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 Проведением выборов в ОРДЛО Россия грубо нарушит Минские соглашения, - украинская сторона на переговорах ТКГ

В случае проведения оккупантами выборов в ОРДЛО из результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам заседания в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

"Так называемые внеочередные выборы в ОРДЛО грубо нарушают обязательство РФ как стороны Минских договоренностей. Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - написала Олифер.

Она добавила, что волеизъявление на Донбассе может состояться только согласно Минским соглашениям - по украинскому законодательству, при участии украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ, при мониторинге БДИПЛ, международных наблюдателях.

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"Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - отметила Олифер.

В то же время она подчеркнула, что постоянной тишины на Донбассе нет, погибают люди, разрушается инфраструктура и жилые дома, а на территории ОРДЛО и продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ.

В этом контексте Олифер проинформировала, что на протяжении школьного перемирия (29 августа - 30 сентября 2018 г.) украинской стороной зафиксировано 789 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

"Огонь велся преимущественно из БТР, БМП, СПГ, ПТРК, РПГ, АГС, использовались стрелковое оружие и снайперы. 80 раз применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями, - это артиллерия калибра 152 мм, 120 мм и 80 мм минометы. Со стороны НВФ ОРДЛО имели место 8 обстрелов населенных пунктов - Красногоровки, Водяного, Широкиного, Северного, Пивденного, Новолуганского, дважды за этот период стреляли по Майорску", - отметила Олифер.

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Проведением выборов в ОРДЛО Россия грубо нарушит Минские соглашения, - украинская сторона на переговорах ТКГ 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3089231
 
 
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Я так понимаю и оркам и кацапам это как то до лампочки. А Украина оказалась заложницей гибридного мира.
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А нам взагалі до фєні що вони там збираються проводити.
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А минские договоренности кацапами никогда и не выполнялись, эти договоренности только как весомый международный аргумент бить казламордых санкциями
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Треба заявити, що у випадку проведення "виборів" буде перекритий кордон із ордло до вияснення обставин і такий час спочатку буде приблизно на шість місяців, а потім можливо буде подовжений.
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Дамбасюри так чекали асвабадітєлєй ось нехай проводять, нам пофігу.
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caми проведут сами признают затем обьявят исторической окраиной Рязани
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