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 Комитет Рады по свободе слова поддержал законопроект об усилении информационной безопасности и противодействии государству-агрессору

Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект об усилении информационной безопасности и противодействии государству-агрессору в информационной сфере.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение 2 октября принял на своем заседании Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

Комитет поддержал положения проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№ 9068) и рекомендовал Верховной Раде Украины на результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

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Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с противодействием языку вражды на телевидении и радио. Законопроектом предлагается несколько видоизменить типы контента, запрещенного к трансляции телерадиовещателями.

Предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента как "высказывания, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти" и "терминология, противоречит Закону Украины" Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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Принятие законопроекта обеспечит совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия языку вражды, кодифицирует нормы о наложении санкций регулятором в сфере медиа, а также гарантирует эффективную деятельность Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в сфере противодействия информационным воздействиям государства-агрессора.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089200
 
   
 Топ комментарии
 
Комитет по Свободе Слова поддержал законопроект об отмене Свободы Слова. Комітет Ради з питань свободи слова підтримав законопроект про посилення інформаційної безпеки і протидії державі-агресору - Цензор.НЕТ 6089
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Это мне напоминает сталинские репресии,теперь достаточно будет анонимки чтоб закрыли телеканал,сайт или другой информационный источник.Особенно это на руку рошенке перед выборами.Теперь все его достойные конкуренты будут информационно блокированы до окончания расследования,тоесть до окончания выборов.То же самое депутаты проголосовали и 16.01.2014.
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усилении безопасности и усилении противодействия?
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Хе-хе. Вряд-ли. А 24 канал могут. Он кондитеру неудобен.
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Законопроектом предлагается несколько видоизменить типы контента, запрещены к трансляции телерадиовещателями. Источник: https://censor.net.ua/n3089200

Модератор, это как понимать? Комитет Рады по свободе слова поддержал законопроект об усилении информационной безопасности и противодействия государству-агрессору - Цензор.НЕТ 683
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Комитет Рады по свободе слова поддержал законопроект об усилении информационной безопасности и противодействия государству-агрессору

Если учесть, что первой жертвой войны является правда то законопроект очень- очень своевременный!...
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высказывания, оправдывающие признают правомерным оккупацию

противодействия языку вражды, кодифицированного нормы о наложении санкций - разобраться бы о чём это?
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А не предложили как-то усилить национальную безобасность и информационную защиту в руководстве нашей разведки?
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Конгруэнтные составляющие статьи, завуалированные от субъектов восприятия информации.
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Вряд ли нужно говорить, что российские телеканалы контролируются Кремлем. Поэтому информация о том, что на них столь активно крутят Порошенко, может свидетельствовать о поддержке его кандидатуры Путиным на следующих президентских выборах в Украине.
Полгода до выборов президента Украины. На российских телеэкранах сплошной Пётр Порошенко, даже Владимира Путина реже показывают. Озабочен Кремль…
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Я понял! Теперь все статьи и телепередачи будут озвучиваться такими же деятелями, как автор статьи. Комітет Ради з питань свободи слова підтримав законопроект про посилення інформаційної безпеки і протидії державі-агресору - Цензор.НЕТ 5301
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Комитет по Свободе Слова поддержал законопроект об отмене Свободы Слова. Комітет Ради з питань свободи слова підтримав законопроект про посилення інформаційної безпеки і протидії державі-агресору - Цензор.НЕТ 6089
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Это мне напоминает сталинские репресии,теперь достаточно будет анонимки чтоб закрыли телеканал,сайт или другой информационный источник.Особенно это на руку рошенке перед выборами.Теперь все его достойные конкуренты будут информационно блокированы до окончания расследования,тоесть до окончания выборов.То же самое депутаты проголосовали и 16.01.2014.
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На 5 році війни. Своєчасно. Я надіюсь, що закриють "патріотів Мокселя - 112, ньюван, інтер.?
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