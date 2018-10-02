 ГПУ вручила подозрение в разгоне Евромайдана бывшему милиционеру киевского "Беркута"

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ, 1 октября бывшему милиционеру столичного полка "Беркут" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; превышение власти и служебных полномочий, сопровождающееся оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; составления и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов). О подозрении сообщено по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании.

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"По результатам следственных действий, в том числе с участием указанного лица, будет решаться вопрос об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, по указанному эпизоду событий 30.11.2013 пока сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления четырем бывшим милиционерам столичного полка "Беркут", - говорится в сообщении.

По фактам этих событий в суд также направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 16 работников столичного "Беркута".

Также в ходе расследования объявлены в розыск 7 подозреваемых (4 бывших высокопоставленных должностных лица и 3 руководителя подразделений МВД Украины).

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"Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается", - констатируют в ГПУ.