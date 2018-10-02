 В одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом глава ведомства заявил в ходе встречи министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса.
Так он отреагировал на заявление британца, что Россия может сделать в любой стране то, что сделала в Крыму, на Донбассе и в Солсбери.
"Мы высоко ценим наше сотрудничество с Украиной, страной которая находится на форпосте в борьбе с кибератаками и гибридной войной. Незаконная аннексия Крыма, нападение в Солсбери и кибератаки по миру свидетельствуют, что это может повториться. Именно поэтому важно, что мы как близкие партнеры сотрудничаем и осознаем опасность со стороны России. Мне приятно видеть такое плодотворное сотрудничество с Украиной", - сказал Бен Уоллес.
Напомним, стороны договорились о совместном плане комплексного сотрудничества, взаимного доступа к базам данных, чтобы совместно противодействовать российским гибридным угрозам, в том числе кибератакам.
В ее недоговороспособности, неумении обуздать свое я и пойти на уступки?
И что нас ждет? Еще 5 лет дартаньяна и п..сов без движения вперед?
Мне дороже мой украинский народ, а не лживые игрища "гарантов" под твоим флагом.
Он как раз для Украины был идеальным. Хотя бы потому что сбежал.
А мог использовать войска.
Смотри Сирию.
Отказался от Евроинтеграции.
Тянул Украину в таёжный союз.
Развёл бандитизм и казнокрадов. И они, к сожалению, никуда не делись, потому что "некем заменить". Отчасти это правда.
Но Майдан был не против одного Януковича, это потом его переформатировали в другое русло, Майдан был против его власти. А это не только Янукович, а всё его окружавшее высокопосадовое шобло со всей партией регионов, которая являлась инструментом легитимизации его экономических преступлений.
Его спугнул пиар Яроша и слова Парасюка. Правильно что сбежал, но плохо что его не поймали. Его ждала участь Чаушеску, и с ним нужно было поставить сотню - вместо Небесной Сотни Майдана - самой высокопосадовой сволочи.
Жаль что не попытался использовать войска.
Во первых, тогда "войск не было".
Во- вторых, войска вступили бы в бой на стороне НАРОДА согласно ПРИСЯГЕ и начали бы крошить мусоров януковича, и тогда можно было бы очистить всю власть от ворья. Следующие боялись бы.
В-третьих, началась бы партизанская война с внутренней оккупацией.
Этого не хотелось "гарантам" будапештского предательства.
Так что не мог.
Кроме того Янык мог и как Асад поступить - позвать путина бомбить оппозицию.
И вот тогда был бы трындец.
и перестанут действовать отмазки
все поголовно купят ночью шапку из фольги,
спасая алюминий Дерипаски! ....................Петров и Баширов.............................................................................................
резюме: ничего не меняет, показание деятельности "я живой, я есть, позывной Аваков, приём."
В субботу в Полтаве прошел митинг против передачи олигарху Фуксу газовых месторождений. Выступали Егор Фирсов (Єгор Фірсов) , Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) партии «Громадянська позиція», «Хвиля», «Самопоміч», «Сила людей». Тема действительно очень важная, и было бы здорово, если бы к ее освещению подключилось как можно больше людей.
Об этом пишет в блоге «Цензора.нет» известный общественный активист и публицист Денис Казанский.
В Полтавской области происходят тревожные вещи. Местный облсовет регулярно отказывает в выдаче лицензий на добычу газа государственной компании «Укргаздобыча». За три года депутаты отказали государству 60 раз!
http://ugv.com.ua/…/sumnij-uvilej-dla-ukrgazvidobuvanna-sis…
Зато те же самые депутаты отдали перспективные месторождения мутному олигарху Павлу Фуксу с российским паспортом, который спонсирует прокремлевскую партию «За життя». То есть, государство в лице Полтавского облсовета отказало самому себе и передало недра спонсору Медведчука.
- Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения
Казалось, мы должны были забыть про такие новости с тех пор, как Янукович покинул страну, прихватив с собой своего карманного олигарха Курченко. Но, похоже, теперь у нас появился новый Курченко. Во всяком случае, Фуксу, о котором раньше почти никто не слыхал, вдруг стало сопутствовать невероятное везение. И не только на Полтавщине.
Киевские власти повышают проезд на метро, чтобы выплатить Фуксу фиктивный долг в 2 млрд гривен.
http://deniskazansky.com.ua/kak_kievlian_zastavili_zaplati…/
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
Государственная компания Держгеонадра и власти Полтавской области отдают Фуксу лучшие газовые месторождения, которые не может получить государственная компания.
https://biz.liga.net/…/poltavskie-deputaty-otdali-14-mestor…
Такая же благосклонность к Фуксу у депутатов Харьковской области. Там тоже отдают нефтегазовые месторождения его компании.
https://kh.depo.ua/…/harkivski-deputati-viddali-naftogazove…
В прошлом году имя Фукса впервые появилось в рейтинге 100 самых богатых украинцев. Новая звезда олигархии зажглась на 24-м месте.
https://focus.ua/ratings/372197/
К сожалению, мы уже достаточно знакомы с украинскими реалиями, чтобы понимать очевидное - без крыши на самом верху, без благосклонности руководства страны такие чудеса не случаются. Курченко не был молодым гением бизнеса. И на Фукса дождь из миллиардов тоже проливается не просто так.
И тут начинается самое интересное. С одной стороны понятно, что олигарху Фуксу явно покровительствуют на самом верху. Подтверждают это и сюжеты программы «Схемы», журналистам которой удалось заснять визит Фукса в Администрацию президента.
https://www.youtube.com/watch?v=3nSgBsPZr9E
С другой стороны Фукс является спонсором партии «За життя», а конкретнее - давал деньги Вадиму Рабиновичу. Это доказанный факт - жена Рабиновича получила от Фукса около 23 млн гривен.
https://biz.censor.net.ua/…/biznesmen_fuks_vyplatil_jene_na…
Таким образом, вырисовывается интересная схема, в которой власть всячески покровительствует Фуксу, а Фукс - прокремлевской партии Рабиновича и Медведчука. Что на фоне действий и заявлений Петра Порошенко выглядит, мягко говоря, странно.
И тут встает главный вопрос - как вообще все это понимать?
***
Денис Казанский в последнем вопросе явно «поскромничал». Он сам своим повествованием подвел к единственно возможному и очевидному выводу: интересы украинской власти де-факто совпадают с интересами российской власти. Говоря проще - Порошенко и Путин являются союзниками (в деле уничтожения Украины).
- Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах - источник
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина
Об этом многие знают и говорят уже давно. А данная история о прокремлевском жулике Фуксе, которому покровительствует Порошенко - еще одно тому подтверждение…
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, кото
https://goo.gl/isYh8Q
))))
остальное большинство думает, что это их не касается - а это основной залог победы педерастов под любыми флагами и лозунгами
ещё и горбатого лепит, урод
Не мотив.
Потому что он всё уже что знал - слил за десять лет спецслужбам Англии. От него уже нет вреда, его раньше нужно было убивать. А теперь это старая, поросшая мхом и нафталином история. Безобидный старик... и дочь в РФ живёт.
Кроме того, его обменяли на разведчиков арестованных на Западе. Если РФ будет убивать во всех таких случаях, то зачем вообще обмены? Тогда не получится вытаскивать своих, которые не предали.
02.10.2018 15:54
Известный одесский активист Стерненко заявил об угрозах от буйнопомешанного Кивы.
Цензор почего пропустили тему?????????????
Можно в этой стране что - то изменить ?
если достанешь - он давно сидит в Италии
Пане Аваков, хоч би ви дурню не гнали. З Вас оперативний співробітник - жо з жаби молочна ферма. Хоч не позорились би.
Якщо, Вам була відома дана інформація, Ви були зобов"язані проінформувати "Інтерпол", МІ-5 та МІ-6 відповідно до діючого регламенту.
Тьфу ..... одеробло.