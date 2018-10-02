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 Первый инфоцентр открылся на границе зоны отчуждения ЧАЭС

Информационный центр "Чернобыль. Территория изменений" построен на КПП "Дитятки" для улучшения инфраструктуры для посетителей.

Об этом на пресс-брифинге сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Это уникальное сооружение было реконструировано ГАЗО при поддержке ПРООН в рамках программы малых грантов и Глобального экологического фонда. Агентство столкнулось с огромным интересом граждан с точки зрения посещения зоны отчуждения. Этот спрос превзошел наши ожидания. Мы решили повысить уровень осведомленности граждан по вопросу радиационной безопасности в зоне отчуждения. Мы способствуем наиболее удобному для граждан процессу посещения зоны", - сказал Петрук.

По его словам, инфоцентр будет работать как с гражданами, проживающими у границы зоны, так и теми, кто приезжает с туристической целью.

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"Расскажем о деятельности предприятий на территории зоны отчуждения, а в будущем - о Чернобыльском радиационно-биосферном заповеднике. Здесь сконцентрирована вся информация, связанная с деятельностью в зоне отчуждения, радиационным состоянием, с необходимостью соблюдения правил пребывания на территории", - отметил Петрук.

По его словам, здание автономно и полностью энергонезависимо: на крыше размещены солнечные панели, обеспечивающие производство электроэнергии, обогрев и охлаждение осуществляются благодаря тепловым насосам. Стены, пол и окна утеплены теплоизоляционными материалами.

Напомним, для посетителей зоны отчуждения ввели электронный билет, который позволит ускорить процесс пропуска граждан на территорию.

Источник: https://censor.net.ua/n3089257
 
 
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