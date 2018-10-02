 За неделю корью заболели 540 украинцев, - Центр общественного здоровья

"На этой неделе зафиксирован один летальный случай от кори. Во Львовской области от осложнений кори умер 3-летний ребенок, который не был вакцинирован. Всего с начала года от осложнений кори умерло четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Центра.
С начала года корью заболели 31 954 человека - 12 874 взрослых и 19 080 детей.
Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6310 человек: 1964 взрослых и 4346 детей), Закарпатской (всего 3126 человек: 598 взрослых и 2528 детей), Ивано-Франковской (всего 2953 человек: 842 взрослых и 2 111 детей), Одесской (всего 2458 человек: 1239 взрослых и 1219 детей), Киеве (всего 2230 человек: 1407 взрослых и 823 ребенка) и Тернопольской (всего 1773 человека: 666 взрослых и 1107 детей) областях.
В Минздраве еще раз напоминают, что корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.
а вот посипаки кремлевские с 2006 года ведут агитацию против прививок по всей Украине
Саме на заході найбільш дикунське відношення до вакцинації. І то були квіточки.
А тепер все більше ягідок...
Захід.нет
За даними ВООЗ, Україна входить у Топ-10 країн світу з найменшим охопленням вакцинації дітей. Гірше, ніж в Україні, ситуації лише у зруйнованій громадянською війною Сирії і кількох державах центральної Африки.
На такому плачевному тлі, в Україні особливо виділяється Львівщина, де, за даними соціологів, 40% мешканців свідомо відмовляються від вакцинації своїх дітей. Як наслідок - починають ширитися уже, здавалося б, забуті хвороби.
Зато сколько демократии, европейскости, кто хочет, тот вакцинируется, кто не хочет, не вакцинируется.
И это 21-й век в Украине, такое впечатление, что это не Украина, а Мумба-Юмба, что в Африке живем.
Якщо в ЗМІ не повідомляють, скільки померло від якоїсь хвороби чи від лікарської халатності, то й менше "мозок кипить" у тих, хто в школі на уроках біології не вчив, що таке щеплення і для чого воно. Як завдяки щепленою практично зникали хвороби, що раніше забирали тисячі життів. Адже на сьогоднішній день, якщо подивитись рекламу, то можна подумати що більшість не вчила в школі біологію і хімію і ледве вміє читати. Такий маразм...