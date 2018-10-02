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 Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба

За минувшие сутки пограничники Черновицкого отряда предупредили незаконное перемещение через горный участок украинской-румынской границы крупных партий контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На участке ответственности отдела "Красноильск" пограничный наряд заметил движение группы неизвестных с пакетами в сторону линии государственной границы. Нарушители воспользовавшись значительным расстоянием до пограничного наряда бросили контрабандную ношу и скрылись. За 500 метров до госграницы найдено около 20 ящиков табачных изделий общим количеством почти 10 тыс. пачек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинцев задержаны на Закарпатье при попытке переправить в Румынию подводу с контрабандными сигаретами, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники отделения "Фальков" проверяя оперативную информацию помешали перемещению в Румынию 8 ящиков с сигаретами. При попытке задержания нарушителей, пограничному наряду пришлось осуществить предупредительный выстрел вверх. На месте происшествия обнаружены почти 4 тыс. пачек табачных изделий, которые контрабандисты бросили во время побега.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089249
 
   
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Тепер прикордонників змусять палити ці цигарки.
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гнід крімінальних так душать на кордонах що у них вже й сил нема скавчати Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 603 і це тішить
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ИНОПЛАНЕТЯН ВЫЗЫВАЛИ?=))
3-й окремий полк СпП ім. Святослава Хороброго

Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1612

Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 239

Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5962
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а коли вже "дрова" (ліс кругляк) почнете "задерживать" ...
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