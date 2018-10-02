EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1564  38
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5657) ракеты (642) Сирия (2733) Шойгу (330)

 Шойгу доложил Путину, что комплексы С-300 доставлены в Сирию

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

В ходе оперативного совещания глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил его участникам о реализации поставки зенитного комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию с целью повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих.

По инфрормации "Эхо Москвы" Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе 4 пусковые установки в рамках поставки системы С-300.

Работы по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будут завершены к 20-му октября. Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. Началось обучение, которое продлится 3 месяца.

Также читайте: Россия в течение двух недель передаст Сирии ЗРК С-300, - Шойгу

Источник: https://censor.net.ua/n3089258
 
 
 Топ комментарии
 
это те ракетки которые ничего не видят из за кривизны земли?
Так в сурии она особенно выпукло выражена.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошая новость про доставку С-300 в Сирию:

значит, через 2-3 месяца мир получит очередную сенсацию о том, как маленькая, даже точнее сказать крохотная страна Израиль нанесёт страшный по силе удар точно в тупой безмозглый лоб огромного рашкованского Голиафа. Это будет сильное зрелище.
 показать весь комментарий
 
 
Уже - вчера евреи расхерячили все подряд. Им похер С300 или C100500. Как летали так и будут летать. Бу-га-га.
 показать весь комментарий
 
 
это те ракетки которые ничего не видят из за кривизны земли?
Так в сурии она особенно выпукло выражена.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Именно эти. Основа ПВО твоей страны, чудик
 показать весь комментарий
 
осталось избавиться от кривизны земли
 показать весь комментарий
 
 
До 20 октября Израиль не даст персоналу завершить обучение так как обучать будет не кого и не начем.
 показать весь комментарий
 
 
А як ви думали - от така Рошенівська влада
 показать весь комментарий
 
 
Никуда он не подкрался. Он тут живёт.
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем рашисты предприняли попытку отравить главу Пентагона Мэттиса...
 показать весь комментарий
 
 
Молодці. Треба, що б Штати ще раз сказали, ваших шістсот іхтамнетов вже точно немає.
 показать весь комментарий
 
 
Утилизацией сирийских "ихтамнетов" недавно обещал Израиль заняться..., вместе с установками С-300....
 показать весь комментарий
 
 
так ми ж не проти, хай заїтамнєтлівають побільше
 показать весь комментарий
 
 
Треть россиян признались в полном отсутствии сбережений

https://charter97.org/ru/news/2018/10/2/307525/
 показать весь комментарий
 
 
Мдя, не помогло Биби - что он в Держимордоре колорадку прицепил и рожу на палке таскал , зад лизал своему корешу...Поц, адназнача
 показать весь комментарий
 
а против кого будет изпользовать ну или планирует, ведь у ИГИЛ нет авиации, Турки вроди как уже друзья, Изриаль последние 25 годика тоже вроди как друзья, против западнои коалиции засут - ну чтожь, держитесь руске лётчики и цивильным бортам как бы надобно воздержаться полётов там.
 показать весь комментарий
 
Сирийцы вроде как валили не так давно израильский F-16? Кто их остановит? А кацапы продолжат дружить с Нетаньяху, они-то не при чём.
 показать весь комментарий
 
что у них осталось из пво после последнего и единственно сбитого Израильского самолёта?
 показать весь комментарий
 
Ничего наверное, так что новые поставки как раз их обрадуют.
 показать весь комментарий
 
мда, предидущие поставки по вине и не по предписанию деиствии израельского лётчика сбили одну машину, но завалили высоко професиогала срусни и ещё 15 не доумков - хм, кто должэн о них безпокоится?
 показать весь комментарий
 
Эти комплексы будут сбивать не ил-20, а зачистят небо Сирии от стервятников типа сушек и мигов.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот, поетому и писал - пусть держится руснявые летуны
 показать весь комментарий
 
 
С-300, хлам ни на что не годный,говорю как специалист. С него попасть вообще нереально, даже в АН-2. В свое время их распихали дурачкам.
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, сделал дело , да и ладно... как подобает мужику... бо только базарные бабы трындят по всем закоулкам... Вон, евреи особо не кичатся своими возможностями... Сам был тому свидетелем в Израиле , рано утром смотрю летит высоко в небе ракета и вдруг вжиг - взорвалась... смотрю следующая летела-летела, развернулась и упылила из моего поля зрения , восвояси... Правда третья начала снижаться , но вдруг взмыла выше и улетела в море и за 1(примерно ) км от берега упала в море... Вот это мужики , а не тюфтяи... Самое главное во всеуслышанье не докладывают своему президенту, молча делают свою работу... Интересно , хутину тоже докладывали, шо вагнерцы в Сирии ушли парадом отжимать нефтевышки... Знатный фаршец в течении 1-1.5 часа приключился... Америкосы тогда тоже молча сделали свое а-дело - гуляй смело... А ШО ДЕЛАТЬ, если каазламордые так просятся., шобы кто-нить поизголялся над ними, бо их каГбэ с комплексами С300 вроде бы и нет, Вконце-концов, внатуре так и случается ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШойгу доложил Путину, что комплексы С-300 доставлены в Сирию
 
 
 
 
 
 вверх