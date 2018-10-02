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 Политика Украины
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 В одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом глава ведомства заявил в ходе встречи министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса.

Так он отреагировал на заявление британца, что Россия может сделать в любой стране то, что сделала в Крыму, на Донбассе и в Солсбери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК "Вагнера", - журналист-расследователь Канев

"Мы высоко ценим наше сотрудничество с Украиной, страной которая находится на форпосте в борьбе с кибератаками и гибридной войной. Незаконная аннексия Крыма, нападение в Солсбери и кибератаки по миру свидетельствуют, что это может повториться. Именно поэтому важно, что мы как близкие партнеры сотрудничаем и осознаем опасность со стороны России. Мне приятно видеть такое плодотворное сотрудничество с Украиной", - сказал Бен Уоллес.

Напомним, стороны договорились о совместном плане комплексного сотрудничества, взаимного доступа к базам данных, чтобы совместно противодействовать российским гибридным угрозам, в том числе кибератакам.

Также читайте: Чепига был из "ботаников"-буквоедов, отличник в учебе, но посредственный для полевой работы. Считался "блатным", - расследование "Новой газеты"

Источник: https://censor.net.ua/n3089237
 
   
 Топ комментарии
 
А кто привёл к власти януковича ? многие из этих казлов сейчас в Украине .
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вы, казлы, дали и овощу сбежать, и деньги его банды от Украины скрыть, и бизнес овощным вести в Украине, итд.
ещё и горбатого лепит, урод
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Аваков, когда уже в Украине узнают, кто крышует янтарные опанки?
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Ну.я так понимаю этот персонаж лично учавствовал в том, чтобы Овощ сумел сбежать.
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А кто привёл к власти януковича ? многие из этих казлов сейчас в Украине .
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И не только за него, мы им многим "обязаны"
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Дійсно, але це було вже як наслідок президентства.
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Почему твой шоколадный хозяин их не сажает?
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Потому, что он горазду умнеетебя, ...Дец как Мала.
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Потому, что он гораздо умнее тебя, ...Дец как Мала. Каждому овощу своё время. Не сажает, значит так надо. Пока так надо.
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Ну ты и терпила. Хотя тебе же всё-равно, ты с ольгинскими там сидишь.
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Ющ, Балога и остальные предатели привели Януковича к власти, лишь бы не Юля.
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так может проблема в Юле?
В ее недоговороспособности, неумении обуздать свое я и пойти на уступки?
И что нас ждет? Еще 5 лет дартаньяна и п..сов без движения вперед?
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Не факт что Юля была бы лучше для Украины. Овощ конечно то ещё чмо, и тоже в конце концов продался за 3 млрд, но Юля уже к началу президентской компании была открытым агентом Пуйла.
