 Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики ОАО "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт предприятия.

По его словам, пассажирские перевозки глубоко убыточны, а государство не компенсирует эти расходы, поэтому "Укрзализныця" активизирует работу по реформированию пассажирской вертикали, чтобы найти дополнительные финансовые источники.

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"Сегодня есть значительный потенциал для повышения эффективности пассажирского хозяйства Укрзализныци", - отмечает Антон Саболевский.

В частности, функцию маркетинга предполагается вывести в отдельную составляющую и усилить. Также планируется отделить направление по управлению вокзалами, в рамках подготовки к созданию филиала "Укрзализныци" по управлению вокзалами. "Задача этой вертикали - выйти на самоокупаемость. Для этого есть два основных источника получения доходов: предоставление услуг перевозчикам (сейчас в Украине это филиалы "Пассажирская компания", "Украинская железнодорожная скоростная компания" и региональные - в части пригородных поездов, а также иностранных перевозчиков) и дополнительные услуги и сервисы, предоставляемые пассажирскими вокзалами. Анализ опыта других стран, в частности Польши и Германии, показывает, что вокзальные компании большую часть доходов получают именно от дополнительных услуг", - рассказал Антон Саболевский.

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Третий важный шаг, по его словам, - четкое распределение между вертикалями по ремонту и эксплуатации подвижного состава с соответствующим подчинением линейных подразделений. В частности, заместитель по ремонту будет отвечать за работу ремонтных депо.

"Такая модель сможет помочь филиалу "Пассажирская компания" осуществлять ее коммерческую функцию и повысить доходность", - отмечает Антон Саболевский.

В ОАО напоминают, что в прошлом году убытки от пассажироперевозки составили 10 млрд грн, из которых 6 млрд грн пришлось на долю дальнего следования. При этом государство не компенсирует эти суммы и не вкладывает средства в обновление подвижного состава, как это предусмотрено Законом Украины "О железнодорожном транспорте".

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