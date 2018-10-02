EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3702  38
Все про:спецслужбы (348) Янукович (30348) Чепига (11)

 Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова событиях 2014 года

Бывший руководитель охраны Виктора Януковича Константин Кобзарь просит Оболонский суд допросить его относительно информации по участию российского офицера ГРУ Чепиги-Боширова в вывозе Янукович в Россию в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Виталий Сердюк. 

Он отметил: "Экс-руководитель Службы безопасности Президента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространённой в СМИ информации об участи гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова событиях 2014 года 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089254
 
 
 Топ комментарии
 
Чи можна вірити свідченням зацікавленного Кобзаря?
 показать весь комментарий
 
Суд має право неприймати свідчення зацікавленної особи.
 показать весь комментарий
 
Федя! ты догадываешся, в каком именно месте, адвокат Януковоща провозил через границу этот документ?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут скорее бывший шеф позвонил сказал: "поди скажи что похож но не он точно."
 показать весь комментарий
 
 
тут тема такая - тот скажет что это не он ... путлер через фсб сказало Кобзарю мол иди его отмывай... и он так скажет что его там не было .. тупые игры ФСБ.. и не более)))
та поф уже.. на это всё
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо не баширов,то аваков піде у відставку за лже-інформацію?
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ви так розстроїлись за авакова?Чи аваков ваш коханець?
 показать весь комментарий
 
 
Суд має право неприймати свідчення зацікавленної особи.
 показать весь комментарий
 
 
До цього часу-4роки!!! ніхто не згадував того баширова-чепігу в зв'язці з януковичем.І тут вам здрастє...
 показать весь комментарий
 
 
Тоді так.Якщо аваков має інформацію по цьому кіллеру він може надати її в суді напару з кобзарьом.Може кобзарь казатиме,що то брехня,а аваком його пруфом в морду.Але я не вірю авакову,про кобзаря поняття не маю хто це.
 показать весь комментарий
 
Я теж не вірю Авакову з самого початку його призначення, але охоронцю януковича (кобзарю) не вірю від слова зовсім. Тому Авакова як посадову особу треба допросити, а у кобзаря не брати свідчень.
 показать весь комментарий
 
 
Адвокаты Януковича хотят затянуть суд до выборов. Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова событиях 2014 года - Цензор.НЕТ 2759
 показать весь комментарий
 
 
------Главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом------



Неизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.
Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.
Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.
Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр обороны США обвинил Россию в попытках сорвать исторический референдум в Македонии.
 показать весь комментарий
 
бумажка помята, он что её пробовал прятать или жвирял где попало - нукак иначе наити бумагу такого состояния.
 показать весь комментарий
 
 
Федя! ты догадываешся, в каком именно месте, адвокат Януковоща провозил через границу этот документ?!
 показать весь комментарий
 
 
да ещё, писал много раз и приходится повторятся - непишите федия с заглавной буквы - это только никнеим, мне обсолютно латышское имя и всю историю, почему такои никнеим пересказывать не буду.
 показать весь комментарий
 
 
какие проблемы?.. напиши свой ник точно .. "......."..
 показать весь комментарий
 
Вечер обещает быть интересным! Интрига закручивается. Или закручивают?
 показать весь комментарий
 
Та шо там виясняти? ФСБ евакуювало свого агента, побачивши що він обісрався.
 показать весь комментарий
 
 
Чи можна вірити свідченням зацікавленного Кобзаря?
 показать весь комментарий
 
 
Фамилиё такого кабзаря надо писать с маленькой буквы.
 показать весь комментарий
 
 
Все просто до дрібниць,росіянам непотрібно засвічувати агента Чепігу-Боширова ще й з евакуацією Януковича ,тому й смикають того кобзаря щоб він своїми свідченнями заплутував справу.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то спешит. Принять заявление и назначить допрос на апрель-май.
 показать весь комментарий
 
Первый зам по котрразведки сбу весь повязан с рашкой, дети, жена и родители получили русские паспорта - но агент кремля шабуня,гандзюк и активисты.
Как хорошо,что у нас такой мудрый и прозорливый президент,а не жадный тупой барыга,ставящий русню на госбезопасность.
 показать весь комментарий
 
я бы на месте следствия не обратил бы внимания на эту заяву зэковского прихвостня. как будто ее и не было! ведь ясно что он будет киздеть о том что не было там никаких руских только личная охрана янека и т.д. и т.п. точно что хозяин с ростова уже указивки дал, за это он этому кобзарю столь о бабла отвалил... гелетей ты где таких сук берешь?
 показать весь комментарий
 
 
Щось усі зашевелилися, як тільки журналісти почали наводити різні версії... і ось уже на швидкоруч пише заяву до суду колишній начальник охорони Президента України у лютому місяці 2014 року, хоче щось засвідчити... напевно у подіях в Києві у лютому 2014 року кілери-вбивці із ГРУ брали безпосередню участь у вбивстві українців, за це й отримали нагрудні "побрякушкі" "хероєв" особисто від узурпатора Вовки Путіна, а версія з експортом Віті Януковича в Російську Ф(п)едерацію просто "прикриття" участі співробітників ГРУ в подіях 2014 року в Києві...
1) Перед цим начальник служби охорони Віті Януковича в лютому місяці 2014 року Кобзар Костя на допиті українського суду вже засвідчив, що мав постійний особистий зв'язок із керівництвом підрозділів ФСБ, що здійснюють особисту охорону політичного керівництва Російської Ф(п)едерації...
Так хто ж тоді в лютому місяці давав вказівки і команди до дій Кобзарю Кості, що на той час був начальником охорони Віті Януковича?!
2) При що може розповісти Костя Кобзар, коли вивозив охороняєме тіло Віктора Януковича на територію Російської Ф(п)едерації? Він що перевіряв службові посвідчення при зустрічі з російськими спецназівцями ГРУ...: "... а ну покажіть, будь-ласка, свої посвідчення... а ви є Чепіга, дуже приємно...". Знову будуть свідчення від лукавого...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова событиях 2014 года
 
 
 
 
 
 вверх