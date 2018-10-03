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 Неизвестные напали на офицера Службы внешней разведки Украины: информация о похищение служебных документов и печати не соответствует действительности

Некоторые СМИ распространили не отвечающую действительности информацию, что при нападении у офицера украли ведомственное удостоверение, печать и служебные документы.

Пресс-служба Службы внешней разведки Украины обнародовала заявление о нападении на своего офицера, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с созданным некоторыми СМИ искусственным ажиотажем вокруг разбойного нападения на сотрудника СВР Украины просим учесть, что информация о якобы завладение злоумышленниками ведомственным удостоверением, печатью, служебными документами не соответствует действительности", - отмечают в заявлении, уточняя, что были похищены только личные вещи и удостоверение личности. При этом последнее "благодаря принятым подразделениями внутренней безопасности СВР Украины мерам" уже возвращено владельцу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші"

"В то же время, привлекает к себе внимание факт утечки в откровенно антиукраинское СМИ служебной информации об упомянутом выше уголовным преступлением против сотрудника СВР Украины. Этот досадный случай уже расследуется подразделением внутренней безопасности Службы. Уверяем, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Созданный в СМИ искусственный ажиотаж вокруг упомянутого инцидента является очередным примером того, как спецслужбы РФ под прикрытием "независимых" СМИ, "неправительственных организаций", "общественных активистов" ведут гибридную войну против Украины, пользуясь каждым поводом для дестабилизации и запугивания украинского общества.

Впрочем, российский агрессор и его "пятая колонна" должны помнить, что подобные информационные операции не только не деморализуют СВР Украины, но и дополнительно стимулируют украинский разведку на дальнейшую активную работу по выявлению, разоблачения и нейтрализации усилий вражеских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем государстве", - говорится в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089266
 
 
 Топ комментарии
 
Кажуть, що цей ресурс - фігня, брехливий і антиукраїнський.
Я таке не читаю.
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С такими, как замглавы внешней разведки Семочко, всего можно ожидать.
Откуда у чувака столько бабла? Значит, предавал государственные интересы и получал за это деньги.
Другого быть не дано.
И еще удивляются, откуда утечки информации.
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После сотрудника СБУ на детской площадке как-то мало что удивляет.
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При этом последнее "благодаря принятым подразделениями внутренней безопасности СВР Украины мерам" уже возвращено владельцу.

Выписали новое? Неизвестные ограбили разведчика: СВР отрицает похищение служебных документов и печати - Цензор.НЕТ 8205
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А коли це сталося ? Що було ? Хто крав ? Де ?
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Кажуть, що цей ресурс - фігня, брехливий і антиукраїнський.
Я таке не читаю.
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После сотрудника СБУ на детской площадке как-то мало что удивляет.
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С такими, как замглавы внешней разведки Семочко, всего можно ожидать.
Откуда у чувака столько бабла? Значит, предавал государственные интересы и получал за это деньги.
Другого быть не дано.
И еще удивляются, откуда утечки информации.
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"Слухи о марсианине в Обуховском переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны" (с)
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При этом последнее "благодаря принятым подразделениями внутренней безопасности СВР Украины мерам" уже возвращено владельцу.Источник: https://censor.net.ua/n3089266

"Для переписки секретных документов срочно требуется машинистка,

документы с грифом: "Совершенно секретно", предлагаю застрелиться самому. сврНеизвестные ограбили разведчика: СВР отрицает похищение служебных документов и печати - Цензор.НЕТ 5504
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не читай русские романі про руских разведчиков-рембо
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В то же время, привлекает к себе внимание факт утечки в откровенно антиукраинское СМИ служебной информации об упомянутом выше уголовным преступлением против сотрудника СВР
А вот это уже, мягко говоря, не удивляет... Неизвестные напали на офицера Службы внешней разведки Украины: информация о похищение служебных документов и печати не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 7471
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные напали на офицера Службы внешней разведки Украины: информация о похищение служебных документов и печати не соответствует действительности
 
 
 
 
 
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