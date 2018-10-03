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 Правительство РФ выделило Минобороны часть акватории Азовского моря

Российское правительство выделило Минобороны РФ в 20-летнее пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Акватория выделяется "для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3089263
 
 
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все говорят разорвите договор о статусе азовского моря тогда начнет действовать международное право а так не чего жаловаться на скотов . я не понимаю президента и кабинет министров с одной стороны война с другой договор что азовское море внутренние воды как Украины так и россии. что мешает коль эти пид..асты так себя ведут хватит быть слабыми пора становиться государством
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Шаг объяснимый. Именно в этих местах расположен испытательный полигон бериевых. Есть падлам что терять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство РФ выделило Минобороны часть акватории Азовского моря
 
 
 
 
 
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