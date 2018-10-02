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Все про:Кабмин (10673) ОСМД (34) Зубко (368)

 Количество ОСМД в Украине с 2015 года выросло вдвое, - Зубко

С 2015 года удалось вдвое увеличить количество ОСМД в Украине - почти 30 тысяч домов.

Это во время посещения энергоэффективного ОСМД "Гашека 18" с госсекретарем Швейцарии по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Благодаря совместной работе, лидерству в доме, объединению жителей, участию в муниципальной программе 70/30, привлечению государственной программы "Теплые кредиты" в ОСМД "Гашека 18" удалось достичь ощутимых результатов. Только за один отопительный сезон, за счет внедрения энергоэффективных мер, этот дом экономит около 770 тысяч гривен. Здесь в разы уменьшена плата за отопление - вместо 32 грн за 1 м кв. (по прайсу), уплачивается 8 грн за 1 м кв. Интересный и важный момент: в этом доме проживает только 2 семьи, получающие субсидии. Это означает, что экономия дала такой эффект, когда у людей нет необходимости обращаться за социальной помощью к государству, а могут самостоятельно платить начисленную сумму за коммунальные услуги. И это один из главных результатов, который ожидает государство от реформы энергоэффективности", - подчеркнул Геннадий Зубко.

По его словам, государство и в дальнейшем будет поддерживать ОСМД, в частности из-за запуска Фонда энергоэффективности, финансирование которого происходит за счет Мультидонорского фонда, созданного Евросоюзом и правительством Германии. К работе Фонда привлечена и IFC (Международная финансовая корпорация). Также из госбюджета на Фонд выделено 1 млрд 600 млн грн.

Также читайте: Кабмин открыл финансирование "теплых" кредитов

"За счет поддержки международных партнеров, софинансирование от Фонда энергоэффективности, у нас есть абсолютная возможность приступить к масштабной модернизации жилищного сектора Украины", - подчеркнул чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3089248
 
