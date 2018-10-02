EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  6073  69
Материалы по теме:
Все про:майдан (3830) Парубий (1750) революция (1283)

 "Никто не знает, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", - Парубий

На тот случай, если бы Майдан не выстоял в противостоянии с силовиками Януковича, был запасной план - переезжать и продолжать борьбу в Западной Украине.

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 2 октября.

"Первые смерти – это было что-то невероятно сложное. Я часами не мог от этого отойти. Масса раненых, масса погибших, и оно еще очень долго в голове не могло уложиться. Об эмоциях нельзя много говорить, потому что они очень острые. Должно время какое-то пройти, чтобы было спокойнее. Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", – рассказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн называл пребывание на Майдане "одним из самых высоких моментов своей жизни". ВИДЕО

По его словам, в те дни все советы и администрации в западной части Украины находились под контролем протестующих, и они "должны были организовать там сопротивление, во Львове".

"Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го [февраля 2014 года], мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организуй там штаб", – продолжил Парубий, при этом отказавшись ответить на вопрос, кто именно сообщил об этом.

"Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не уеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать… Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу. И я даже не знаю, достаточно ли корректно делаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы бы должны были отступать. Но не могли просто разойтись", – добавил Парубий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Штурм холма": Стал известен победитель конкурса проектов музея Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089213
 
   
 Топ комментарии
 
Кулявлоб №2, ничем не жертвуя хорошую должность получил, а кто жизни на майдане сложил - так уже расследование в долгом ящике и потихоньку исходит на ноль.
 показать весь комментарий
 
с чего вдруг такие откровения?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Лапоть, как погодка в Москве? "Никто не знает, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", - Парубий - Цензор.НЕТ 1010
 показать весь комментарий
 
 
Это всем опозиционерам тогда лупили. Все 60-сятники -активисты были шизиками у них.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По одному только шрифту можно сказать, что справка фейковая. Советские печатные машинки так аккуратно не печатали - буквы всегда прыгали и отбивались с разной четкостью (в зависимости от силы нажатия на клавишу). "Ніхто не знає, але був запасний план: якщо Майдан не втримається, переїжджати в Західну Україну", - Парубій - Цензор.НЕТ 3438
 показать весь комментарий
 
 
Та ясно что фейк, но совок любил карательную психиатрию на диссидентах испытывать.
 показать весь комментарий
 
 
А что б "руссскому міру" не было соблазна, повторить в 2019 план "Новороссия 2.0"...
Где то так.
 показать весь комментарий
 
"Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу."
У парубия язык попускать начало. "Никто не знает, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", - Парубий - Цензор.НЕТ 357
 показать весь комментарий
 
 
Ну кто во Львов а кто на Мальдивы, у кого б на сколько денег хватило.
 показать весь комментарий
 
 
І куди тобі вистачило? Бачу заробляти іншим чином, ніж писати гімном, ти не вмієш.
 показать весь комментарий
 
Ты же конечно на диванчике "воевал"?
Ты никуда не собирался?
Ни на мальдивы, ни во Львов?
 показать весь комментарий
 
Ну так "западенці" і приїхали щоб "попередити " ваш переїзд...
 показать весь комментарий
 
Кулявлоб №2, ничем не жертвуя хорошую должность получил, а кто жизни на майдане сложил - так уже расследование в долгом ящике и потихоньку исходит на ноль.
 показать весь комментарий
 
 
Якби почали давити танками, то тут були би кацапи і друга Сирія
 показать весь комментарий
 
 
Влажные мечты про путенг нападет? Люди та скиньте уже розовые очки
 показать весь комментарий
 
а хіба він не напав ???
ви звідки, мужчіна ?
 показать весь комментарий
 
 
Та, що ви питаєте? І з Лахти-2 може бути, а може і з ОРДЛО...
 показать весь комментарий
 
 
Я вам тайну открою хорошо, это мне лично путен сказал. Эта помаранчево пжити по новому шобла, пришла к власти с помощью путена, а путен взамен попросил крым, вот они и отдкли, а донбасс трошки побочный хффект. Но зато какой. Вот вы свято верите про танки идущие на киев, а святой петро усе делает шоб они стояли в кацапии, а если шо не так, то сразу пугает танками путенга. Хотя вы все равно не поймете, Украину крксиво разыграши втемную. Так шо верьте дальше тем кто сейчас у власти они вещь не впервый раз ткм.
 показать весь комментарий
 
 
Чем бредовее тем правдободобнее. Ведь именно так эта власть и думает что вот такая как вы подумает что это бред. Но неа, не бред, а красиво спланированная акция. Я вот просто удивляюсь, чего крым взяли, а дальше не пошли? У вас есть разумный ответ на это. Только вот не надо того что путенг чего то или кого то там испугался. Обьясните чего дкльше не пошли?
 показать весь комментарий
 
 
Ваша рашка вон в маленькую Чечню, с одним миллионом населения 10 лет шла...
А теперь дань Чечне платит.

Ну, а в Киев, уж то точно, "за два дня" ....

 показать весь комментарий
 
 
Чем бредовые, тем правдоподобно.

