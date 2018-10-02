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Все про:убытки (172) Укрзализныця (1457) пассажиропоток (15)

 Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский

Для обеспечения пассажирского движения на железнодорожном транспорте в ближайшие пять лет в пассажирские перевозки необходимо инвестировать 111,6 млрд грн.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики ОАО "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.

По его словам, пассажирские перевозки глубоко убыточны, а государство не компенсирует эти расходы, поэтому "Укрзализныця" активизирует работу по реформированию пассажирской вертикали, чтобы найти дополнительные финансовые источники.

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"Сегодня есть значительный потенциал для повышения эффективности пассажирского хозяйства Укрзализныци", - отмечает Антон Саболевский.

В частности, функцию маркетинга предполагается вывести в отдельную составляющую и усилить. Также планируется отделить направление по управлению вокзалами, в рамках подготовки к созданию филиала "Укрзализныци" по управлению вокзалами. "Задача этой вертикали - выйти на самоокупаемость. Для этого есть два основных источника получения доходов: предоставление услуг перевозчикам (сейчас в Украине это филиалы "Пассажирская компания", "Украинская железнодорожная скоростная компания" и региональные - в части пригородных поездов, а также иностранных перевозчиков) и дополнительные услуги и сервисы, предоставляемые пассажирскими вокзалами. Анализ опыта других стран, в частности Польши и Германии, показывает, что вокзальные компании большую часть доходов получают именно от дополнительных услуг", - рассказал Антон Саболевский.

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Третий важный шаг, по его словам, - четкое распределение между вертикалями по ремонту и эксплуатации подвижного состава с соответствующим подчинением линейных подразделений. В частности, заместитель по ремонту будет отвечать за работу ремонтных депо.

"Такая модель сможет помочь филиалу "Пассажирская компания" осуществлять ее коммерческую функцию и повысить доходность", - отмечает Антон Саболевский.

В ОАО напоминают, что в прошлом году убытки от пассажироперевозки составили 10 млрд грн, из которых 6 млрд грн пришлось на долю дальнего следования. При этом государство не компенсирует эти суммы и не вкладывает средства в обновление подвижного состава, как это предусмотрено Законом Украины "О железнодорожном транспорте".

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Источник: https://censor.net.ua/n3089245
 
 
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 Топ комментарии
 
Да не скромничайте-округлите до триллиарда гулять так гулять, чем Вы глупей Гиперлупа.
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У нас все,что не приносит выгоду в 1000% "глубоко убыточное". Не убыточны только бесчисленное множество всяких чиновников с полумиллионными зарплатами и "дешовая рабочая сила"
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Совет форумчанПравила форума
 
а частные пассажирские поезда каждого начальника отдельных дорог Укрзализныци все отменили?
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Да не скромничайте-округлите до триллиарда гулять так гулять, чем Вы глупей Гиперлупа.
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та вы че - это ж невазможно
нада мерсы и виллы Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский - Цензор.НЕТ 5248
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Нет. Ну ваше заявление- это уже чересчур)
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У нас все,что не приносит выгоду в 1000% "глубоко убыточное". Не убыточны только бесчисленное множество всяких чиновников с полумиллионными зарплатами и "дешовая рабочая сила"
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да и не дай бог в польшу - а кто ж на сою пахать будет
задаром Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский - Цензор.НЕТ 7578
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и забыл добавить "мы пять лет не повышали стоимость проезда"
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Відразу видно- крєпкіє хазяйственікі...
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Только землетрясение в районе крымскага моста может улучшить мое настроение)
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Только в этом году цены уже 2 раза поднимали и похоже намекают что мало, что еще надо
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Стала известна зарплата и.о. руководителя "Укрзалізниці" Кравцова
Кравцов будет получать в "Укрзализныце" зарплату в сумме более 3,1 млн гривен в месяц (РБК - Украина, 27.09.2017)

Сколько-сколько там денег нужно для самоокупаемости? Смотрите не продешевите
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Ну, на такие зарплаты никакого бюджета не хватит.
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Хай безкоштовно грузи олігархів не возять - і зароблять ті мільярди. А можна ще приватизувати з молотка ту Укрзалізницю - і проблема вирішиться. Лише приватизувати комусь з-за кордону, а не за гроші МВФ якомусь вурдалаку Ахмєтову чи тим нечистим, що поряд з Гарантом.
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Главное Шо логотип сменили, на это нАдА как минимум 50 лярдов...
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Дешевле будет заказать Илону Маску построить по всей стране ГИПЕРЛУП!!! Для забезпечення пасажирських перевезень у найближчі п'ять років необхідно понад 111 млрд грн, - директор зі стратегічного розвитку "Укрзалізниці" Саболевський - Цензор.НЕТ 9463
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Только когда всех бывших менеджеров посадят.
Укрзализныця всегда была коррупционной ямой.
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стоп. а как же потужный винницкий гиперлуп, с безальтернативностью.
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Я повторял и не устану повторять слова Макса Вебера о том, что качество работы от зарплаты не зависит. Доказано более ста лет назад.
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А можно просто дозволити приватні перевезення і вирішити цю проблему безкоштовно для держави...
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нельзя. ато хуйло нападет на роттердам и дюссельдопрф ++. и не будет мыролюбной реформы.
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Если не привлекать маркетологов убытки сократятся сразу на 30%..)) Если разрабатывать свои технологии и електровозы, тепловозы - надо Омеляна увольнять потому, что ...это все надо было делать и закупать вчера! это маркетологи..))
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Не дохера ли напланировали?
Взять управление Укрзализныци... люди работают, решают вопросы, занимаются путями, снабжением, подвижным составом, ремонтом, поддержкой инфраструктуры...
Все при деле и делают нужную работу.
Но есть отдельная категория граждан - министр транспорта с его кабинетом.
И начинаются хотелки крутого бабла и проблемы с финансированием, вымываются огромные деньги с отрасли, закрываются предприятия, а эта челядь с хозяином ворует, ворует, ворует...
Не стоит ли ограничить министров в правах, и сделать их работу абсолютно прозрачной, установив видеокамеры и микрофоны в их кабинетах?
Не должно быть секретов. Секретность - это мутная водичка, где и добываются сверхсостояния высокопосадового ворья.
И не только в ж/д.
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Стесняюсь спросить а куда УЗ девает немалые деньги которые зарабатывает? Перевозки никогда не были убыточными и никогда не будут. Причём УЗ монополист в своём сегменте.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский
 
 
 
 
 
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