   
 Топ комментарии
 
Богдан Червак
Вчора о 14:03 ·
Посольство США в Україні оприлюднило співчуття з приводу річниці трагедії у Бабиному Яру.
Співчуття заслужили євреї, роми і радянські військовополонені.
Про українців - жодного слова.
Нагадаю Послу США в Україні пані Марі Йованович, до якої ставлюся з великою повагою.
У 1941-1942 роках німецькі окупанти розстріляли у Бабиному Яру 621 члена ОУН. З-поміж них визначна поетеса Олена Теліга із чоловіком Михайлом.
У Бабиному Яру свій останній притулок знайшли співробітники газети «Українське слово» на чолі з редактором і оборонцем Карпатської України Іваном Рогачем.
Тут загинули міський голова Києва П. Багазій, голови районних управ міста: професор Махиня, Євген Форостівський з дружиною, Рудь, Чверда, інженер Романов, професор Лазорко.
Жертвами німецького терору стали біля пів тисячі членів «Буковинського Куреня» - найбільшої Похідної Групи ОУН.
Їхня смерть не була випадковою. У такий спосіб нацисти мстилися за волю українців жити у незалежній і соборній державі.
Ви маєте знати, пані Посол, що не згадавши про українців - жертв Бабиного Яру, можливо, не бажаючи цього, образили українську націю.
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А я как то попытался сьекономить вставив окно. И получается , что всю эконгмию не только забирает банк, но мне ему за эту экономию и доплатить надо. Я имею ввиду т.н. теплые кредиты. Не знаю но почеиу то Геморойсман и его мтнтстры жтвут в одной стране, а я в другой
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Что соевый получил указание мочить бабу юлю, поэтому везде ее тулишь
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Богдан Червак
Вчора о 14:03 ·
Посольство США в Україні оприлюднило співчуття з приводу річниці трагедії у Бабиному Яру.
Співчуття заслужили євреї, роми і радянські військовополонені.
Про українців - жодного слова.
Нагадаю Послу США в Україні пані Марі Йованович, до якої ставлюся з великою повагою.
У 1941-1942 роках німецькі окупанти розстріляли у Бабиному Яру 621 члена ОУН. З-поміж них визначна поетеса Олена Теліга із чоловіком Михайлом.
У Бабиному Яру свій останній притулок знайшли співробітники газети «Українське слово» на чолі з редактором і оборонцем Карпатської України Іваном Рогачем.
Тут загинули міський голова Києва П. Багазій, голови районних управ міста: професор Махиня, Євген Форостівський з дружиною, Рудь, Чверда, інженер Романов, професор Лазорко.
Жертвами німецького терору стали біля пів тисячі членів «Буковинського Куреня» - найбільшої Похідної Групи ОУН.
Їхня смерть не була випадковою. У такий спосіб нацисти мстилися за волю українців жити у незалежній і соборній державі.
Ви маєте знати, пані Посол, що не згадавши про українців - жертв Бабиного Яру, можливо, не бажаючи цього, образили українську націю.
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Эти две семьи наверное из окружения Порошенко.
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А те, которые платят 8 гривен вместо 30 из окружения Тимошенко?
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Что соевый получил указание мочить бабу юлю, поэтому везде ее тулишь
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А у тебя задание выдумать соевых и вешать на них всех собак?
Недавно выяснилось под чью дудку вы пляшете против власти в Украине вообще, вообще, а не против Порошенко.
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А я как то попытался сьекономить вставив окно. И получается , что всю эконгмию не только забирает банк, но мне ему за эту экономию и доплатить надо. Я имею ввиду т.н. теплые кредиты. Не знаю но почеиу то Геморойсман и его мтнтстры жтвут в одной стране, а я в другой
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Повірив в казочку про доброго дядю? ))) У нас такого не буває. Доведено Україною.
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Это потому, что Вы "доверчивый наивный человек". Ну и как бы на одно окно брать кредит, это мягко говоря неразумно. Умные люди делали так, берешь теплый кредит, к примеру на 2 года, 20 тыс. получаешь компенсацию через 2 мес. и сразу гасишь кредит, в итоге экономии получалось где-то 20% чистыми, за вычетом всех банковских комиссий и процентов, и чем крупнее сумма, тем больше экономия.
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Я знаю. Считать умею. Вот только я констатирую факт того, что вместо реформ , мы как страна имеем только ее обворовывание под видом реформ. Поэтому такой и результат
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Пане Зубков! Більше половини цих ОСББ фейкові! Як і раніше будинки обслуговують ТОВ або ЖЕК. Наприклад, по вулиці Мишуги, 12
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Що Вам заважає обійти всі квартири вашого будинку, скликати позачергові збори ОСББ. переобратися головою і обслуговувати ваш будинок, так як вважаєте за потрібне? Чи Ви так, більше по "диванним експертизам" виступаєте?
І при наявності ОСББ обслуговувати будинок може хто завгодно, хоч ТОВ, хоч ЖЕК, хоч дядя Вася, з ким ОСББ договір заключе, той і обслуговує. Але внески на обслуговування платяться ОСББ.
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После создания, ОСМД становится собственником неделимого совместного имущества - вспомогательных и общих помещений, придомовой территории (если была выделена), крыш, чердаков, подвалов и т. п. ОСМД имеет все права юридического лица, в том числе по заключению хозяйственных договоров. Но законодательно установлены ограничения - запрещено производить раздел или вычленение отдельных частей совместного имущества, принадлежащего ОСМД, совладельцы не могут получать дивиденды или иные выплаты за счёт средства объединения. Режим использования совместного имущества, в том числе сдача его в аренду, должны разработать и утвердить на собрании совладельцев. Также собрание жильцов решает, кто будет обслуживать дом, каковы будут взносы на его содержание (квартплата), как тратить средства - ремонтировать, модернизировать, изменять.
ОСМД осуществляет управленческие функции и не становится собственником дома в целом - совладельцами дома остаются владельцы квартир и нежилых помещений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество ОСМД в Украине с 2015 года выросло вдвое, - Зубко
 
 
 
 
 
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