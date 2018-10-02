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 На заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине", - Ирина Геращенко

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил на переговорах в Минске, что подростки в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине".

Об этом на свой странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На ТКГ украинская сторона подняла вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой и потребовала допуск к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ. Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко о подрыве детей под Горловкой: В Украине такие мины были утилизированы еще в 2012 году, а значит, эти - завезены из РФ

Кроме того, по словам Геращенко, представитель РФ в ТКГ Грызлов заявил, что "дети подорвались на американской мине".

Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.

На заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на американской мине, - Ирина Геращенко 01

Читайте также: Россия должна требовать от своих наемников на Донбассе уменьшить минные угрозы, - посольство США

Источник: https://censor.net.ua/n3089259
 
 
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надеюсь дождусь когда это получит в грызло.
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Империалисты проклятые окружили россиюшку со всех сторон.
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В смысле - закупленной в свое время засРанией у США...?...
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Ложь и лицемерие - это основа русского мира .
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О!
А когда уже сделают выводы те от кого это зависит?
Вот эта тактика выведения на чистую воду и типа им должно стать стыдно - она не работает в данном случае.
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На заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4667

Они тогда привезли и в шахтах спрятали...
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А на Фукусиму підложли пластид бендеровці.
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Пятый год цирка имени Пети--Вовы в Минске,зачем эта бадяга нужна Украине?Что бы слушать бредотину кацапов?
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Одни многоходовщик тоже так думал и что будет он директором цирка, но его сделали ковёрным.
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О чем представитель РФ Грызлов договорился с Порошенко

В Киев днем 11 января прилетел представитель РФ в Трехсторонней Контактной группе на Минских переговорах Борис Грызлов. Специально для политика украинский аэропорт допустил на посадку борт из России. Грызлов встретился с представителем Украины в Контактной группе Леонидом Кучмой, а позже - с президентом Петром Порошенко...
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Сивоголовый идиот Грызлов... Откуда американские мины в Горловке ?
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Конечно на американской. Выполненной в виде игрушки, установленной негром-гомосексуалистом украинского происхождения и дедушкой-евреем. Ну что ещё... Мина снабжена искусственным интеллектом и детонирует только в руках у православных детишек.
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врёт как дышит … ладно бы если бы творчески с фантазией, а то так дибильно …
сРашка - это такая страна, где солдат хоронят тайком и со стыдом, а сыр - демонстративно и с гордостью.
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Во шо бывает , когда кодло идиотов дорвались до власти и играют в большую политику .
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Обожрались Тушонки Рузвельта с 1941 года,вот и несут ПУРГУ болваны пляНа заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3459
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине", - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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