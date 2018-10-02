 "Никто не знает, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", - Парубий

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 2 октября.
"Первые смерти – это было что-то невероятно сложное. Я часами не мог от этого отойти. Масса раненых, масса погибших, и оно еще очень долго в голове не могло уложиться. Об эмоциях нельзя много говорить, потому что они очень острые. Должно время какое-то пройти, чтобы было спокойнее. Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", – рассказал Парубий.
По его словам, в те дни все советы и администрации в западной части Украины находились под контролем протестующих, и они "должны были организовать там сопротивление, во Львове".
"Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го [февраля 2014 года], мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организуй там штаб", – продолжил Парубий, при этом отказавшись ответить на вопрос, кто именно сообщил об этом.
"Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не уеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать… Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу. И я даже не знаю, достаточно ли корректно делаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы бы должны были отступать. Но не могли просто разойтись", – добавил Парубий.
Где то так.
У парубия язык попускать начало.
Ты никуда не собирался?
Ни на мальдивы, ни во Львов?
ви звідки, мужчіна ?
А теперь дань Чечне платит.
Ну, а в Киев, уж то точно, "за два дня" ....
Вот именно, лозунг гебельсовской пропаганды и её верных рашистских последователей. Та штА, иди нахрен со своим бредом.
И что такое сепаратизм?
розкажи на ЦН, всім цікаво...
Це ж данєцкіє на переєзд швидкі, хто в Мааскву, чкурнув, хто в Растов...
а потім попустило, сіли на місце папередніків і зберегли їх годівниці
Сеня в Лоб.
типу: @баная тьотя как ти пахудєла
було
И со свистом сдает Украину.
Еще и вякает. Беженец хренов...