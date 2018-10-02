 Шойгу доложил Путину, что комплексы С-300 доставлены в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

В ходе оперативного совещания глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил его участникам о реализации поставки зенитного комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию с целью повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих.

По инфрормации "Эхо Москвы" Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе 4 пусковые установки в рамках поставки системы С-300.

Работы по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будут завершены к 20-му октября. Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. Началось обучение, которое продлится 3 месяца.

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