 Россия отказала Украине в передаче 75 осужденных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Указано, что в 2014 - 2018 годах в Минюст поступило 1 413 обращений о передаче в Украину осужденных в иностранных государствах граждан Украины.

Из них 1 118 запросов были удовлетворены, и граждане переданы в Украину для отбывания наказания в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.

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"Минюст России сообщил об отказе в передаче 75 осужденных в Украину для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в ответе.

Кроме того, 1 раз Украина отказалась принять осужденного украинца из России, так как действия, за которые он был осужден в РФ в Украине являются не уголовно наказуемыми, а предусматривают лишь административную ответственность.

Также Минюст сообщил, что Россия не запрашивала передачу россиянина Виктора Агеева, осужденного в Украине за участие в боевых действиях на Донбассе.

"Запросы или обращения о передаче Агеева В. ... в Минюст Украины не поступали", - сказано в нем.

Также не поступал запрос от РФ о передаче осужденного российского военного Максима Одинцова, осужденного за дезертирство из украинской армии в ходе аннексии Крыма.

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