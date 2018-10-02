 Автомобильный ангар горел на проспекте Отрадный в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре на пр. Отрадном, 95-В поступила в ГСЧС 2 октября в 16:33.
Как оказалось, произошло возгорание в 1-этажном металлическом ангаре с автомобилями на площади 150 кв. м.
В 17:27 пожар локализован, а в 17:44 ликвидирован.
К тушению пожара были привлечены 9 единиц основной и специальной техники, а также 45 человек личного состава Киевского гарнизона.
Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.