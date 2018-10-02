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Все про:голодовка (693) Порошенко (15521) революция (1283) студенты (454)

 Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной Революции на граните, которая стала важным этапом борьбы за независимость Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В тексте отмечается: "28 лет назад со студенческой голодовки началась новая Украина. Молодая, страстная и жаждущая справедливости.

Спасибо, ребята, что вы собрали первый Майдан. В частности благодаря вашей позиции тогда, сегодня мы идем в Европу и прочь от Москвы".

Смотрите также - Ляшко заявил, что был одним из первых участников "Революции на граните", другие участники обвинили его во лжи. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3089217
 
   
 Топ комментарии
 
пэдра уже пиарится на всем подряд, пипец просто! Кто когда ту гранитную вспоминали в последний раз, тем более, дата такая круглая... Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните - Цензор.НЕТ 4190
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Поздравления Петра,выглядят скорее как оскорбления))
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С того времени прошло еще 2 так называемые революции.
Только праздновать там особо нечего, хоть их вместе сложи.
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С того времени прошло еще 2 так называемые революции.
Только праздновать там особо нечего, хоть их вместе сложи.
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а лишение прав злостным алиментщикам Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните - Цензор.НЕТ 5389
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в первых рядах по коррупции и рост экономики в рейтинге после Молдовы Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните - Цензор.НЕТ 9868
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рошену есть резон. Та что там, скоро ахметов будет кричать "Слава Украине", добавляя и глупым совкам
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Генеральный прокурор Украины без юридического образования ответственно заявил, что меценат и просто уважаемый человек Ринат Леонидович - попутчик Революции достоинства. Украинцы, по мнению вороватого необразованного балабола, должны гордиться, что их поставили в один ряд с донбасским бандитом и кремлёвской крысой.
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После той первой "так называемой" революции был выполнен ряд требований. Одно из них не посылать украинцев в Афган. Я уже молчу, что совок после этого начал трещать по швам ещё сильнее...
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Поздравления Петра,выглядят скорее как оскорбления))
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пэдра уже пиарится на всем подряд, пипец просто! Кто когда ту гранитную вспоминали в последний раз, тем более, дата такая круглая... Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните - Цензор.НЕТ 4190
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а как же - потому что самый патриотичный жлоб
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Мабуть гранитный карьер приобрёл...ось и навеяло Порошенко привітав українців із 28-ю річницею студентської Революції на граніті - Цензор.НЕТ 9900
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Забув про бруківку, згадав про граніт...Обіцяє все "відремонтувати - поновити". Покі що "поновив"....такий матеріал як "ригі" і "мертвечук"...
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Доходы Порошенко в 2018-м в 5 раз превысили показатель 2017 года
17:20, сегодня

Президент Украины Петр Порошенко внес в электронную декларацию об имуществе данные на еще на 3,5 млн гривен. Об этом свидетельствуют изменения внесенные в его декларацию в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Украинские новости.
Во вторник, 2 октября, он задекларировал 2,2 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Также Порошенко задекларировал 1,317 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). С начала 2018 года дивиденды Порошенко от "Прайм Эссетс Кэпитал" составили 68,7 млн гривен, а процентный доход от МИБ - 11 млн гривен.
Кроме того, в 2018 году Президент задекларировал 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.
Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на вторник составляет около 80,5 млн гривен, что в 5 раз больше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн гривен.
Расходы Порошенко за 2017 год составили 21,2 млн гривен.
За 2018 год Порошенко намерен задекларировать несколько миллионов расходов на телерекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии....................................................................................................
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Кремлеботы сегодня активны что-то. Видать к дождю...
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Им уже под 50... Порошенко привітав українців із 28-ю річницею студентської Революції на граніті - Цензор.НЕТ 4643

Расскажите им порохоботики про Украину, про честные суды, про высокую зарплату и пенсии, про успешную борьбу с коррупцией, ну про другие достижения типа ЖКХ и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните
 
 
 
 
 
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