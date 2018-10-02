EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  776  11
Все про:Армения (315) протест (4320)

 Новая волна протестов в Армении - люди вышли на улицу против закона, который блокирует досрочные выборы

Армянские депутаты, вопреки призыву премьер-министра Никола Пашиняна, приняли закон, который будет блокировать роспуск парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГромадськеТВ.

а это проголосовали 67 депутатов - члены Республиканской партии, партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Роспуск парламента был необходим для проведения внеочередных парламентских выборов.

После голосования Никол Пашинян во время своего онлайн-обращение в Facebook призвал людей выйти на протест.

"Республиканская партия инициировала закон, цель которого саботировать проведение досрочных парламентских выборов. Этот закон будет причиной внутриполитического кризиса. Те, кто выступает за его принятие, является контрреволюционерами. Они объявляют войну народу", - заявил премьер-министр.

После этого к зданию Национальной Ассамблеи в Ереване вышли тысячи армян. Количество демонстрантов каждый раз увеличивается, вход в парламент и улицы вокруг него заблокированы - поэтому депутаты не могут выйти из здания.

Люди скандируют "республиканцев прочь!" и выкрикивают лозунги в поддержку Пашиняна.

Сам премьер также вышел к толпе и выступил с трибуны. "Республиканская партия должна быть исключена из политической жизни Армении. А также другие партии, которые ее поддержали ", - заявил Пашинян.

Иными словами, речь идет о всех оппозиционных правительству партиях, которые сейчас присутствуют в парламенте.

Протестующие заявляют, что не собираются расходиться и говорят о том, что выйдут на улицы завтра и в последующие дни - пока их требования не будут выполнены.

За несколько часов до слушаний в парламенте премьер-министр заявил журналистам о том, что планирует провести перевыборы в декабре этого года. Впрочем, с новым законом это будет сделать невозможно.

Новая волна протестов в Армении - люди вышли на улицу против закона, который блокирует досрочные выборы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089243
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Які там вибори, якщо Вірменія керується росією. Що росія говорить вірменам, те вони виконують.
 показать весь комментарий
 
 
это правда. если в начале можно было поверить хитрожопым арам то сейчас - нет.
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи вірити не можна було, можна було лише легенько сподіватись...
 показать весь комментарий
 
 
Голосування в ООН, де Вірменія проголосувала проти України все з'ясувало.
 показать весь комментарий
 
А что Пашинян думает о голосовании Армении в ООН по вопросам касающимся Украины ?
 показать весь комментарий
 
 
Пашинян не думає, а виконує забаганки путіна. Задача вірмен зараз це виховувати нових Маргарит Симоньян.
 показать весь комментарий
 
 
Да снесут армяне этот парламент, как и ранее президента снесли... Они не рабы.
 показать весь комментарий
 
не, не рабы, просто прислуга у сруцке
 показать весь комментарий
 
 
ары не робы. они руснявые прихвостни.
 показать весь комментарий
 
 
когда уже у нас народ поднимется,
чтобы вынести на свалку Блок Путинских Патриотов.???
 показать весь комментарий
 
что за блох такой? это винницкий юденрат в котором главарем банды лолита кокорина?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовая волна протестов в Армении - люди вышли на улицу против закона, который блокирует досрочные выборы
 
 
 
 
 
 вверх