Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Криминальные авторитеты пользуются либеральностью наших законов, "оседают" здесь на месяцы и ведут судебные баталии, чтобы получить гражданство. По нашим данным, за 60% краж авто и грабежами квартир стоят воры в законе.
Большинство из них на постоянной связи со спецслужбами РФ. Кроме уголовных задач, они выполняют другие политические заказы. Например, финансируют деятельность некоторых депутатов, чтобы они не поддерживали радикальные законы правительства направлены на усиление борьбы с организованной преступностью", - сказал Аваков.
Также министр внутренних дел отметил, что воры в законе могут вести свою криминальную деятельность на территории Украины, а потом за "грязные деньги" жить в Европе, как законопослушные граждане.
да рюкзакян
Так это у нас любой депутат, през или премьер так..
А некоторые депутаты даже не скрывают что на них работают. Бпп даже Иванющенко на поруки брало.
кто ж законы штамповать будет
Так что же вы создали для них такие тепличные законы.
Это выгодно россии, европе, но никак не Украине.
и охраняют их кацманавты на гос службе.
Ну чувак в темі, він як один із "злодіїв у законі" знає цю кухню краще за всіх.