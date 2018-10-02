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 ГПУ вручила подозрение в разгоне Евромайдана бывшему милиционеру киевского "Беркута"

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему милиционеру столичного полка "Беркут" за препятствование проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ, 1 октября бывшему милиционеру столичного полка "Беркут" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; превышение власти и служебных полномочий, сопровождающееся оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; составления и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов). О подозрении сообщено по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании.

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"По результатам следственных действий, в том числе с участием указанного лица, будет решаться вопрос об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, по указанному эпизоду событий 30.11.2013 пока сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления четырем бывшим милиционерам столичного полка "Беркут", - говорится в сообщении.

По фактам этих событий в суд также направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 16 работников столичного "Беркута".

Также в ходе расследования объявлены в розыск 7 подозреваемых (4 бывших высокопоставленных должностных лица и 3 руководителя подразделений МВД Украины).

Также читайте: Обвинительный акт относительно двух бывших милиционеров киевского "Беркута" направлен в суд, - ГПУ

"Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается", - констатируют в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3089227
 
   
 Топ комментарии
 
этаперемога! Раскрыли, нашли таки! Какому то бывшему сержанту низабудятнипрастят!
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Эпохальное расследование завершено. Сколько седых волос добавилось у "следователей" когда они узнали о "составлении заведомо ложных документов". Дайте им премию. Пара сотен "беркутов" во главе с кусюком крестятся в москвабаде и бьют челом что их минула чаша сия. Суровое украинское правосудие...Тьфу.
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У Юги отмаза..Закон запрещает глушить динамитом.А так бы ууххх куме.
-Що ух?
-Уху бы ели.
-Ось я и кажу ох.ели.
-В тебе со слухом погано куме?Ну то чихай нос зажимая,щоб ушные пробки повылетали ГПУ вручила підозри в розгоні Євромайдану колишньому міліціонеру київського "Беркута" - Цензор.НЕТ 7229
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этаперемога! Раскрыли, нашли таки! Какому то бывшему сержанту низабудятнипрастят!
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не просто перемога а самая мыролюбная реформа.
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Эпохальное расследование завершено. Сколько седых волос добавилось у "следователей" когда они узнали о "составлении заведомо ложных документов". Дайте им премию. Пара сотен "беркутов" во главе с кусюком крестятся в москвабаде и бьют челом что их минула чаша сия. Суровое украинское правосудие...Тьфу.
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Остальные убийцы, я так понимаю, могут спать спокойно.
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Не прошел видать чувак переаттестацию в нью-беркут ГПУ вручила підозри в розгоні Євромайдану колишньому міліціонеру київського "Беркута" - Цензор.НЕТ 316
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Торжественно ?Бог за 3 дня сотворил землю , Югик за 3 года рыбалки кроме омаров на Сейшелах хрен что поймал ГПУ вручила підозри в розгоні Євромайдану колишньому міліціонеру київського "Беркута" - Цензор.НЕТ 9455
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У Юги отмаза..Закон запрещает глушить динамитом.А так бы ууххх куме.
-Що ух?
-Уху бы ели.
-Ось я и кажу ох.ели.
-В тебе со слухом погано куме?Ну то чихай нос зажимая,щоб ушные пробки повылетали ГПУ вручила підозри в розгоні Євромайдану колишньому міліціонеру київського "Беркута" - Цензор.НЕТ 7229
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Ну накінець! Слава порохую і рюкзакову! А я просив назвати порошенка як путіна хуйла-само получилось!
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Во как нежно сформулировали! За перешкоджання и недавання. За это и 15 суток получить можно.
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та выпустят - погразят пальчиком и в мацковию ГПУ вручила підозру в розгоні Євромайдану колишньому міліціонеру київського "Беркута" - Цензор.НЕТ 8641
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шо побитую морду гпу с выбитыми стеклами не показываем?
стесняемся? ГПУ вручила підозру в розгоні Євромайдану колишньому міліціонеру київського "Беркута" - Цензор.НЕТ 3187
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ вручила подозрение в разгоне Евромайдана бывшему милиционеру киевского "Беркута"
 
 
 
 
 
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