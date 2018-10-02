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 В Украине не закупают вакцины против сибирской язвы за счет бюджета, - Минздрав

В Украине на сегодняшний день не делают прививки и не закупают вакцины против сибирской язвы за счет бюджета.

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Сейчас прививки от сибирской язвы не проводятся… Могут быть предложены прививки за счет работодателей для тех специальностей, которые имеют повышенный риск контакта с сибирской язвой, - пастухи или мясники на комбинатах, например. Но государство в настоящее время не обеспечивает закупку этих вакцин", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы распространения сибирской язвы на Одесчине нет, ситуация под контролем, - Минздрав

Курпита также напомнил, что споры микроорганизмов, которые вызывают заболевание сибирской язвой, могут сохраняться в почве более ста лет.

Напоминаем, в одном из сел Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы

Источник: https://censor.net.ua/n3089221
 
 
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а зачем вам вакцины, если вы мелких грибов не едите...
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От сибирской язвы мрут исключительно кацапы и потому шерифа-Супрун проблемы щирых украинцев ниипут!!!)))
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На те вона і сибірська щоб нею хворіли там.
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Надо срочно выделить средства из бюджета на закупку вакцин от сибирской язвы, тропической лихорадки и моргеллоновой болезни. Супрун укажет на нужные фирм-продавцов.
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огласите весь список, пжалста, чего Минздрав не покупает, а должен
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Вот простенько и безмятежно, Мы кладем на Вас болт несмотря на то, что по Конституции именно мы должны заботиться о здоровье нации, причем бесплатно для граждан Украины. А бесплатно теперь только хповсейрыле, а бюджет в карман.
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Как там хоботы писали--"ульяна все правильно делает")))
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине не закупают вакцины против сибирской язвы за счет бюджета, - Минздрав
 
 
 
 
 
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