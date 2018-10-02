EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  316  4
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5160) Михайлик Олег (28)

 Раненого одесского активиста Михайлика прооперируют, когда восстановится легкое, - глава облорганизации "Силы людей" Бычков

Олег Михайлик находится в больнице с огнестрельными ранениями, его состояние стабильное, но извлечь пулю врачи планируют не менее, чем через месяц.

Об этом сообщает глава Одесской областной организации партии "Сила людей" Игорь Бычков в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель нападения на активистов - дестабилизация ситуации в регионе, - начальник ГУНП в Одесской области Головин

"Олег в стабильном состоянии… Операция будет проведена после того, как легкое восстановится и извлечь пулю будет не так травматично, как сразу после травмы легкого… Вопрос времени определит диагностика, но будет это не раньше, чем через месяц. Состояние здоровья Олега это не ухудшает", - написал Бычков.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089250
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Олеже, скоріше одужуй та повертайся до лав тих, хто бореться за майбутнє України з усією нечистю, яка зараз повиповзала і розкошує на своєму останньому банкеті.
 показать весь комментарий
 
 
чому курва весь час напади, замахи, вбивства відбуваються лише відносно патріотів активістів атошников, чому жодну сепарсько ватяну тварюку типа Топазa ніхто не ріже, не заливає кислотою, не стріляє , не вбиває ??Що взагалі в країні відбувається ???
 показать весь комментарий
 
 
У власти враги Украины во главе с потрохом - вот что.
 показать весь комментарий
 
 
Полного выздоровления Олегу Михайлику. Всё будет хорошо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаненого одесского активиста Михайлика прооперируют, когда восстановится легкое, - глава облорганизации "Силы людей" Бычков
 
 
 
 
 
 вверх