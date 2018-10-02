 Раненого одесского активиста Михайлика прооперируют, когда восстановится легкое, - глава облорганизации "Силы людей" Бычков

Об этом сообщает глава Одесской областной организации партии "Сила людей" Игорь Бычков в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Олег в стабильном состоянии… Операция будет проведена после того, как легкое восстановится и извлечь пулю будет не так травматично, как сразу после травмы легкого… Вопрос времени определит диагностика, но будет это не раньше, чем через месяц. Состояние здоровья Олега это не ухудшает", - написал Бычков.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

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