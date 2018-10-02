 Появилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Инсайдер.
После того как Bellingcat и The Insider обнаружили, что "турист Руслан Боширов", которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей, является ГРУ-шником по имени Анатолий Чепига, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.
Позже Дмитрий Песков заявил, что президент не награждал орденом героя России человека по имени Анатолий Чепига. Однако же, как выяснилось, ФИО Чепиги и портрет с легко узнаваемым лицом "туриста Руслана Боширова" красовались на стенде "Героев России".
Фото было сделано посетителем ДВОКУ в июне 2017 года, когда Чепига-Боширов еще не прославился на весь мир.
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
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Skripal, a former paratrooper, supported Putin's 2014 annexation of Crimea and referred disparagingly to Ukrainians as "simply sheep who needed a good shepherd". Skripal also refused to believe Russian troops had entered eastern Ukraine covertly, saying that if they had, they would have quickly reached the capital, Kiev
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Это сегодня в 7.00 опубликовал The Guardian
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https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/02/sergei-skripal-initially-did-not-believe-russia-tried-to-kill-him-book
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Гуардман ахент кремля вместе с Скрипалем!!
Тётя Роза
Изображать из себя фитнес-тренера, гея и торговца биодобавками в то время, как ты гетеросексуал, полковник ГРУ, да еще и Герой России. Какая страшная судьба!
https://charter97.org/ru/news/2018/10/2/307489/
еизвестный отправитель прислал в Министерство обороны США две посылки с высокотоксичным веществом.
Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, два пакета были адресованы лично министру обороны Джеймсу Мэттису и высшему офицеру ВМС, адмиралу Джону Ричардсону.
Посылки так и не доставили в само здание. Они остались в офисе почтовой службы Минобороны, которое находится по соседству. Отмечается, что в первоначальных тестах токсичным веществом оказался рицин, однако ФБР делает анализ для окончательного определения.Информацию вынесли на общественную плоскость, поскольку стало известно, что два человека были госпитализированы после того, как подверглись воздействию "белого порошкообразного вещества" через несколько минут после обнаружения пакетов.
Что у нас там с Семочкой? СБУ вроде на завтра брифинг собирает.?