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Все про:Минздрав (1713) корь (121)

 За неделю корью заболели 540 украинцев, - Центр общественного здоровья

По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, на протяжении 39-й недели 2018 года корью заболели 540 человек - 142 взрослых и 398 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе.

"На этой неделе зафиксирован один летальный случай от кори. Во Львовской области от осложнений кори умер 3-летний ребенок, который не был вакцинирован. Всего с начала года от осложнений кори умерло четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехлетний ребенок умер от кори во Львове

С начала года корью заболели 31 954 человека - 12 874 взрослых и 19 080 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6310 человек: 1964 взрослых и 4346 детей), Закарпатской (всего 3126 человек: 598 взрослых и 2528 детей), Ивано-Франковской (всего 2953 человек: 842 взрослых и 2 111 детей), Одесской (всего 2458 человек: 1239 взрослых и 1219 детей), Киеве (всего 2230 человек: 1407 взрослых и 823 ребенка) и Тернопольской (всего 1773 человека: 666 взрослых и 1107 детей) областях.

Также читайте: В Европейском регионе отмечается рекордно высокое число случаев заболевания корью. Больше всего пострадала Украина, - ВОЗ

В Минздраве еще раз напоминают, что корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

Источник: https://censor.net.ua/n3089233
 
 
 Топ комментарии
 
А косматая дура нам все сказки рассказует. Не зря ее прозвали Доктор смерть.
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Років з 10 тому на одному з західноукраїнських форумів я постійно говорив про необхідність вакцинації. На мене осатаніло кидались мамки і татки, звинувачуючи у "поширенні аутизму" тощо.
Саме на заході найбільш дикунське відношення до вакцинації. І то були квіточки.
А тепер все більше ягідок...
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А косматая дура нам все сказки рассказует. Не зря ее прозвали Доктор смерть.
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она все правильно говорит "вакцинация"
а вот посипаки кремлевские с 2006 года ведут агитацию против прививок по всей Украине
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Ан , нет! Низзя вакцинировать! Нынче в Киеве митинг был тех , кто не может позволить себе шубу норковую ! Так они кричали чтобы животных не мучили фармацевты ! Нет им шуб меховых, нет и другим, и шуб, и лекарств с использованием крови животных для их изготовления!
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Ты шубу норковую купил, а машины нет? Мерзнешь? Или субсидию тебе не дали, холодно у тебя в общаге? В куртки одень своих ТП. Красиво и удобно.

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Уляна, какие будут на этот раз советы? На холодном сидеть ни-ни?
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Років з 10 тому на одному з західноукраїнських форумів я постійно говорив про необхідність вакцинації. На мене осатаніло кидались мамки і татки, звинувачуючи у "поширенні аутизму" тощо.
Саме на заході найбільш дикунське відношення до вакцинації. І то були квіточки.
А тепер все більше ягідок...
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"Саме на заході найбільш дикунське відношення до вакцинації" - не ври, если не знаешь
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Прийдеться ткнути тебе носом.
Захід.нет
За даними ВООЗ, Україна входить у Топ-10 країн світу з найменшим охопленням вакцинації дітей. Гірше, ніж в Україні, ситуації лише у зруйнованій громадянською війною Сирії і кількох державах центральної Африки.
На такому плачевному тлі, в Україні особливо виділяється Львівщина, де, за даними соціологів, 40% мешканців свідомо відмовляються від вакцинації своїх дітей. Як наслідок - починають ширитися уже, здавалося б, забуті хвороби.
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то не мамки и татки були, а кремлевские провокаторы
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Дети переносят корь довольно легко. Взрослые - хуже, но при условии присмотра за больным(токо постоянно, ибо температура) - тоже переносимо.
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Корь бывает разная, как и организмы. Легко переносится корь у вакцинированных.
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За неделю корью заболели 540 украинцев, - Центр общественного здоровья
Зато сколько демократии, европейскости, кто хочет, тот вакцинируется, кто не хочет, не вакцинируется.
И это 21-й век в Украине, такое впечатление, что это не Украина, а Мумба-Юмба, что в Африке живем.
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Свого часу не питали, хочеш зробити щеплення, чи ні! Робили всім, бо щеплені менш піддаються захворюванню,а не щеплені становляться категорією підвищеного ризику.

Якщо в ЗМІ не повідомляють, скільки померло від якоїсь хвороби чи від лікарської халатності, то й менше "мозок кипить" у тих, хто в школі на уроках біології не вчив, що таке щеплення і для чого воно. Як завдяки щепленою практично зникали хвороби, що раніше забирали тисячі життів. Адже на сьогоднішній день, якщо подивитись рекламу, то можна подумати що більшість не вчила в школі біологію і хімію і ледве вміє читати. Такий маразм...
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Шо то мне кажется , шо наш северный " сосед " в этом деле принимает активное участие . Часто очень разная зараза всплывает .
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Шо то мне кажется , шо наш северный " сосед " в этом деле принимает активное участие . Часто очень разная зараза всплывает .
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа неделю корью заболели 540 украинцев, - Центр общественного здоровья
 
 
 
 
 
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