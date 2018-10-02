 Рада приняла закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в статью 1 Закона Украины "О Национальной полиции" по уточнению части 1 статьи 1, где отмечается, что термин "полиция" является сокращенным наименованием Национальной полиции Украины.

Законом дополнен Закон Украины "О Национальной полиции" статьей 51 "Использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины", которой определены признаки принадлежности к Национальной полиции Украины и порядок использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Законодательным актом также введена административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Законом дополнена глава 15 "Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок управления" Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1843 "Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".

Проект Закона зарегистрирован под №7474.

Также читайте: Полиция раскрывает почти 90 процентов убийств, - Аброськин