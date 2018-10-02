 Украина на переговорах ТКГ потребовала расследования гибели на мине детей в Горловке, - Олифер

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона настаивает на проведении расследования трагической гибели детей, которые подорвались на мине в Горловке. По предварительным данным, взрывное устройство было миной направленного действия МОН-50", - отметила она.

По словам Олифер, украинская сторона также проинформировала о проведенных работ по разминированию. В частности, с 2014 года украинские специалисты разминировали на Донбассе 29 тыс. гектаров фронтовой и прифронтовой территории, обнаружили и ликвидировали 420 тыс. взрывоопасных предметов.

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Недавно проведено разминирование и ремонт ряда важных объектов жизнеобеспечения, в том числе элементы очистных сооружений ПАО "Бахмутский аграрный союз"; участок Юго-Донбасского водопровода; шламонакопитель I - III очереди фенольного завода в районе Новгородского; участок газопровода высокого давления и газораспределительная станция в районе Марьинки.

Напоминаем, 30 сентября в оккупированной Горловке на мине подорвались четверо подростков, трое из них погибли.

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