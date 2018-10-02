 За сентябрь 2018 года зафиксировано семь нападений на журналистов, - НСЖУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник Национальный союз журналистов Украины.

"Семь инцидентов с применением силы против журналистов произошли в сентябре, причем в абсолютном количестве случаев атаковали именно женщин", - говорится в сообщении.

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Как отметили в НСЖУ, в целом с начала года в Украине зафиксированы 64 проявления физической агрессии в отношении журналистов.

По данным мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", в первый месяц осени силу к работникам СМИ применяли в Киеве - два инцидента, на Николаевщине и Днепропетровщине - также по два случая, а также на Ривненщине. При этом в августе были зафиксированы четыре проявления физической агрессии в отношении журналистов.

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Как сообщили в НСЖУ, среди журналистов, которые подверглись нападениям в сентябре - Николай Попов, редактор интернет-издания "Мой огород" (Николаев); Кристина Кришиха, Александр Полодюк, корреспондент и оператор информационного портала "Стоп коррупции" (Киев); Светлана Федик, корреспондент телеканала "112 Украина" (Киев); София Скиба, редактор сайта "Первый Криворожский" (Кривой Рог); Дария Билера, корреспондент телеканала NewsOne (Киев); Екатерина Курбатова, региональный корреспондент национального телеканала ICTV (Луцк); Юлия Гунько, журналист программы журналистских расследований "Больше чем правда" телеканала ICTV (Киев).

В НСЖУ призывают работников правоохранительных органов проводить оперативные и эффективные расследования инцидентов, чтобы остановить волну физической агрессии в отношении журналистов.

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"Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Индекс физической безопасности журналистов Украины составляет НСЖУ совместно с партнерами - ГО "Информационная безопасность", ГО "Платформа прав человека", Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы.