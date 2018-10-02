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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (697) НАТО (6017) Хатчисон Кэй Бэйли (5)

 Призываем Венгрию не использовать НАТО в спорах с Украиной, - посол США в НАТО Хатчисон

Соединенные Штаты Америки повторно призывают Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству Североатлантического альянса с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", во время телефонного брифинга в Брюсселе 2 октября Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон комментировала проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом, которые обострились из-за критики Венгрией нового закона Украины об образовании.

"Мы далее призываем Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - сказала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг

Хатчисон подчеркнула, что "для Украины, которая подвергается российской агрессии на своих границах, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать российскую агрессию".

Также посол выразила надежду, что "Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия относительно закона об образовании, а потом присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию".

Хатчисон подчеркнула, что США являются лидером в НАТО и намерены оставаться лидером в трансатлантической организации, которая успешно гарантирует мир своим членам уже около 70 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089204
 
   
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 Топ комментарии
 
Наступного разу мадьярам вдарять по йобикам!
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вообще,Мадяристан - идеальный кандидат в Таёжный Союз...
не понимаю,что их сдерживает от возвращения в родную говень..
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Йобики ведут себя как шпана подзаборная с оглядкой на фраера с Кремля.
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Наступного разу мадьярам вдарять по йобикам!
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вообще,Мадяристан - идеальный кандидат в Таёжный Союз...
не понимаю,что их сдерживает от возвращения в родную говень..
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там будут жарить, а жарить хотят они....
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глупо с их стороны хотеть жарить, не имея достаточный для этого размер ))))
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Йобики ведут себя как шпана подзаборная с оглядкой на фраера с Кремля.
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Венграм на вправили мозги австрияки,во время их восстаний в позапрошлом веке,и царь Николай Первый- пожалел их каналью!
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"Призываем Венгрию не использовать НАТО в спорах с Украиной, - посол США в НАТО Хатчисон" - видимо Орбан по жадничал, и хапанул много бабла у кремлёвского мясника, а теперь вынужден отрабатывать.
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А то що ? Ці дрібні шантажисти не заспокоюються...
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Виключіть мадярів із НАТО з іхніми 3 танками та з 3 полками війська. Нехай будуть з парашою. То їхня ціль.
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Да исключить венгров к чертовой матери из НАТО, иначе их не попустит.
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Малий клоп, але смердючий. Смердить рузьким міром
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чтобы помогать Украине всеми способами ...
Закликаємо Угорщину не використовувати НАТО в суперечках з Україною, - посол США в НАТО Гатчінсон - Цензор.НЕТ 3194
Они и готовят почву!
Раздадут паспорта, а если придет рашка, скажут: "Закарпатье наше".
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Мадяри чекають чарівного підсрачника від керівництва НАТО?
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Все, т.н. адепты руске мира в Европе, любят шантажировать, находясь, под зонтиком НАТО...))
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Сийярто: «Ты гля, яка ты умна, миссис Хат(чи)сон. Тут тебе не Бейкер стрит. Передай Рыжему, нехай поучит свою Меланку-Трампычиху индейку жарить на День Благодарения. А мы тут как-нибудь сами разберёмся».
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если бы мадяр выкинули с НАТО то это пошло бы только на пользу самому союзу, другим бы неповадно было! но может я неправ? может все бояться что Венгрия примкнёт к таёжному союзу, может она локомотив НАТО а не паршивая овца!? Закликаємо Угорщину не використовувати НАТО в суперечках з Україною, - посол США в НАТО Гатчінсон - Цензор.НЕТ 8170
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Санкции, только санкции спасут этот Мир.
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За венгров никто не подпишется, если они решат сыграть в Закарпатье по лугандонскому сценарию, альянсу проще будет их исключить, ведь они станут причиной агрессии а не объектом нападения. Об этом, а еще о том шоб не занимались шантажем по московским лекалам, им и доносят, не кулуарно, а публично, что бы у йобиков отпало всякое желание выйобываться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываем Венгрию не использовать НАТО в спорах с Украиной, - посол США в НАТО Хатчисон
 
 
 
 
 
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