 Заключенному в РФ украинцу Павлу Грибу позволили передать лекарства, - отец

Об этом Громадському радіо сообщил отец узника Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.

"Врач позволил передать лекарства. Это единственный месяц, когда мы наконец Павлу смогли передать лекарства, которые он сейчас принимает. Этот месяц он принимает лекарства. Единственный позитив в этой истории", - отметил отец заключенного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский политзаключенный Гриб начал получать письма после этапирования в Ростов-на-Дону, - отец

Ранее он сообщил Громадському, что у сына заблокирован счет для перевода средств, из-за чего парень не может купить продукты и лекарства.

Также он добавил, что ничего не знает о состоянии здоровья сына. "Состояние здоровья - неизвестно, не было никаких обследований", - сказал отец.

По словам Игоря Гриба, Павел может получить продукты только путем прямой передачи в СИЗО.

Также читайте: Россия отказала Украине в передаче 75 осужденных

Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

Читайте также: "Он тяжело болен. Если осудят и посадят, он не выживет": Отец Павла Гриба рассказал о состоянии здоровья сына

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".