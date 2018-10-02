 Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики ОАО "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.
По его словам, пассажирские перевозки глубоко убыточны, а государство не компенсирует эти расходы, поэтому "Укрзализныця" активизирует работу по реформированию пассажирской вертикали, чтобы найти дополнительные финансовые источники.
"Сегодня есть значительный потенциал для повышения эффективности пассажирского хозяйства Укрзализныци", - отмечает Антон Саболевский.
В частности, функцию маркетинга предполагается вывести в отдельную составляющую и усилить. Также планируется отделить направление по управлению вокзалами, в рамках подготовки к созданию филиала "Укрзализныци" по управлению вокзалами. "Задача этой вертикали - выйти на самоокупаемость. Для этого есть два основных источника получения доходов: предоставление услуг перевозчикам (сейчас в Украине это филиалы "Пассажирская компания", "Украинская железнодорожная скоростная компания" и региональные - в части пригородных поездов, а также иностранных перевозчиков) и дополнительные услуги и сервисы, предоставляемые пассажирскими вокзалами. Анализ опыта других стран, в частности Польши и Германии, показывает, что вокзальные компании большую часть доходов получают именно от дополнительных услуг", - рассказал Антон Саболевский.
Третий важный шаг, по его словам, - четкое распределение между вертикалями по ремонту и эксплуатации подвижного состава с соответствующим подчинением линейных подразделений. В частности, заместитель по ремонту будет отвечать за работу ремонтных депо.
"Такая модель сможет помочь филиалу "Пассажирская компания" осуществлять ее коммерческую функцию и повысить доходность", - отмечает Антон Саболевский.
В ОАО напоминают, что в прошлом году убытки от пассажироперевозки составили 10 млрд грн, из которых 6 млрд грн пришлось на долю дальнего следования. При этом государство не компенсирует эти суммы и не вкладывает средства в обновление подвижного состава, как это предусмотрено Законом Украины "О железнодорожном транспорте".
нада мерсы и виллы
задаром
Кравцов будет получать в "Укрзализныце" зарплату в сумме более 3,1 млн гривен в месяц (РБК - Украина, 27.09.2017)
Сколько-сколько там денег нужно для самоокупаемости? Смотрите не продешевите
Укрзализныця всегда была коррупционной ямой.
Взять управление Укрзализныци... люди работают, решают вопросы, занимаются путями, снабжением, подвижным составом, ремонтом, поддержкой инфраструктуры...
Все при деле и делают нужную работу.
Но есть отдельная категория граждан - министр транспорта с его кабинетом.
И начинаются хотелки крутого бабла и проблемы с финансированием, вымываются огромные деньги с отрасли, закрываются предприятия, а эта челядь с хозяином ворует, ворует, ворует...
Не стоит ли ограничить министров в правах, и сделать их работу абсолютно прозрачной, установив видеокамеры и микрофоны в их кабинетах?
Не должно быть секретов. Секретность - это мутная водичка, где и добываются сверхсостояния высокопосадового ворья.
И не только в ж/д.