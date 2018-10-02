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 Политика Украины
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 Украина на переговорах ТКГ потребовала расследования гибели на мине детей в Горловке, - Олифер

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе настаивает на проведении расследования гибели детей, которые подорвались на мине в Горловке.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона настаивает на проведении расследования трагической гибели детей, которые подорвались на мине в Горловке. По предварительным данным, взрывное устройство было миной направленного действия МОН-50", - отметила она.

По словам Олифер, украинская сторона также проинформировала о проведенных работ по разминированию. В частности, с 2014 года украинские специалисты разминировали на Донбассе 29 тыс. гектаров фронтовой и прифронтовой территории, обнаружили и ликвидировали 420 тыс. взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма попрощался с коллегами по Трехсторонней контактной группе в Минске, - Олифер

Недавно проведено разминирование и ремонт ряда важных объектов жизнеобеспечения, в том числе элементы очистных сооружений ПАО "Бахмутский аграрный союз"; участок Юго-Донбасского водопровода; шламонакопитель I - III очереди фенольного завода в районе Новгородского; участок газопровода высокого давления и газораспределительная станция в районе Марьинки.

Напоминаем, 30 сентября в оккупированной Горловке на мине подорвались четверо подростков, трое из них погибли.

Читайте также: На Донбассе в 2018 году погибли или были ранены не менее 23 детей,- ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3089235
 
   
 Топ комментарии
 
Хе-хе. Скажуть то ваша ДРГ наставила мін.
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А эта группа разве создавалась для того что бы был результат?
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Хе-хе. Скажуть то ваша ДРГ наставила мін.
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Надо сказать что это их ЧВК поставила и попросить лицензию показать и договор.
А то все говорят ЧВК ЧВК,а с такой компанией договора у правительства Украины нет.
Сколько можно дезинформацией заниматься?
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То что требует Украина в т.н. трехсторонней контактной группе больше напоминает разговор глухого и немым. Результат во всяком случае одинаков.
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Мое мнение Украина там представляет глухонемого.
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Украина там представляет из себя такого "терпилу".
Его привязали к столбу и лупят палкой,а он может просить что бы его били не сильно.
За всем этим наблюдает учительница(ОБСЕ).
Когда привязанные неприлично выражается учительница делает ему замечание.
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Украина представляет там попрошайку, которому вместо денег дали йантики от конфет.
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Насколько я помню она этим последние пять лет только и занимается.
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Так оборона дорого стоит.
Ядерное оружие и то дешевле обходится.
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Бестолково это слушать бесплатные советы от тех кто ни за что не отвечает.
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Ти казав глухого і німого, а тут ще глухонімий😳 Не підходить це визначення, бо там скоріше всі роблять вигляд, що домовляються. Нема там глухих і німих, бо всі все розуміють та говорять.
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Внимательно читай что написано. К сожалению соевые даже это осилить не могут. Там ни разумных ни умных как то не наблюдается ибо результат нулевой, я сказал бы даже глубоко отрицптельный.
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А эта группа разве создавалась для того что бы был результат?
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Нет конечно. Но нужно было всучить дураку табакерку.
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Так це не соєвий не може розуміти🤗
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У соевых с умом полный напряг. В отличие от тебя и яего и он меня поняли друг друга.
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А что Тимошенко предлагает вместо Минских соглашений?
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EASTDIARY обнаружил на аккаунте одного из бойцов украинской армии в Фейсбуке, который, судя по всему, служит сапёром, любопытное фото. Боец устанавливает мину МОН-50, которую украинские власти считают запрещённой.

Україна на переговорах ТКГ зажадала розслідування загибелі на міні дітей у Горлівці, - Оліфер - Цензор.НЕТ 1424
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Ссылка где, а то в Беларуси такие блогеры раз в пять лет пишут именно к президентским выборам или когда надо кого-то облить в каком-то деле?
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Вы там с дуба рухнули?!Просить у терров о раследовании?Чи може вы вже сотрудничаете на уровне ведомств?! Україна на переговорах ТКГ зажадала розслідування загибелі на міні дітей у Горлівці, - Оліфер - Цензор.НЕТ 4541
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Журналюги называющие наемников ЧВК приносят больше вреда чем сами наемники.
Для уха западного обывателя это звучит как макдональдс.
Т.е. вполне себе компания.
Там не может быть стухших гамбургеров или ядовитого кофе,потому что государство контролирует.
Если бестолковый посетитель облился горячим чаем он может в суд обратиться.
Это легализация агрессии.
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вы еще гибель Захарченко расследуйте, идиоты!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина на переговорах ТКГ потребовала расследования гибели на мине детей в Горловке, - Олифер
 
 
 
 
 
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