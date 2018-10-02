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Все про:Скрипаль (422) Чепига (11)

 Появилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России. ФОТО

Опубликовано новое фотоподтверждение того, что "Боширов", - это офицер ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Инсайдер.

После того как Bellingcat и The Insider обнаружили, что "турист Руслан Боширов", которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей, является ГРУ-шником по имени Анатолий Чепига, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса"

Позже Дмитрий Песков заявил, что президент не награждал орденом героя России человека по имени Анатолий Чепига. Однако же, как выяснилось, ФИО Чепиги и портрет с легко узнаваемым лицом "туриста Руслана Боширова" красовались на стенде "Героев России".

Фото было сделано посетителем ДВОКУ в июне 2017 года, когда Чепига-Боширов еще не прославился на весь мир.

Также читайте: Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Появилось новое подтверждении, что Боширов - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России 01
Появилось новое подтверждении, что Боширов - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3089246
 
   
 Топ комментарии
 
Появилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России - Цензор.НЕТ 7626

Тётя Роза‏

Изображать из себя фитнес-тренера, гея и торговца биодобавками в то время, как ты гетеросексуал, полковник ГРУ, да еще и Герой России. Какая страшная судьба!
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История еще одного грушника .З'явилося нове підтвердження, що "Боширов" - це Чепіга - опубліковано фото з училища з Героєм Росії - Цензор.НЕТ 1810
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ну и шо дальше? Скрипаль сам себя отравил. Для пиара. Они так всегда говорят.
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Международные Спецы должны этих выблядков по свадьбам вылавливать, иначе Земля превратится в ядерный пепел.
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Международная безопасность пусть так и объясняет, для проведения психиатрической экспертизы, и я не шучу. Здесь не до шуток. Ведь бывает люди реально сходят с ума.
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в австрии не смогли этого выблядка выловить .. у него кизячки в охране были ..
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Вони говорять, що це не росія, бо нібито не було мотиву.
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Ага, про приближеннокремлевских сливать Западу. Тоді що таке мотив?
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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, которого весной безуспешно пытались убить ядом в Англии коллеги по бывшему месту работы, снабжал британскую разведку MI6 данными о коррупционной схеме 1990-х годов, которая вела к нынешнему секретарю Совбеза РФ и соратнику российского лидера Владимира Путина Николаю Патрушеву. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на шпионскую книгу "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" военного обозревателя Би-би-си Марка Урбана.
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Звичайно, що це мотив. Окрім того були інши російськи мотиви його вбити.
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Ты этого человека выгораживаешь?
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Skripal, a former paratrooper, supported Putin's 2014 annexation of Crimea and referred disparagingly to Ukrainians as "simply sheep who needed a good shepherd". Skripal also refused to believe Russian troops had entered eastern Ukraine covertly, saying that if they had, they would have quickly reached the capital, Kiev
========÷=
Это сегодня в 7.00 опубликовал The Guardian
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Это называется вата головного мозга и похоже неизлечимо.
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Возможно, не понимает этого понятия. Считает, что 86% большинство. Значит нормальное.
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А какой мотив?Скрипаль отсидел и даже был амнистирован.Что мешало кончить его на зоне?Там вроде проще устроить несчастный случай,чем ждать десяток лет,а потом топорно травить??
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https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/02/sergei-skripal-initially-did-not-believe-russia-tried-to-kill-him-book
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Гуардман ахент кремля вместе с Скрипалем!!
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Кацапи и без "мотивов" серут по всему миру с удовольствием!
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А дальше, Хуйло и его холопов будут и дальше сношать "англосаксы" с "пиндосами" Появилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России - Цензор.НЕТ 6515
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Это Чепига - голова (ум) - Петров - силовой боров...похоже)))
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Боевой Петух Путина герой Российской педерации. Как страна такие и герои.
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Появилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России - Цензор.НЕТ 7626

