 По факту нападения на журналистов ICTV, которые снимали сюжет о пьяных водителях, открыто уголовное производство, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Киевская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту препятствования журналистской деятельности съемочной группы телеканала ICTV во время подготовки сюжета для программы "Чрезвычайные новости".
Происшествие произошло в ночь на 29 сентября 2018 на улице Ломоносова в Голосеевском районе столицы.
Съемочная группа, выполняя редакционное задание, участвовала в ночном рейде по выявлению нетрезвых водителей. Во время рейда полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилась компания нетрезвых мужчин. Один из них, увидев съемочную группу, набросился на журналистов, повредил камеру, а затем ударил журналистку рукой по лицу.
Сейчас сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по ст. 171 и ст. 345-1 УК Украины.