотру", - сообщил Щербаченко.

Он проинформировал, что место несвободы, которое функционировало в доме правительства "ЛНВ" - одно из более 200 мест несвободы, которое "удалось зафиксировать в ходе опроса тех людей, которые вышли из таких незаконных тюрем".

"Можно говорить о том, что через это место несвободы прошло до нескольких сотен человек. Там был весь спектр нарушений - и сексуальное насилие, и внесудебные казни, и принудительный труд и пытки, и худшие формы обращения с незаконно заключенными. С людьми делали все что угодно", - добавил директор центра.

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Добавим, в фильме "Хрупкая свобода" представлены истории 5 мужчин и женщин, бывших заключенных, жертв и свидетелей жестокого насилия, "судьбы которых объединил подвал Луганской областной государственной администрации".

Вход на просмотр ленты свободный, по предварительной регистрации.