 Рада приняла закон, запрещающий использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законом внесены изменения в статью 1 Закона Украины "О Национальной полиции" по уточнению части 1 статьи 1, где отмечается, что термин "полиция" является сокращенным наименованием Национальной полиции Украины.
Законом дополнен Закон Украины "О Национальной полиции" статьей 51 "Использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины", которой определены признаки принадлежности к Национальной полиции Украины и порядок использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.
Законодательным актом также введена административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.
Законом дополнена глава 15 "Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок управления" Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1843 "Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".
Проект Закона зарегистрирован под №7474.
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А что такое "признаки принадлежности"?
Нацполиции. Кто-то понял,что это? Это как в сказке: пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что. Как по мне, необходимо запретить все эти муниципальные
милиции, полиции, которые являются обычной титушней. Полиция должна быть одна -
Национальная. А так, попробуй докажи - имеет титушка признаки принадлежности к Нацполиции
или не имеет. Заранее можно сказать никто и никогда не докажет. Не закон , а отписка.