 Порошенко поздравил украинцев с 28-й годовщиной студенческой Революции на граните

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В тексте отмечается: "28 лет назад со студенческой голодовки началась новая Украина. Молодая, страстная и жаждущая справедливости.
Спасибо, ребята, что вы собрали первый Майдан. В частности благодаря вашей позиции тогда, сегодня мы идем в Европу и прочь от Москвы".
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Только праздновать там особо нечего, хоть их вместе сложи.
17:20, сегодня
Президент Украины Петр Порошенко внес в электронную декларацию об имуществе данные на еще на 3,5 млн гривен. Об этом свидетельствуют изменения внесенные в его декларацию в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Украинские новости.
Во вторник, 2 октября, он задекларировал 2,2 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Также Порошенко задекларировал 1,317 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). С начала 2018 года дивиденды Порошенко от "Прайм Эссетс Кэпитал" составили 68,7 млн гривен, а процентный доход от МИБ - 11 млн гривен.
Кроме того, в 2018 году Президент задекларировал 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.
Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на вторник составляет около 80,5 млн гривен, что в 5 раз больше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн гривен.
Расходы Порошенко за 2017 год составили 21,2 млн гривен.
За 2018 год Порошенко намерен задекларировать несколько миллионов расходов на телерекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии....................................................................................................
Расскажите им порохоботики про Украину, про честные суды, про высокую зарплату и пенсии, про успешную борьбу с коррупцией, ну про другие достижения типа ЖКХ и т.д.