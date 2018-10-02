 Украина на переговорах ТКГ потребовала расследования гибели на мине детей в Горловке, - Олифер

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона настаивает на проведении расследования трагической гибели детей, которые подорвались на мине в Горловке. По предварительным данным, взрывное устройство было миной направленного действия МОН-50", - отметила она.
По словам Олифер, украинская сторона также проинформировала о проведенных работ по разминированию. В частности, с 2014 года украинские специалисты разминировали на Донбассе 29 тыс. гектаров фронтовой и прифронтовой территории, обнаружили и ликвидировали 420 тыс. взрывоопасных предметов.
Недавно проведено разминирование и ремонт ряда важных объектов жизнеобеспечения, в том числе элементы очистных сооружений ПАО "Бахмутский аграрный союз"; участок Юго-Донбасского водопровода; шламонакопитель I - III очереди фенольного завода в районе Новгородского; участок газопровода высокого давления и газораспределительная станция в районе Марьинки.
Напоминаем, 30 сентября в оккупированной Горловке на мине подорвались четверо подростков, трое из них погибли.
А то все говорят ЧВК ЧВК,а с такой компанией договора у правительства Украины нет.
Сколько можно дезинформацией заниматься?
Его привязали к столбу и лупят палкой,а он может просить что бы его били не сильно.
За всем этим наблюдает учительница(ОБСЕ).
Когда привязанные неприлично выражается учительница делает ему замечание.
Ядерное оружие и то дешевле обходится.
Для уха западного обывателя это звучит как макдональдс.
Т.е. вполне себе компания.
Там не может быть стухших гамбургеров или ядовитого кофе,потому что государство контролирует.
Если бестолковый посетитель облился горячим чаем он может в суд обратиться.
Это легализация агрессии.