 Две женщины похитили и держали в подвале девушку, которую заподозрили в краже сумки, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, на линию 102 столичной полиции поступило сообщение о том, что у Центрального железнодорожного вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали. Дежурный ввел оперативный план "Перехват" для розыска автомобиля, а на место выехала следственно-оперативная группа.
"На улице Строителей в Днепровском районе патрульные остановили авто, похожее по приметам. В салоне находились две женщины - 39-летняя водитель и 40-летняя пассажирка. Они сначала отрицали свою причастность к совершению правонарушения, а потом признались, что забрали ее с собой. По словам автовладелицы, у вокзала у нее пропала сумка с документами. Неподалеку они с подругой увидели группу подозрительных женщин и заподозрили их в краже. Когда же те отрицали свою причастность, забрали одну из них с собой с условием вернуть ее, когда найдется сумка", - говорится в сообщении.
Заложницу оставили в подвале своего магазина.
Правоохранители вернули девушку родственникам, а по факту происшествия начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Правонарушители дают показания, которые следователи тщательно проверяют.
http://evora.patrioty.org.ua/blogs/terminovo-potribna-dopomoha-ukrainskomu-voinu-kulia-proishla-cherez-oko-zastriahshy-v-reshitchastykh-pazukhakh-nosa--volonter-foto-246998.html
Неизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.
Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.
Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.
Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр обороны США обвинил Россию в попытках сорвать исторический референдум в Македонии.
99.9% що то були цигани. Тоді цим дамам премія положена, а не срок.