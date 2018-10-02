 Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В тексте отмечается: "28 лет назад со студенческой голодовки началась новая Украина. Молодая, страстная и жаждущая справедливости.

Спасибо, ребята, что вы собрали первый Майдан. В частности благодаря вашей позиции тогда, сегодня мы идем в Европу и прочь от Москвы".

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