 В одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом глава ведомства заявил в ходе встречи министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса.

Так он отреагировал на заявление британца, что Россия может сделать в любой стране то, что сделала в Крыму, на Донбассе и в Солсбери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК "Вагнера", - журналист-расследователь Канев

"Мы высоко ценим наше сотрудничество с Украиной, страной которая находится на форпосте в борьбе с кибератаками и гибридной войной. Незаконная аннексия Крыма, нападение в Солсбери и кибератаки по миру свидетельствуют, что это может повториться. Именно поэтому важно, что мы как близкие партнеры сотрудничаем и осознаем опасность со стороны России. Мне приятно видеть такое плодотворное сотрудничество с Украиной", - сказал Бен Уоллес.

Напомним, стороны договорились о совместном плане комплексного сотрудничества, взаимного доступа к базам данных, чтобы совместно противодействовать российским гибридным угрозам, в том числе кибератакам.

Также читайте: Чепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"