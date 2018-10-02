 Две женщины похитили и держали в подвале девушку, которую заподозрили в краже сумки, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, на линию 102 столичной полиции поступило сообщение о том, что у Центрального железнодорожного вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали. Дежурный ввел оперативный план "Перехват" для розыска автомобиля, а на место выехала следственно-оперативная группа.

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"На улице Строителей в Днепровском районе патрульные остановили авто, похожее по приметам. В салоне находились две женщины - 39-летняя водитель и 40-летняя пассажирка. Они сначала отрицали свою причастность к совершению правонарушения, а потом признались, что забрали ее с собой. По словам автовладелицы, у вокзала у нее пропала сумка с документами. Неподалеку они с подругой увидели группу подозрительных женщин и заподозрили их в краже. Когда же те отрицали свою причастность, забрали одну из них с собой с условием вернуть ее, когда найдется сумка", - говорится в сообщении.

Заложницу оставили в подвале своего магазина.

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Правоохранители вернули девушку родственникам, а по факту происшествия начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Правонарушители дают показания, которые следователи тщательно проверяют.