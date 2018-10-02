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 ОБСЕ призывает незамедлительно начать гуманитарное разминирование на Донбассе, - Садик и Апакан

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан сделали совместное заявление по итогам заседания ТКГ, которое прошло во вторник в Минске.

"Мы настоятельно призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - цитирует документ Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как отметил Сайдик, заявление о необходимости безотлагательного гуманитарного разминирования в зоне конфликта обусловлено гибелью и ранениями детей.

"В последнее дни трое подростков погибли и двое получили ранения в населенных пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению, слишком много подобных случаев имеет место быть из-за продолжающегося вооруженного противостояния между сторонами конфликта", - подчеркивается в заявлении.

"Все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям", - добавил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ.

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В заявлении также отмечено, что, согласно Минским соглашениям, все стороны конфликта обязались осуществлять противоминную деятельность.

Источник: https://censor.net.ua/n3089239
 
 
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А чего? Если миллиард лимонов барыга заплатит,то могут с недельку и поковыряться.
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"Мы настоятельно призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - цитирует Источник: https://censor.net.ua/n3089239
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І тоді сепарам легше буде направляти ДРГ в Україну.
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Гумантарное разминирование - это в смысле незамедлительно почистить ватные мозги?
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