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 За рубежом
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Все про:МИД РФ (1167) НАТО (6017) Норвегия (351) учения (1881) Захарова (159)

 В МИД РФ разволновались из-за усиления присутствия НАТО в Норвегии и крупнейших учений альянса: "Подрывают устои российско-норвежских отношений"

Россия примет ответные меры для обеспечения собственной безопасности в связи с усилением присутствия НАТО в Северной Норвегии.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"В череде недавних недружественных шагов Норвегии согласие на удвоение уже размещенного в стране контингента американской морской пехоты с 330 до 700 человек, продление на пять лет их ротационного, а фактически постоянного присутствия, расширение географии размещения на север; проведение в конце октября вблизи от границ с Россией самых масштабных за всю норвежскую историю военных учений НАТО Trident Juncture 2018 с участием свыше 40 тыс. человек из более 30 стран", - заявила она.

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"Вынуждены констатировать, что подобные безответственные действия неизбежно ведут к дестабилизации военно-политической ситуации на Севере, росту напряженности и подрывают устои российско-норвежских отношений, - отметила Захарова. - Все эти натовские приготовления не могут быть проигнорированы, и Российской Федерацией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности".

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует перебросить 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии в рамках "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы. Именно так Лондон хочет отреагировать на сильно возросшую за последние годы активность Москвы в арктическом регионе.

Источник: https://censor.net.ua/n3089219
 
 
 Топ комментарии
 
Да не устои подрывают,а кацапские пердаки.
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О, Машка Триппер из запоя вышла....
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Да не устои подрывают,а кацапские пердаки.
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скрєпи детонують, знову побачимо яскраве зарево на сході..
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Будуть " кріпитися" " у Стійла ху?ловського...
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Кацапы, все отношения вы уже давно просрали. С вами никто покакать не сядет на одном гектаре.
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Що, машко, іскандери і тополя вже не хіхікають ?
пріунилі ? ))))
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Все закономерно. Вели себя нормально и с ними как с людьми! Стали корчить из себя вершителей мира- надо опустить на землю. Это начало. Очереди за костями впереди.
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Право же, мадам, какой благородный le smile...
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Пророческими оказались слова Джемилева, летом 14го года, что американцы просто ждут когда российский, то ли орел то ли петух, вонзит поглубже когти в Украину, а потом ему спокойно скрутят голову. Вот никогда уже не будут властвовать в Арктике самые богатые люди на Земле. Шальные деньги хоть и огромные не могут спасти руководства Кремля от сползания в нишу балаганных петрушек. вселенских клоунов. И даже ядерная дубина не помогает, голова петуха уже в крепких тисках. Поэтому и истерит Захарова.
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мразота кацапо-фашисткая еще что-то там вякать смеет.
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И не жалко им многострадальный Воронеж?
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Штирлиц и Скрипаль вместе пили водку. После второй бутылки Скрипаль, вдруг, взял и умер. "Новичок!" - подумал Штирлиц.
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Очередной братский народ? На этот раз норвежский.
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Генератор поэзии выдал стих, посвящённый Маньке-хабалке. С намёком на то, что и её прищучит Гаагский суд (в лучшем для неё случае, а то и более суровый трибунал).
Но кто же она?
Вряд ли "макропантера" (femme fatale) или "юго-пейзаж", т.е. знойная женщина.
"Максиизнанка" - это уже ближе. Примерно такая же жуть, как если человека вывернуть кишками наружу.
А вообще - банальная АЛКАШКА-СПИРТОБЛОНДИНКА. Это в точку.



У МЗС РФ розхвилювалися через посилення присутності НАТО в Норвегії і найбільші навчання альянсу: "Підривають підвалини російсько-норвезьких відносин" - Цензор.НЕТ 7330

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД РФ разволновались из-за усиления присутствия НАТО в Норвегии и крупнейших учений альянса: "Подрывают устои российско-норвежских отношений"
 
 
 
 
 
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