 Количество ОСМД в Украине с 2015 года выросло вдвое, - Зубко

Это во время посещения энергоэффективного ОСМД "Гашека 18" с госсекретарем Швейцарии по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Благодаря совместной работе, лидерству в доме, объединению жителей, участию в муниципальной программе 70/30, привлечению государственной программы "Теплые кредиты" в ОСМД "Гашека 18" удалось достичь ощутимых результатов. Только за один отопительный сезон, за счет внедрения энергоэффективных мер, этот дом экономит около 770 тысяч гривен. Здесь в разы уменьшена плата за отопление - вместо 32 грн за 1 м кв. (по прайсу), уплачивается 8 грн за 1 м кв. Интересный и важный момент: в этом доме проживает только 2 семьи, получающие субсидии. Это означает, что экономия дала такой эффект, когда у людей нет необходимости обращаться за социальной помощью к государству, а могут самостоятельно платить начисленную сумму за коммунальные услуги. И это один из главных результатов, который ожидает государство от реформы энергоэффективности", - подчеркнул Геннадий Зубко.
По его словам, государство и в дальнейшем будет поддерживать ОСМД, в частности из-за запуска Фонда энергоэффективности, финансирование которого происходит за счет Мультидонорского фонда, созданного Евросоюзом и правительством Германии. К работе Фонда привлечена и IFC (Международная финансовая корпорация). Также из госбюджета на Фонд выделено 1 млрд 600 млн грн.
"За счет поддержки международных партнеров, софинансирование от Фонда энергоэффективности, у нас есть абсолютная возможность приступить к масштабной модернизации жилищного сектора Украины", - подчеркнул чиновник.
Вчора о 14:03 ·
Посольство США в Україні оприлюднило співчуття з приводу річниці трагедії у Бабиному Яру.
Співчуття заслужили євреї, роми і радянські військовополонені.
Про українців - жодного слова.
Нагадаю Послу США в Україні пані Марі Йованович, до якої ставлюся з великою повагою.
У 1941-1942 роках німецькі окупанти розстріляли у Бабиному Яру 621 члена ОУН. З-поміж них визначна поетеса Олена Теліга із чоловіком Михайлом.
У Бабиному Яру свій останній притулок знайшли співробітники газети «Українське слово» на чолі з редактором і оборонцем Карпатської України Іваном Рогачем.
Тут загинули міський голова Києва П. Багазій, голови районних управ міста: професор Махиня, Євген Форостівський з дружиною, Рудь, Чверда, інженер Романов, професор Лазорко.
Жертвами німецького терору стали біля пів тисячі членів «Буковинського Куреня» - найбільшої Похідної Групи ОУН.
Їхня смерть не була випадковою. У такий спосіб нацисти мстилися за волю українців жити у незалежній і соборній державі.
Ви маєте знати, пані Посол, що не згадавши про українців - жертв Бабиного Яру, можливо, не бажаючи цього, образили українську націю.
Недавно выяснилось под чью дудку вы пляшете против власти в Украине вообще, вообще, а не против Порошенко.
І при наявності ОСББ обслуговувати будинок може хто завгодно, хоч ТОВ, хоч ЖЕК, хоч дядя Вася, з ким ОСББ договір заключе, той і обслуговує. Але внески на обслуговування платяться ОСББ.
ОСМД осуществляет управленческие функции и не становится собственником дома в целом - совладельцами дома остаются владельцы квартир и нежилых помещений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0