Вот именно, лозунг гебельсовской пропаганды и её верных рашистских последователей. Та штА, иди нахрен со своим бредом.
 показать весь комментарий
 
 
Никтонезнает, но сейчас тоже есть запасной план у Парубия и ко)))
 показать весь комментарий
 
 
О як! Тобто, здати Київ і рятувати свої вовчи шкури.
 показать весь комментарий
 
 
теперь придется рвать когти в польшу
 показать весь комментарий
 
 
Запасной план - разделить Украину.
И что такое сепаратизм?
 показать весь комментарий
 
 
Открыл фото в новости на весь экран (перетащил на новую закладку). Парубий тут чем-то Брюса Уиллеса напоминает. Настоящий борец.
 показать весь комментарий
 
 
хто вас тут потребує, злодії, брехуни і сраколизи... на гній пішли б усі
 показать весь комментарий
 
это НЕЛЬЗЯ было говорить , что Вы себе вредите ???!!! уехали б в ЗАПАД. УКРАИНЫ сейчас бы было АТО в ЗАП. УКРАИНЕ и рулил бы Янукович ((((( и то и ЭТО плохо НАДО "рулить " так что бы было все ПРАВЕЛЬНО и не гибли ЛЮДИ !!! 28 лет СТРАНОЙ никто не ЗАНИМАЛСЯ !!! все проблемы НАКОПЫЧИЛИСЯ и рвануло МАЙДАН , потом МАЙДАН -2 !!! СТРАНОЙ надо ЗАНИМАТЬСЯ и ПАХАТЬ , ПАХАТЬ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Яке воно дурне ! Сидячи у владному кріслі про це потрібно було забути як про марення , але коли почав молоти язиком то першим говорипро те хто телефонував .
 показать весь комментарий
 
 
сам, сука визнав, що Захід не підкоряється Києву...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а не постити д*більні картинки.
 показать весь комментарий
 
 
А в чому дебільність картинки,
розкажи на ЦН, всім цікаво...
 показать весь комментарий
 
 
А декому хоцца щоб Петька царствував вічно, як Путя в Мордорі.
 показать весь комментарий
 
А после выборов куда собираетесь перезжать?
 показать весь комментарий
 
 
Ну уже "заработали" явно больше чем на Львов.
 показать весь комментарий
 
 
Він 22 лютого 2014, нікуди не переїжджав, то чому ж йому після 2019 переїжджати?
Це ж данєцкіє на переєзд швидкі, хто в Мааскву, чкурнув, хто в Растов...

 показать весь комментарий
 
 
Та потому что умалишенных не трогаютт, а то он капельницы бедняга посрывал и сбежал с больнички герой прямо
 показать весь комментарий
 
та ми багато ще ваших планів не знали і не знаємо. Та все таємне стає явним, сцуко парубій...
 показать весь комментарий
 
Помним-помним,как в самый ответственный момент у цицерона случился "сердечный приступ".Если бы не стойкость обычных людей,хрен бы ты что-то организовал.
 показать весь комментарий
 
 
до речі у всіх політвискочок 18 лютого срачка напала і жодного не було
 показать весь комментарий
 
 
Масса раненых, масса погибших, и оно еще очень долго в голове не могло уложиться. Об эмоциях нельзя много говорить, потому что они очень острые Источник: https://censor.net.ua/n3089213

а потім попустило, сіли на місце папередніків і зберегли їх годівниці
 показать весь комментарий
 
 
Яке щастя,що до того "запасного плану" не дійшло і Західна Україна вціліла...
 показать весь комментарий
 
 
Оце сказонув парубій! Круто! Риго-барижні сосуни, це вам, бовдурам, не "Юлька здала Крим!". Тут ваші кумири крутіше "замутили". Україну поділити по Дніпру. Вже і покази самі дають. Походу так би і трапилось, якби Парасюк прорвавшись на трибуну, не налякав Хама до всирачки. І, мабуть, не тільки Хама, а і пройдох з цієї сторони баррикад. Не чекали бариги з ригами, що Народ може вийти з під їх впливу. Це їх налякало більше ніж примарні танки, тому хутькенько "злили" Хама, дозволили йому втекти, а Народ вчергове "развєлі как котят". Тому і винні в розколі України, війні і вбивствах Майданівців - риги, не в тюрьмі, а в зРаді.
 показать весь комментарий
 
 
Оказывается, Андрюха - герой. Только очень скромный, аж на пятом году рассказал, как срывал с себя капельницы и, рискуя жизнью, опять уходил на Майдан.
 показать весь комментарий
 
 
"Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, покупай билеты до Польши".

Сеня в Лоб.
 показать весь комментарий
 
 
Парубий!Тобой правил не патриотизм а жажда власти.
 показать весь комментарий
 
 
какого ранения????))))я все понимаю но это жесть.... оно было с ранением....героизм людей уже на себя примерял.
 показать весь комментарий
 
Проходил сегодня мимо, церквушки в нашем городе. На стене фотографии погибших. Смотрел на них, и не мог понять - как мы допустили этих тварей, как их терпели пять лет!!!!!
 показать весь комментарий
 
- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас. Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы.
 показать весь комментарий
 
 
Парубий планировал быть сепаратистом в западной части Украины... Ну-ну....
 показать весь комментарий
 
пам'ятаю як сенічка "радів" як вана подзвонила йому вже "звільнившись" - Йуля, йуля (немов шось хотів продовжити, але стримався)
типу: @баная тьотя как ти пахудєла
було
 показать весь комментарий
 
Логопед стал отличной подстилкой кагальных
И со свистом сдает Украину.
Еще и вякает. Беженец хренов...
 показать весь комментарий
 
Стоило раньше Майдану организовать вооруженное сопротивление, убили бы больше януковичских мусоров, а людей погибло бы меньше.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никто не знает, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", - Парубий
 
 
 
 
 
 вверх