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При Юле вы были бы уже давно одним народом с великороссами, были бы без безвиза и были бы 25-ю областями Российской Федерации. Посмотрите на Крым, к примеру. Просто для отрезвления мысли.
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Не при Юле, а при Януковиче погибли мои братья на Майдане, а сегодня мои братья и сёстры погибают на Донбассе.
Мне дороже мой украинский народ, а не лживые игрища "гарантов" под твоим флагом.
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Чем вам янукович не угодил?
Он как раз для Украины был идеальным. Хотя бы потому что сбежал.
А мог использовать войска.
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Не мог! Вояки бы не стали стрелять, а у толпы бы появилось тяжелое вооружение....
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вот когда появилось бы - тогда и вояки начали бы стрелять.
Смотри Сирию.
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Чем мне не угодил?
Отказался от Евроинтеграции.
Тянул Украину в таёжный союз.
Развёл бандитизм и казнокрадов. И они, к сожалению, никуда не делись, потому что "некем заменить". Отчасти это правда.
Но Майдан был не против одного Януковича, это потом его переформатировали в другое русло, Майдан был против его власти. А это не только Янукович, а всё его окружавшее высокопосадовое шобло со всей партией регионов, которая являлась инструментом легитимизации его экономических преступлений.
Его спугнул пиар Яроша и слова Парасюка. Правильно что сбежал, но плохо что его не поймали. Его ждала участь Чаушеску, и с ним нужно было поставить сотню - вместо Небесной Сотни Майдана - самой высокопосадовой сволочи.
Жаль что не попытался использовать войска.
Во первых, тогда "войск не было".
Во- вторых, войска вступили бы в бой на стороне НАРОДА согласно ПРИСЯГЕ и начали бы крошить мусоров януковича, и тогда можно было бы очистить всю власть от ворья. Следующие боялись бы.
В-третьих, началась бы партизанская война с внутренней оккупацией.
Этого не хотелось "гарантам" будапештского предательства.
Так что не мог.
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он ни от чего не отказывался и 4 года его согласовывал.
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а казнокрадов развела еще юлька с Лазаренко и ЕЭСУ и с тех пор они никуда не уходили.
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а что до войск - так мы видели на чьей стороне выступили крымские войска например.
Кроме того Янык мог и как Асад поступить - позвать путина бомбить оппозицию.
И вот тогда был бы трындец.
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Когда усилят санкции враги
и перестанут действовать отмазки
все поголовно купят ночью шапку из фольги,
спасая алюминий Дерипаски! ....................Петров и Баширов.............................................................................................
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там недорисован постер, у актеров фамилии такие/похожие, не поймут
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а че Аваков вещает, а) ему доложили и предложили озвучить? б) он просто знает в) он знал и искал повод озвучить)
резюме: ничего не меняет, показание деятельности "я живой, я есть, позывной Аваков, приём."
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Аваков, когда уже в Украине узнают, кто крышует янтарные опанки?
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Круг замкнулся: украинская власть всячески покровительствует кремлевскому агенту Фуксу.

