 Комитет Рады по свободе слова поддержал законопроект об усилении информационной безопасности и противодействии государству-агрессору

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение 2 октября принял на своем заседании Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

Комитет поддержал положения проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№ 9068) и рекомендовал Верховной Раде Украины на результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

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Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с противодействием языку вражды на телевидении и радио. Законопроектом предлагается несколько видоизменить типы контента, запрещенного к трансляции телерадиовещателями.

Предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента как "высказывания, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти" и "терминология, противоречит Закону Украины" Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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Принятие законопроекта обеспечит совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия языку вражды, кодифицирует нормы о наложении санкций регулятором в сфере медиа, а также гарантирует эффективную деятельность Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в сфере противодействия информационным воздействиям государства-агрессора.

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