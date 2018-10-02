 Экс-глава службы безопасности Януковича Кобзарь просит допросить его относительно участия Чепиги-Боширова событиях 2014 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Виталий Сердюк.
Он отметил: "Экс-руководитель Службы безопасности Президента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространённой в СМИ информации об участи гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
та поф уже.. на это всё
Неизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.
Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.
Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.
Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр обороны США обвинил Россию в попытках сорвать исторический референдум в Македонии.
Как хорошо,что у нас такой мудрый и прозорливый президент,а не жадный тупой барыга,ставящий русню на госбезопасность.
1) Перед цим начальник служби охорони Віті Януковича в лютому місяці 2014 року Кобзар Костя на допиті українського суду вже засвідчив, що мав постійний особистий зв'язок із керівництвом підрозділів ФСБ, що здійснюють особисту охорону політичного керівництва Російської Ф(п)едерації...
Так хто ж тоді в лютому місяці давав вказівки і команди до дій Кобзарю Кості, що на той час був начальником охорони Віті Януковича?!
2) При що може розповісти Костя Кобзар, коли вивозив охороняєме тіло Віктора Януковича на територію Російської Ф(п)едерації? Він що перевіряв службові посвідчення при зустрічі з російськими спецназівцями ГРУ...: "... а ну покажіть, будь-ласка, свої посвідчення... а ви є Чепіга, дуже приємно...". Знову будуть свідчення від лукавого...