В субботу в Полтаве прошел митинг против передачи олигарху Фуксу газовых месторождений. Выступали Егор Фирсов (Єгор Фірсов) , Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) партии «Громадянська позиція», «Хвиля», «Самопоміч», «Сила людей». Тема действительно очень важная, и было бы здорово, если бы к ее освещению подключилось как можно больше людей.
Об этом пишет в блоге «Цензора.нет» известный общественный активист и публицист Денис Казанский.
В Полтавской области происходят тревожные вещи. Местный облсовет регулярно отказывает в выдаче лицензий на добычу газа государственной компании «Укргаздобыча». За три года депутаты отказали государству 60 раз!
http://ugv.com.ua/…/sumnij-uvilej-dla-ukrgazvidobuvanna-sis…
Зато те же самые депутаты отдали перспективные месторождения мутному олигарху Павлу Фуксу с российским паспортом, который спонсирует прокремлевскую партию «За життя». То есть, государство в лице Полтавского облсовета отказало самому себе и передало недра спонсору Медведчука.
- Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения
Казалось, мы должны были забыть про такие новости с тех пор, как Янукович покинул страну, прихватив с собой своего карманного олигарха Курченко. Но, похоже, теперь у нас появился новый Курченко. Во всяком случае, Фуксу, о котором раньше почти никто не слыхал, вдруг стало сопутствовать невероятное везение. И не только на Полтавщине.
Киевские власти повышают проезд на метро, чтобы выплатить Фуксу фиктивный долг в 2 млрд гривен.
http://deniskazansky.com.ua/kak_kievlian_zastavili_zaplati…/
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
Государственная компания Держгеонадра и власти Полтавской области отдают Фуксу лучшие газовые месторождения, которые не может получить государственная компания.
https://biz.liga.net/…/poltavskie-deputaty-otdali-14-mestor…
Такая же благосклонность к Фуксу у депутатов Харьковской области. Там тоже отдают нефтегазовые месторождения его компании.
https://kh.depo.ua/…/harkivski-deputati-viddali-naftogazove…
В прошлом году имя Фукса впервые появилось в рейтинге 100 самых богатых украинцев. Новая звезда олигархии зажглась на 24-м месте.
https://focus.ua/ratings/372197/
К сожалению, мы уже достаточно знакомы с украинскими реалиями, чтобы понимать очевидное - без крыши на самом верху, без благосклонности руководства страны такие чудеса не случаются. Курченко не был молодым гением бизнеса. И на Фукса дождь из миллиардов тоже проливается не просто так.
И тут начинается самое интересное. С одной стороны понятно, что олигарху Фуксу явно покровительствуют на самом верху. Подтверждают это и сюжеты программы «Схемы», журналистам которой удалось заснять визит Фукса в Администрацию президента.
https://www.youtube.com/watch?v=3nSgBsPZr9E
С другой стороны Фукс является спонсором партии «За життя», а конкретнее - давал деньги Вадиму Рабиновичу. Это доказанный факт - жена Рабиновича получила от Фукса около 23 млн гривен.
https://biz.censor.net.ua/…/biznesmen_fuks_vyplatil_jene_na…
Таким образом, вырисовывается интересная схема, в которой власть всячески покровительствует Фуксу, а Фукс - прокремлевской партии Рабиновича и Медведчука. Что на фоне действий и заявлений Петра Порошенко выглядит, мягко говоря, странно.
И тут встает главный вопрос - как вообще все это понимать?
***
Денис Казанский в последнем вопросе явно «поскромничал». Он сам своим повествованием подвел к единственно возможному и очевидному выводу: интересы украинской власти де-факто совпадают с интересами российской власти. Говоря проще - Порошенко и Путин являются союзниками (в деле уничтожения Украины).
- Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах - источник
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина
Об этом многие знают и говорят уже давно. А данная история о прокремлевском жулике Фуксе, которому покровительствует Порошенко - еще одно тому подтверждение…
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, кото
https://goo.gl/isYh8Q
))))
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это происходит, к сожалению, потому, что это никому нахрен не надо, кроме очень ограниченной плеяды людей,
остальное большинство думает, что это их не касается - а это основной залог победы педерастов под любыми флагами и лозунгами
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вы, казлы, дали и овощу сбежать, и деньги его банды от Украины скрыть, и бизнес овощным вести в Украине, итд.
ещё и горбатого лепит, урод
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Так це ми знали і раніше шо Шапкокрад завербований кегебою.
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Если бы вы с таким рвением убийства на Майдане расследовали, то цены вам вообще не было.
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Щас,розслідує убивства на майдані,проти каламойскава медведчука піде.Парасюку,який з 28 атмарозкамі стріляв на майдані, каламойскій зайняв (хі-хі)$100000 за шо?---"Якщо вірити "компромату" ГПУ, 495 тисяч доларів дісталося від Корбана ЦВК. Згідно з "розписками", одному з райвідділів міліції у Дніпропетровську перепало 2 тис. доларів "зарплати". Нардепу Купрію на його невідомі потреби виписали 290 тис. грн., Денисенку - 235 тис. грн. і 15 тисяч доларів, Філатову - 15 700 доларів (у борг). А Володимиру Парасюку нібито дісталося 100 тисяч "баксів" позики. Судячи з розписки, гроші "сотникові" виплатили у суботу, 16 травня 2015 року…"
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Точнооооо..... Я его видел рядом с Януковичем. А еще его в скафандре видел, он сказал: "Поехали!" Блин... и это все о нем
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Чекаємо Фасєтова з новими заявами, що це не росія🤣
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Anton Fasetov

