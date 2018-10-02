 В Минске обсуждался вопрос препятствования оккупантами восстановлению мобильной связи на территории ОРДЛО, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"В социально-экономической подгруппе работают над восстановлением мобильной связи. В конце апреля 2018 года было восстановлено 70% мобильной связи сети "Водафон Украина" на территории ОРДЛО. В результате существенных повреждений волоконно-оптической линии связи на линии Оленевка - Волноваха связь пока вернуть невозможно", - говорится в сообщении.
По ее словам, украинская сторона неоднократно обращалась к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в вопросе получения необходимых гарантий для восстановления связи, однако вопрос до сих пор не решен.
На заседании ТКГ украинской стороной также поднимался вопрос возвращения собственности из ОРДЛО: как украинской - государственной и частной, так и той, что принадлежит иностранным компаниям. "В частности, украинская сторона не получила ответ на вопрос о возврате подвижного состава ПАО "Укрзализныця", - написала Олифер.