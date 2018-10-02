 Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На участке ответственности отдела "Красноильск" пограничный наряд заметил движение группы неизвестных с пакетами в сторону линии государственной границы. Нарушители воспользовавшись значительным расстоянием до пограничного наряда бросили контрабандную ношу и скрылись. За 500 метров до госграницы найдено около 20 ящиков табачных изделий общим количеством почти 10 тыс. пачек.

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Пограничники отделения "Фальков" проверяя оперативную информацию помешали перемещению в Румынию 8 ящиков с сигаретами. При попытке задержания нарушителей, пограничному наряду пришлось осуществить предупредительный выстрел вверх. На месте происшествия обнаружены почти 4 тыс. пачек табачных изделий, которые контрабандисты бросили во время побега.

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