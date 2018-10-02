 На заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине", - Ирина Геращенко

Об этом на свой странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На ТКГ украинская сторона подняла вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой и потребовала допуск к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ. Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ", - написала Геращенко.
Кроме того, по словам Геращенко, представитель РФ в ТКГ Грызлов заявил, что "дети подорвались на американской мине".
Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.
А когда уже сделают выводы те от кого это зависит?
Вот эта тактика выведения на чистую воду и типа им должно стать стыдно - она не работает в данном случае.
Они тогда привезли и в шахтах спрятали...
В Киев днем 11 января прилетел представитель РФ в Трехсторонней Контактной группе на Минских переговорах Борис Грызлов. Специально для политика украинский аэропорт допустил на посадку борт из России. Грызлов встретился с представителем Украины в Контактной группе Леонидом Кучмой, а позже - с президентом Петром Порошенко...
сРашка - это такая страна, где солдат хоронят тайком и со стыдом, а сыр - демонстративно и с гордостью.