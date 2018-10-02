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Все про:ВР (22330) Нацполиция (8236)

 Рада приняла закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции

Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины". Закон устанавливает наказание за несанкционированное использование наименования и признаков Национальной полиции.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом внесены изменения в статью 1 Закона Украины "О Национальной полиции" по уточнению части 1 статьи 1, где отмечается, что термин "полиция" является сокращенным наименованием Национальной полиции Украины.

Законом дополнен Закон Украины "О Национальной полиции" статьей 51 "Использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины", которой определены признаки принадлежности к Национальной полиции Украины и порядок использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Законодательным актом также введена административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Законом дополнена глава 15 "Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок управления" Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1843 "Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".

Проект Закона зарегистрирован под №7474.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089228
 
 
 Топ комментарии
 
Это ограничивает права гомосексуалистов !!!!
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И как же теперь мусорные контейнеры называть? Рада приняла закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции - Цензор.НЕТ 8037
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У нас в городке дома и гаражи выносят пачками , а полиция увольняется десятками! Может какой другой закон нужен , чтобы люди хотели работать в полиции , а не в титушки шли...?
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Это ограничивает права гомосексуалистов !!!!
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Фильм "Полицейская академия". Посетители гей-бара "Голубая устрица".
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Да я пошутил. Видел я это фильм. Там с этой компании чувак с писклявым голоском курсантом стал.
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И как же теперь мусорные контейнеры называть? Рада приняла закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции - Цензор.НЕТ 8037
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У нас в городке дома и гаражи выносят пачками , а полиция увольняется десятками! Может какой другой закон нужен , чтобы люди хотели работать в полиции , а не в титушки шли...?
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в чем теперь их титуханы ходить на дело будут , не подумали ?
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А який ідіот добровільно нап'ялить на себе таблички, що він належить до ОЗУ?
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я проводил свое личное расследование по делу заказного убийства Дианы Хриненко в селе Субботци и пришел к выводу что не все кто носят форму полицейского, таковым является в действительности.
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А використання найменування та ознак належності до ЗСУ можна? Дозволено?
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НЮЮЮЮ, знову- менти?? Рехформа, не??
🤑
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Знацца так: низзя носить рога и копыта,низзя одевать гандон на голову,низзя выскакивать из кустов на дорогу с палкой......Всем ясно? Рада ухвалила закон, що забороняє використання найменування та ознак належності до Нацполіції - Цензор.НЕТ 3484
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Не, таки знову Потужна Рехформа???)))
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Ребята? Вы чё? Это про личную псевдополицию всяких нуворишей и ворюг в законе.
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Наименование - понятно.
А что такое "признаки принадлежности"?
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Закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к
Нацполиции. Кто-то понял,что это? Это как в сказке: пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что. Как по мне, необходимо запретить все эти муниципальные
милиции, полиции, которые являются обычной титушней. Полиция должна быть одна -
Национальная. А так, попробуй докажи - имеет титушка признаки принадлежности к Нацполиции
или не имеет. Заранее можно сказать никто и никогда не докажет. Не закон , а отписка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРада приняла закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции
 
 
 
 
 
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