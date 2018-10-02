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 В Минске обсуждался вопрос препятствования оккупантами восстановлению мобильной связи на территории ОРДЛО, - Олифер

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался вопрос препятствования оккупантами восстановлению мобильной связи на территории ОРДЛО.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В социально-экономической подгруппе работают над восстановлением мобильной связи. В конце апреля 2018 года было восстановлено 70% мобильной связи сети "Водафон Украина" на территории ОРДЛО. В результате существенных повреждений волоконно-оптической линии связи на линии Оленевка - Волноваха связь пока вернуть невозможно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведением выборов в ОРДЛО Россия грубо нарушит Минские соглашения, - украинская сторона на переговорах ТКГ

По ее словам, украинская сторона неоднократно обращалась к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в вопросе получения необходимых гарантий для восстановления связи, однако вопрос до сих пор не решен. 

На заседании ТКГ украинской стороной также поднимался вопрос возвращения собственности из ОРДЛО: как украинской - государственной и частной, так и той, что принадлежит иностранным компаниям. "В частности, украинская сторона не получила ответ на вопрос о возврате подвижного состава ПАО "Укрзализныця", - написала Олифер.

Также читайте: Украина на переговорах ТКГ потребовала расследования гибели на мине детей в Горловке, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3089253
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо їм зв"язок? Так само як інші дарунки цивілізації. Кликали кацапів? Нехай вони їм все постачають. Від каменів до пітухів з лайна. Перекрити все, що йде з України, перекрити блокпости, не видавати пенсій. Ця територія окупована. Це не наш людь.
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тамжынашилюди - адиннарот -переместители торговых партньоров на дамбасе бамбасе.
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А почему там только водафон? Заставьте остальных операторов восстановить там связь. Тамжинашелюде
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Навіщо їм зв"язок? Так само як інші дарунки цивілізації. Кликали кацапів? Нехай вони їм все постачають. Від каменів до пітухів з лайна. Перекрити все, що йде з України, перекрити блокпости, не видавати пенсій. Ця територія окупована. Це не наш людь.
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тамжынашилюди - адиннарот -переместители торговых партньоров на дамбасе бамбасе.
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Нехай тримають зв"язок семафором прапорцями, як на морі, з терикону на терикон.
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Пожалійте їх і подаруйте десяток трембіт🤔
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Когда у их связистов от дудения в трембиты морды станут трескаца, опять ведь скажут что укродрг им подляну всучили...
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чтобы удобнее было корректировать огонь по позициям всу.
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А почему там только водафон? Заставьте остальных операторов восстановить там связь. Тамжинашелюде
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А нафіга їм той зв"язок? Вони своє вже відзвонили в 14 році, коли через Zello закладували куди ідуть колони ЗСУ.
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зв'язок?. не розумію про що мова.. рельса з під вагонеток, ключ на 32 і "ртр планета" - і зв'язок, і новини..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске обсуждался вопрос препятствования оккупантами восстановлению мобильной связи на территории ОРДЛО, - Олифер
 
 
 
 
 
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