Тётя Роза‏

Изображать из себя фитнес-тренера, гея и торговца биодобавками в то время, как ты гетеросексуал, полковник ГРУ, да еще и Герой России. Какая страшная судьба!
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У настоящего ГРУшника попа разработана под любую ситуацию..
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... и не типично для россосии . Там в тренде неполноценным недомеркам педофилам изображать из себя отца народа , мачо и мессию .
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Да уж... Штирлиц-педик с портрэтом в ДВОКУ! В ставке Гитлера все малахольные!
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Це мабуть дуже героїчна персона в Україні, раз стільки уваги..
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Так Хуйло на це і чекає, щом про це все забули. Ти на боці Хуйла?
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Та не, это не он. На левом фото - в рубашке с галстуком и пиджаке. Да еще октябрятская звездочка на какой-то херне висит - наверное вожатый. А на правом фото мужик просто в футболке. Ну точно разные люди.
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Работать не с кем. Кругом одни дебилы.. (с)
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ЦБ России рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 миллиардов резервов 😂😂😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2018/10/2/307489/
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Да не, ну не может этого быть. Скрипаль же сказал, что его биндеры отравили. А этот гусь турыст, любитель готики и эротики
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до сих пор поражаюсь, как гэбня косячит. и это, в принципе радует.)) хотя наши спецслужбы вряд-ли отличаются уровнем выше((.
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кацапия зашкварилась по полной программе.теперь изгойку 404 будут давить до полного разалика З'явилося нове підтвердження, що "Боширов" - це Чепіга - опубліковано фото з училища з Героєм Росії - Цензор.НЕТ 2332
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может быть где то и не висела , но в кацапском говне всё через сраку .. и это в том числе ..
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Это всё госдепом подделано. Нет Чепиги. В кремле его не знают и не награждали!
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Вся історія ЧК,НКВС,КДБ, ФСБ--це суцільна брехня, провокації і диверсії. Їхні слова, як всієї рашки, блюзнірство.
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Они уже и врать разучились. Вислоухие сограждане всему верят.
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а жаль что хуилята соскочили с коментариев после каждых новых докозательств, ведь спервого дня бриты обявили - нам известны их настоящие фамилии, ведь как сочно сначало с одним потом с другим русню могли бы в говнецо втыкивать, жаль соскочили, хоть и измазанные в овнецо, но не до конца
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Проще говоря, следствию уже известно всё и оно дает периодические утечки, чтобы преступники занервничали и стали совершать ошибки, что они с успехом и делают
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то что нервничает это почти ничего не даёт, целью было докозать ложь недоростка и всего его кодлы - но серовно разыграет и будет гнобить рашку и её быдло стадо.
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все, фотики теперь надо будет регистрировать в фсб, флешки подшивать, а коллектив газеты на лесоповал за эстремизм, лайки, репост, и пост.
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Контора хуевых штирлицев...... Рашка сама создала миф, сама в него поверила - и сама же получила этим мифом по лбу, на радость всего мира.......
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---- Главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом! ----
еизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.
Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.
Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.
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Ой, еще Чепига! С другими выпускниками ДВОКУ )З'явилося нове підтвердження, що "Боширов" - це Чепіга - опубліковано фото з училища з Героєм Росії - Цензор.НЕТ 8033
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По результатам работы ряда алгоритмов распознавания лиц, можно заключить, что на снимках одно и то же лицо

З'явилося нове підтвердження, що "Боширов" - це Чепіга - опубліковано фото з училища з Героєм Росії - Цензор.НЕТ 9459
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Ну и хер бы не него, на этого чепигу.

Что у нас там с Семочкой? СБУ вроде на завтра брифинг собирает.?
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)) скорее всего этот самый чепига, от такого стёба вокруг него, уже несколько недель в гробу переворачивается. хотя он вряд ли у него есть ))
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Интересно, сегодня снимут фото Чепиги? Или на портрет другого человека поменяют?
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Петров ликвидирует Чепигу после интервью ..)))
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Так козломордим байдуже! Завтра по кремль тб мізки ватанам вправлять по новій. Це ж мордор, там можна пиздіти що завгодно і лішнєхромосомні зі скрєпами повірять
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А если это у них лучшие шпийоны, герои. То какие тогда худшие? Есть вариант что советская разведка была суперовой только в советских фильмах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоявилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России. ФОТО
 
 
 
 
 
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