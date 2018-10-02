 Кучма попрощался с коллегами по Трехсторонней контактной группе в Минске, - Олифер

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса"- написала Олифер.
В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Кучму за его вклад в Минский процесс, а также "за его мудрость и преданность своему государству – Украине".
Напоминаем, президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму представителем Украины в ТКГ в феврале 2015 года.
чи це остаточний кінець "мінську" ?
Не надо быть конспирологом что бы увидеть в тех событиях руку Кремля.
Логика пророссийских организаций была проста. Все они пропагандировали отказ от подписания ассоциации с ЕС и вступление в Таможенный союз. Они убеждали, что в этом случае Россия предоставит Украине скидку на газ, и нам не нужно будет загрязнять свою экологию и добывать газ самостоятельно. Таким образом сателлиты Кремля пытались убедить украинский в том, что полная энергетическая зависимость от России удобнее и комфортнее, чем независимость.
Об этом в Харькове рассказала одна из лидеров Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александра Кужель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЮТ.
По ее словам, 15% от этого дохода будет получать неизвестная фирма, зарегистрированная в Киеве, в спальном районе. «Три неизвестных фамилии, но нам не надо объяснять, кто это. Почему американцы уходят из Америки, и будут добывать сланцевый газ у нас?», - спрашивает политик и добавляет, что там, где добывают сланцевый газ, исчезает вся питьевая вода, умирают все дикие и домашние животные, все ближайшие жители оставляют свое жилье, бизнес и удирают.
Политик посоветовала посмотреть документальный фильм о добыче сланцевого газа, чтобы самим для себя сделать выводы. «Вы поймете, почему нельзя оставлять эту власть. Это не вопрос коррупции, это - не коррупция, это - геноцид», - отметила Александра Кужель.
Він злив і всю економіку України дамбаській гидоті, ті стабільність та відносний добробут, що були при ньому - все це за рахунок українського майбутнього.
Остановка кровопролития на Донбассе - это его заслуга.
На Кучму могут гнать в комментах либо добровольные идиоты, либо обманутые ложью обицянок социального камунизма бездельники, либо проходимцы и аферисты из оранжевой брехливой шоблы.