Не мотив.

Потому что он всё уже что знал - слил за десять лет спецслужбам Англии. От него уже нет вреда, его раньше нужно было убивать. А теперь это старая, поросшая мхом и нафталином история. Безобидный старик... и дочь в РФ живёт.

Кроме того, его обменяли на разведчиков арестованных на Западе. Если РФ будет убивать во всех таких случаях, то зачем вообще обмены? Тогда не получится вытаскивать своих, которые не предали.
02.10.2018 15:54
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https://lb.ua/news/2018/10/01/408923_sternenko_zayavil_ugrozah_so.html
Известный одесский активист Стерненко заявил об угрозах от буйнопомешанного Кивы.
Цензор почего пропустили тему?????????????
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Не вірю.Ви над януковичем познущались з каламойскім,медведчуком і путіним .Парасюк з 28 атмарозкамі розстрілював всіх на майдані,но не стріляв у турчинова,який був хорошої мішенню на сцені.Бо каламойскій надіявся ,що і далі будуть ніштяки з Нафтогазу і ще Дніпропетровська обл,Одеська обл з портом Одеса і іншими ніштяками від турчинова президента(турчинов -це тимошенко без коси за словами косатої)?
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оля, перестань курить бамбук....и вообще постить всякую срнь.
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Я думав, що ти жартуєш😳 Виявляється ти прославляєш того, хто реально продав Україну і підготував війну😟
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Я не прославляю,я за СПРАВЕДЛИВІСТЬ.Янукович -ЖЕРТВА інтриг каламойскава,медведчука,косатої,путіна.Вони хочуть влади в Україні.Хотіли прибрати януковича,а на його місце косату,а медведчука прем'єром і зробити федералізацію.Бо путін побачив,шо янукович почав гнути свою політику-йшов на зближення з ЄС.Якби був би нормальний договір про асоціацію,де враховувалися б інтереси України,то Янукович його підписав би.Тобто такий договір,який підписав Порошенко через 2? роки.Зрозуміло?
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Брехня, бо перед тим були на головних посадах росіяни і донецькі найманці.
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Вони завжди були.В косатої в секретарях був андрюша портнов-медведчука-путіна.Медведчук-кум путіна писав косатій конституцію,договір про коаліцію,коли б убили Ющенка,косата могла б бути кандидатом в президенти від коаліції,тому були сфальсифіковані вибори(Ющенко отруєний,тяжко хворий і косата стає кандидатом в президенти),щоб були назначені нові,але Конституційний суд призначив третій тур.
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Це я знаю, але я про особу януковича. Він все зробив для знищення армії і силових структур, бізнеса... продажу Криму росії.
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Ольга, что вы курите?. Или что-то потяжелее?
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Вот на лицо яркий пример "поддакивания".
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Уже не в силах все это читать.
Можно в этой стране что - то изменить ?
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ПРИ чому тут рюкзаков? Вирішив пропіаритись! Тобі вже ніщо не поможе, мудаков!
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Ты этого помощника Януковича в зеркалье увидел.
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Шапкокрад бежал к своим деньгам которое припрятал у Хуйла ... придурок.
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Ничего не понимаю. Утром инфа о том, что в суде никто не говорил и не зиакался о том, что этот Боширов помогал бежать. А вечером Аваков (а он тут вообще причем?) заявляет, что кто-то его узнал. Аваков, ку-ку, разберитесь сначала, был он там или не был.
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Потом на суде будет косить под невменяемого. В одному з учасників атаки в Солсбері в Україні впізнали офіцера ГРУ, причетного до втечі Януковича, - Аваков - Цензор.НЕТ 504
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и невтебяемого
если достанешь - он давно сидит в Италии В одному з учасників атаки в Солсбері в Україні впізнали офіцера ГРУ, причетного до втечі Януковича, - Аваков - Цензор.НЕТ 8874
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Це видко була таємниця слідства,тому й не розголошували?
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Ви, мене "прибили".
Пане Аваков, хоч би ви дурню не гнали. З Вас оперативний співробітник - жо з жаби молочна ферма. Хоч не позорились би.
Якщо, Вам була відома дана інформація, Ви були зобов"язані проінформувати "Інтерпол", МІ-5 та МІ-6 відповідно до діючого регламенту.
Тьфу ..... одеробло.
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А чего? Генеральному прокурору можно хренотень разную балаболить, а ему нельзя!
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Надо тепловизора военного прокурора подключить Он все знает.
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Ох и трудно нам будет этих мародеров убрать .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков
 
 
 
 
 
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