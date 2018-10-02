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 Политика Украины
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 Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков

Большинство воров в законе в Украине связаны с российскими спецслужбами, а некоторые из них финансируют украинских политиков.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Криминальные авторитеты пользуются либеральностью наших законов, "оседают" здесь на месяцы и ведут судебные баталии, чтобы получить гражданство. По нашим данным, за 60% краж авто и грабежами квартир стоят воры в законе.

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Большинство из них на постоянной связи со спецслужбами РФ. Кроме уголовных задач, они выполняют другие политические заказы. Например, финансируют деятельность некоторых депутатов, чтобы они не поддерживали радикальные законы правительства направлены на усиление борьбы с организованной преступностью", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел отметил, что воры в законе могут вести свою криминальную деятельность на территории Украины, а потом за "грязные деньги" жить в Европе, как законопослушные граждане.

Также смотрите: СБУ блокировала попытку дестабилизации ситуации в стране через деятельность воров в законе. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089244
 
   
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шо сократили финансирование?
да рюкзакян Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков - Цензор.НЕТ 1099
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Намекает на главного вора в законе - Порошенко ).
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Та ні, він пояснює українцям, котрих ненавидить настільки, що відверто плює на українську мову, що всі ці злодії є клонами Саакашвілі...
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Воров в законе привозит Юлька в лабутенах. Почему об этом умалчивает цензор?
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.Так так ...і з повним рюкзакои *ліпецьких гранат * !!
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Также министр внутренних дел отметил, что воры в законе могут вести свою криминальную деятельность на территории Украины, а потом за "грязные деньги" жить в Европе, как законопослушные граждане.

Так это у нас любой депутат, през или премьер так..
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ВР уже несколько лет блокирует закон о ворах в законе.
А некоторые депутаты даже не скрывают что на них работают. Бпп даже Иванющенко на поруки брало.
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Арестуйте все воров в законе (как мы), нечего им диктовать свои условия вам.
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йопть уажаемый - там вр опустеет нафиг
кто ж законы штамповать будет Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков - Цензор.НЕТ 3941
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таки да! судя по голосованию закона о ворах в законе , которое успешно завалила ВР! там НЕКОТОРЫЕ не финансируются ворами....
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Про спецслужби потім,скажи чому вори зі всього світу почувають себе в Україні як риба в воді,про демократію тоже потім,два слова за себе і своїх підопічних.... Зрозуміло якщо є що сказати!
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Криминальные авторитеты пользуются либеральностью наших законов, "оседают" здесь на месяцы и ведут судебные баталии, чтобы получить гражданство.


Так что же вы создали для них такие тепличные законы.
Это выгодно россии, европе, но никак не Украине.
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сейчас у главных воров в законе хата на Банковой.
и охраняют их кацманавты на гос службе.
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Ну так може потрібно хоч щось робити,а не тільки розказувати всім на кожному розі...
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З одного боку Аваков правий, а з другого я не забув звідки він виріс і хто його просував. Тому нема йому віри.
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Там нет другого бока , он хуже . Нет воровской чести и понятий
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Можливо, хоча у багатьох коронованих теж тепер нема честі. Але дійсно, що цього взагалі нічого не стримує.
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Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков.

Ну чувак в темі, він як один із "злодіїв у законі" знає цю кухню краще за всіх.
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А шож-вы Аваков с ними цацкаетесь?Или вы думаете что вы их остановите папочкой с выдержками с уголовного кодекса?Вспомните как с ними боролся КГБ.Про белую стрелу слышали?Верёд!Подругому не получится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков
 
 
 
 
 
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