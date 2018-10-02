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 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Старогнатовки, - пресс-центр ОС

В течение суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе трижды из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, Луганское, Старогнатовка, Чермалык и Павлополь.

Смотрите: В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж

Из минометов 82-го калибра оккупанты обстреливали наши опорные пункты вблизи Орехово, Луганского и Старогнатовка. По защитника Луганского также велся огонь из вооружения БМП.

В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также читайте: Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 4 оккупантов уничтожены и 6 ранены, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3089224
 
 
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В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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самое главное..........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Старогнатовки, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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