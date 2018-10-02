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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1702) переговоры (3531) Минск (1186) Олифер (206) Трехсторонняя контактная группа (44)

 Кучма попрощался с коллегами по Трехсторонней контактной группе в Минске, - Олифер

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса"- написала Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Кучму за его вклад в Минский процесс, а также "за его мудрость и преданность своему государству – Украине".

Напоминаем, президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму представителем Украины в ТКГ в феврале 2015 года.

Также читайте: Думаете, нейтральные страны будут оформлять допуск представителям Донбасса? - Кучма о переносе переговоров из Минска

Источник: https://censor.net.ua/n3089211
 
   
 Топ комментарии
 
По змісту заголовку подумав, що Кучмар склеїв ласти...
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за Гонгадзе коли цей щур рижий буде відповідати???
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Леонид Данилович и тот рвет когти из будки Петра,скоро будка пойдет ко дну))
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хто буде замість кучми ?
чи це остаточний кінець "мінську" ?
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По змісту заголовку подумав, що Кучмар склеїв ласти...
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за Гонгадзе коли цей щур рижий буде відповідати???
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вообще-то, алчные люди никому не доверяют...
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Тю. Так кучма в свій час поділив Україну і досі це контролює. Чи довіряє кучма порошенко?
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Хотелось, как лучше, а вышло как всегда...пострадал только украинский народ.
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Леонид Данилович и тот рвет когти из будки Петра,скоро будка пойдет ко дну))
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http://deniskazansky.com.ua/ekologija_kak_faktor_ekonomicheskoj_vojny/

Не надо быть конспирологом что бы увидеть в тех событиях руку Кремля.
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Активное участие во всех митингах против фрекинга принимали ячейки КПУ. Более того, в Донецке на акции протеста приходили также представители МММ. В тот момент лидер МММщиков Денис Пушилин еще не был известен, поэтому участие последователей Мавроди в митингах ошибочно принимали за обычный пиар. Однако уже в 2014 году, после того как МММщики вошли в верхушку «ДНР», выяснилось, что эта организация также была непосредственно связана с Кремлем и имела там своих кураторов.
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Кроме политических партий на местах к акциям протеста также присоединялись представители различных фейковых экологических организаций, состоящих из 3-4 человек и никак не проявлявших себя до начала антисланцевой кампании. Как правило, «экологических активистов» не интересовали никакие другие экологические проблемы Донбасса, кроме добычи сланцевого газа. Никто из них не пытался протестовать против терриконов, свалок промышленных отходов, промышленных выбросов и другого экологического негатива, которого на Донбассе всегда было более чем достаточно.

Логика пророссийских организаций была проста. Все они пропагандировали отказ от подписания ассоциации с ЕС и вступление в Таможенный союз. Они убеждали, что в этом случае Россия предоставит Украине скидку на газ, и нам не нужно будет загрязнять свою экологию и добывать газ самостоятельно. Таким образом сателлиты Кремля пытались убедить украинский в том, что полная энергетическая зависимость от России удобнее и комфортнее, чем независимость.
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Виктор Янукович и его правительство подписали бессрочную передачу всех месторождений сланцевого газа в Украине трем американским фирмам.
Об этом в Харькове рассказала одна из лидеров Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александра Кужель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЮТ.

По ее словам, 15% от этого дохода будет получать неизвестная фирма, зарегистрированная в Киеве, в спальном районе. «Три неизвестных фамилии, но нам не надо объяснять, кто это. Почему американцы уходят из Америки, и будут добывать сланцевый газ у нас?», - спрашивает политик и добавляет, что там, где добывают сланцевый газ, исчезает вся питьевая вода, умирают все дикие и домашние животные, все ближайшие жители оставляют свое жилье, бизнес и удирают.

Политик посоветовала посмотреть документальный фильм о добыче сланцевого газа, чтобы самим для себя сделать выводы. «Вы поймете, почему нельзя оставлять эту власть. Это не вопрос коррупции, это - не коррупция, это - геноцид», - отметила Александра Кужель.
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Кучма преступник и враг Украинского Народа .Это он привёл Бакаев Коломойских Ахметиков .Это он пустил Украину по пути грабежа деребана .Сегодняшнее состояние Украины это следствие президентства Кучмы .
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Кучма гарну шоблу привів в свій час до влади в Україні - від дамбаського бандита Ахмєтки до урки Овоча.
Він злив і всю економіку України дамбаській гидоті, ті стабільність та відносний добробут, що були при ньому - все це за рахунок українського майбутнього.
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Очень жаль что уходит, Леонид Данилович Кучма сделал для Украины колоссальную работу, и в тяжкие времена принимал ответственные решения.
Остановка кровопролития на Донбассе - это его заслуга.
На Кучму могут гнать в комментах либо добровольные идиоты, либо обманутые ложью обицянок социального камунизма бездельники, либо проходимцы и аферисты из оранжевой брехливой шоблы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма попрощался с коллегами по Трехсторонней контактной группе в Минске, - Олифер
 
 
 
 
 
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