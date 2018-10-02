 На заседании ТКГ Грызлов заявил, что дети в оккупированной Горловке подорвались на "американской мине", - Ирина Геращенко

Об этом на свой странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На ТКГ украинская сторона подняла вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой и потребовала допуск к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ. Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ", - написала Геращенко.

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Кроме того, по словам Геращенко, представитель РФ в ТКГ Грызлов заявил, что "дети подорвались на американской мине".

Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.

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