EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  675  6
Все про:Минюст (1339) Россия (70613) заключенные (349)

 Россия отказала Украине в передаче 75 осужденных

Россия отказалась передать Украине 75 осужденных украинцев с 2014 по 2018 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Указано, что в 2014 - 2018 годах в Минюст поступило 1 413 обращений о передаче в Украину осужденных в иностранных государствах граждан Украины.

Из них 1 118 запросов были удовлетворены, и граждане переданы в Украину для отбывания наказания в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН

"Минюст России сообщил об отказе в передаче 75 осужденных в Украину для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в ответе.

Кроме того, 1 раз Украина отказалась принять осужденного украинца из России, так как действия, за которые он был осужден в РФ в Украине являются не уголовно наказуемыми, а предусматривают лишь административную ответственность.

Также Минюст сообщил, что Россия не запрашивала передачу россиянина Виктора Агеева, осужденного в Украине за участие в боевых действиях на Донбассе.

"Запросы или обращения о передаче Агеева В. ... в Минюст Украины не поступали", - сказано в нем.

Также не поступал запрос от РФ о передаче осужденного российского военного Максима Одинцова, осужденного за дезертирство из украинской армии в ходе аннексии Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже 22 заключенных гражданина РФ написали заявления с просьбой к Путину об обмене на украинских политзаключенных, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3089222
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шота много. Или тут включены крымские сидельцы?
 показать весь комментарий
 
Отказала! Что впервый или последний раз! Пока у власти плешивый так и будет.
 показать весь комментарий
 
зато "наші" видають один поперед одного
 показать весь комментарий
 
 
"Россия отказала Украине в передаче 75 осужденных" - ну какая Россия, кремлёвское логово зла, остальные 140 млн рабы, быдло совковое, которые ничего не решают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия отказала Украине в передаче 75 осужденных
 
 
 
 
 
 вверх