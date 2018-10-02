 В МИД РФ разволновались из-за усиления присутствия НАТО в Норвегии и крупнейших учений альянса: "Подрывают устои российско-норвежских отношений"

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"В череде недавних недружественных шагов Норвегии согласие на удвоение уже размещенного в стране контингента американской морской пехоты с 330 до 700 человек, продление на пять лет их ротационного, а фактически постоянного присутствия, расширение географии размещения на север; проведение в конце октября вблизи от границ с Россией самых масштабных за всю норвежскую историю военных учений НАТО Trident Juncture 2018 с участием свыше 40 тыс. человек из более 30 стран", - заявила она.

Читайте также: "Конечно, у нас есть чем ответить": Москва отреагировала на слова главы МВД США Зинке о морской блокаде РФ

"Вынуждены констатировать, что подобные безответственные действия неизбежно ведут к дестабилизации военно-политической ситуации на Севере, росту напряженности и подрывают устои российско-норвежских отношений, - отметила Захарова. - Все эти натовские приготовления не могут быть проигнорированы, и Российской Федерацией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности".

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует перебросить 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии в рамках "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы. Именно так Лондон хочет отреагировать на сильно возросшую за последние годы активность Москвы в арктическом регионе.